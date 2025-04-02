https://sarabic.ae/20250402/الرئيس-الصربي-زعيمان-عالميان-تحدثا-سرا-مع-بوتين-1099148351.html
الرئيس الصربي: زعيمان عالميان تحدثا سرا مع بوتين
الرئيس الصربي: زعيمان عالميان تحدثا سرا مع بوتين
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في مقابلة صحفية، أن بعض القادة العالميين أجروا محادثات سرية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 02.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-02T06:42+0000
2025-04-02T06:42+0000
2025-04-02T06:42+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103138/38/1031383816_0:209:2898:1839_1920x0_80_0_0_e7842627ddcc95d49188a5ee80a80307.jpg
وأوضح فوتشيتش، في مقابلة مع المدون ماريو نوفال، أنه لم يلتق مع الرئيس بوتين، منذ 3 سنوات، بينما "تحدث معه كثيرون سرا".وأوضح فوتشيتش أن لقاءه المرتقب مع الرئيس بوتين، في 9 مايو/ أيار المقبل، سيكون الأول منذ 3 سنوات ونصف، مضيفا: "هذا يعني أننا صادقون ومخلصون وملتزمون بكلامنا، على عكس آخرين لا يفعلون ذلك دائما".وفي 7 مارس الماضي، وخلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي، أكد فوتشيتش أنه سيحضر الذكرى الثمانين لعيد النصر في العاصمة الروسية موسكو، بالإضافة إلى إرسال أفراد من الجيش الصربي للمشاركة في العرض العسكري.
https://sarabic.ae/20250307/الرئيس-الصربي-أجريت-محادثة-جيدة-ومهمة-مع-بوتين----1098472229.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103138/38/1031383816_85:0:2814:2047_1920x0_80_0_0_9364c83eb1fe0b6ec216c2347db5aabf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
الرئيس الصربي: زعيمان عالميان تحدثا سرا مع بوتين
كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في مقابلة صحفية، أن بعض القادة العالميين أجروا محادثات سرية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأوضح فوتشيتش، في مقابلة مع المدون ماريو نوفال، أنه لم يلتق مع الرئيس بوتين، منذ 3 سنوات، بينما "تحدث معه كثيرون سرا".
وتابع الرئيس الصربي: "أعرف على الأقل اثنين من القادة العالميين، اللذين تواصلا معه (مع الرئيس بوتين) بشكل غير معلن".
وأوضح فوتشيتش أن لقاءه المرتقب مع الرئيس بوتين، في 9 مايو/ أيار المقبل، سيكون الأول منذ 3 سنوات ونصف، مضيفا: "هذا يعني أننا صادقون ومخلصون وملتزمون بكلامنا، على عكس آخرين لا يفعلون ذلك دائما".
وكان نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية مكسيم أوريشكين، قد أعلن في أواخر مارس/ آذار الماضي، عن المحادثات المستقبلية بين الزعيمين في العاصمة موسكو، في 9 مايو المقبل.
وفي 7 مارس الماضي، وخلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي، أكد فوتشيتش أنه سيحضر الذكرى الثمانين لعيد النصر في العاصمة الروسية موسكو، بالإضافة إلى إرسال أفراد من الجيش الصربي للمشاركة في العرض العسكري.