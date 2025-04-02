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الرئيس الصربي: زعيمان عالميان تحدثا سرا مع بوتين
الرئيس الصربي: زعيمان عالميان تحدثا سرا مع بوتين
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في مقابلة صحفية، أن بعض القادة العالميين أجروا محادثات سرية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 02.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-02T06:42+0000
2025-04-02T06:42+0000
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وأوضح فوتشيتش، في مقابلة مع المدون ماريو نوفال، أنه لم يلتق مع الرئيس بوتين، منذ 3 سنوات، بينما "تحدث معه كثيرون سرا".وأوضح فوتشيتش أن لقاءه المرتقب مع الرئيس بوتين، في 9 مايو/ أيار المقبل، سيكون الأول منذ 3 سنوات ونصف، مضيفا: "هذا يعني أننا صادقون ومخلصون وملتزمون بكلامنا، على عكس آخرين لا يفعلون ذلك دائما".وفي 7 مارس الماضي، وخلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي، أكد فوتشيتش أنه سيحضر الذكرى الثمانين لعيد النصر في العاصمة الروسية موسكو، بالإضافة إلى إرسال أفراد من الجيش الصربي للمشاركة في العرض العسكري.
https://sarabic.ae/20250307/الرئيس-الصربي-أجريت-محادثة-جيدة-ومهمة-مع-بوتين----1098472229.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الرئيس الصربي: زعيمان عالميان تحدثا سرا مع بوتين

06:42 GMT 02.04.2025
© Sputnik . Michael Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال إجراء مكالمة هاتفية مع بطريرك القسطنطينية الأرثوذكسية بارثولوميو من مقر إقاته في أنقرة، تركيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال إجراء مكالمة هاتفية مع بطريرك القسطنطينية الأرثوذكسية بارثولوميو من مقر إقاته في أنقرة، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
© Sputnik . Michael Klimentyev
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كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في مقابلة صحفية، أن بعض القادة العالميين أجروا محادثات سرية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأوضح فوتشيتش، في مقابلة مع المدون ماريو نوفال، أنه لم يلتق مع الرئيس بوتين، منذ 3 سنوات، بينما "تحدث معه كثيرون سرا".

وتابع الرئيس الصربي: "أعرف على الأقل اثنين من القادة العالميين، اللذين تواصلا معه (مع الرئيس بوتين) بشكل غير معلن".

الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
الرئيس الصربي: أجريت محادثة جيدة ومهمة مع بوتين
7 مارس, 12:20 GMT
وأوضح فوتشيتش أن لقاءه المرتقب مع الرئيس بوتين، في 9 مايو/ أيار المقبل، سيكون الأول منذ 3 سنوات ونصف، مضيفا: "هذا يعني أننا صادقون ومخلصون وملتزمون بكلامنا، على عكس آخرين لا يفعلون ذلك دائما".

وكان نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية مكسيم أوريشكين، قد أعلن في أواخر مارس/ آذار الماضي، عن المحادثات المستقبلية بين الزعيمين في العاصمة موسكو، في 9 مايو المقبل.

وفي 7 مارس الماضي، وخلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي، أكد فوتشيتش أنه سيحضر الذكرى الثمانين لعيد النصر في العاصمة الروسية موسكو، بالإضافة إلى إرسال أفراد من الجيش الصربي للمشاركة في العرض العسكري.
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