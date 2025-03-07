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الرئيس الصربي: أجريت محادثة جيدة ومهمة مع بوتين
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الرئيس الصربي: أجريت محادثة جيدة ومهمة مع بوتين
الرئيس الصربي: أجريت محادثة جيدة ومهمة مع بوتين
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الجمعة، إنه أجرى محادثة "جيدة وذات مغزى" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T12:20+0000
2025-03-07T12:47+0000
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وقال فوتشيتش إنه أجرى محادثة هاتفية، بعد ظهر اليوم الجمعة، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش خلالها تحسين حجم التجارة بين روسيا وصربيا.وأضاف فوتشيتش: "لقد انتهيت للتو من محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين. أجرينا محادثة جيدة ومفيدة، بل وأجرؤ على القول إنها كانت ممتازة حول جميع القضايا المهمة في تعاوننا الثنائي. تحدثنا عن التعاون السياسي، وعن ضرورة استمرار اللجان الحكومية الدولية في العمل على تحسين حجم تجارتنا ومواصلة تطوير تعاوننا الاقتصادي".وذكر فوتشيتش أنه ناقش أيضا تمديد اتفاقية توريد الغاز مع روسيا، وتابع قائلا من خلال حسابه على "إنستغرام": "تحدثنا عن كل ما هو ذو أهمية استثنائية بالنسبة لنا، أي (بدءًا) من التعاون مع السكك الحديدية الروسية، ولكن قبل كل شيء حول كيفية إبرام اتفاقية توريد الغاز بحلول 31 مايو، وكيفية حل مشكلة صناعة النفط في صربيا، مع الأخذ في الاعتبار العقوبات الأمريكية ضد هذه المؤسسة".وأشار فوتشيتش إلى أنه ناقش مع بوتين أيضا، الضغوط ومحاولات الإطاحة برئيس جمهورية صرب البوسنة، ميلوراد دوديك.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا وصربيا اتفقتا على مواصلة التعاون لمنع الإضرار بالمصالح المشتركة في قطاع الطاقة في ظل العقوبات المفروضة على شركة صناعة النفط الصربية (المملوكة بنسبة 56.15% من قبل شركة "غازبروم").يذكر أن الولايات المتحدة، فرضت عقوبات على شركة صناعة النفط الصربية. ويطالبون بانسحاب الكيانات الروسية بشكل كامل من ملكية الشركة.السفير الروسي: العقوبات الأمريكية ضد شركة صناعة النفط الصربية ليس من قبيل المصادفةالرئيس الصربي يكتشف حجم الأموال المستثمرة في الإطاحة به من الخارج
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الرئيس الصربي: أجريت محادثة جيدة ومهمة مع بوتين

12:20 GMT 07.03.2025 (تم التحديث: 12:47 GMT 07.03.2025)
© Press Service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
© Press Service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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صرّح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الجمعة، إنه أجرى محادثة "جيدة وذات مغزى" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال فوتشيتش إنه أجرى محادثة هاتفية، بعد ظهر اليوم الجمعة، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش خلالها تحسين حجم التجارة بين روسيا وصربيا.
وأضاف فوتشيتش: "لقد انتهيت للتو من محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين. أجرينا محادثة جيدة ومفيدة، بل وأجرؤ على القول إنها كانت ممتازة حول جميع القضايا المهمة في تعاوننا الثنائي. تحدثنا عن التعاون السياسي، وعن ضرورة استمرار اللجان الحكومية الدولية في العمل على تحسين حجم تجارتنا ومواصلة تطوير تعاوننا الاقتصادي".
وذكر فوتشيتش أنه ناقش أيضا تمديد اتفاقية توريد الغاز مع روسيا، وتابع قائلا من خلال حسابه على "إنستغرام": "تحدثنا عن كل ما هو ذو أهمية استثنائية بالنسبة لنا، أي (بدءًا) من التعاون مع السكك الحديدية الروسية، ولكن قبل كل شيء حول كيفية إبرام اتفاقية توريد الغاز بحلول 31 مايو، وكيفية حل مشكلة صناعة النفط في صربيا، مع الأخذ في الاعتبار العقوبات الأمريكية ضد هذه المؤسسة".
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وأشار فوتشيتش إلى أنه ناقش مع بوتين أيضا، الضغوط ومحاولات الإطاحة برئيس جمهورية صرب البوسنة، ميلوراد دوديك.
وأضاف: "كانت إحدى القضايا الرئيسية هي الوضع في المنطقة. لقد نقلت له رسالة من رئيس جمهورية صرب البوسنة. يجب أن أقول إن الرئيس بوتين يفهم الوضع في المنطقة جيدًا، وهو يرى محاولات وخطوات الممثل الأعلى في جمهورية صرب البوسنة بهدف واحد، الإطاحة بميلوراد دوديك. لقد دعمت روسيا الاتحادية دائمًا اتفاقية "دايتون" للسلام، وبالطبع جمهورية صرب البوسنة".
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وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا وصربيا اتفقتا على مواصلة التعاون لمنع الإضرار بالمصالح المشتركة في قطاع الطاقة في ظل العقوبات المفروضة على شركة صناعة النفط الصربية (المملوكة بنسبة 56.15% من قبل شركة "غازبروم").
يذكر أن الولايات المتحدة، فرضت عقوبات على شركة صناعة النفط الصربية. ويطالبون بانسحاب الكيانات الروسية بشكل كامل من ملكية الشركة.
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