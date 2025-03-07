https://sarabic.ae/20250307/الرئيس-الصربي-أجريت-محادثة-جيدة-ومهمة-مع-بوتين----1098472229.html
الرئيس الصربي: أجريت محادثة جيدة ومهمة مع بوتين
الرئيس الصربي: أجريت محادثة جيدة ومهمة مع بوتين
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الجمعة، إنه أجرى محادثة "جيدة وذات مغزى" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T12:20+0000
2025-03-07T12:20+0000
2025-03-07T12:47+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
صربيا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/0b/1070066662_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_262959bea02e53eb7f598906f8a2c487.jpg
وقال فوتشيتش إنه أجرى محادثة هاتفية، بعد ظهر اليوم الجمعة، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش خلالها تحسين حجم التجارة بين روسيا وصربيا.وأضاف فوتشيتش: "لقد انتهيت للتو من محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين. أجرينا محادثة جيدة ومفيدة، بل وأجرؤ على القول إنها كانت ممتازة حول جميع القضايا المهمة في تعاوننا الثنائي. تحدثنا عن التعاون السياسي، وعن ضرورة استمرار اللجان الحكومية الدولية في العمل على تحسين حجم تجارتنا ومواصلة تطوير تعاوننا الاقتصادي".وذكر فوتشيتش أنه ناقش أيضا تمديد اتفاقية توريد الغاز مع روسيا، وتابع قائلا من خلال حسابه على "إنستغرام": "تحدثنا عن كل ما هو ذو أهمية استثنائية بالنسبة لنا، أي (بدءًا) من التعاون مع السكك الحديدية الروسية، ولكن قبل كل شيء حول كيفية إبرام اتفاقية توريد الغاز بحلول 31 مايو، وكيفية حل مشكلة صناعة النفط في صربيا، مع الأخذ في الاعتبار العقوبات الأمريكية ضد هذه المؤسسة".وأشار فوتشيتش إلى أنه ناقش مع بوتين أيضا، الضغوط ومحاولات الإطاحة برئيس جمهورية صرب البوسنة، ميلوراد دوديك.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا وصربيا اتفقتا على مواصلة التعاون لمنع الإضرار بالمصالح المشتركة في قطاع الطاقة في ظل العقوبات المفروضة على شركة صناعة النفط الصربية (المملوكة بنسبة 56.15% من قبل شركة "غازبروم").يذكر أن الولايات المتحدة، فرضت عقوبات على شركة صناعة النفط الصربية. ويطالبون بانسحاب الكيانات الروسية بشكل كامل من ملكية الشركة.السفير الروسي: العقوبات الأمريكية ضد شركة صناعة النفط الصربية ليس من قبيل المصادفةالرئيس الصربي يكتشف حجم الأموال المستثمرة في الإطاحة به من الخارج
https://sarabic.ae/20250217/لافروف-ووزير-الخارجية-الصربي-يعقدان-مؤتمرا-صحفيا-عقب-المحادثات-الثنائية--فيديو-1097858986.html
https://sarabic.ae/20250224/الرئيس-الصربي-يعتذر-لمواطني-بلاده-بسبب-تصويته-بالخطأ-لصالح-قرار-مناهض-لروسيا---1098141664.html
صربيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/0b/1070066662_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_2174e2b9d0fdf1a97f66aca6775546a1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, صربيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, صربيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الرئيس الصربي: أجريت محادثة جيدة ومهمة مع بوتين
12:20 GMT 07.03.2025 (تم التحديث: 12:47 GMT 07.03.2025)
يتبع
صرّح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الجمعة، إنه أجرى محادثة "جيدة وذات مغزى" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال فوتشيتش إنه أجرى محادثة هاتفية، بعد ظهر اليوم الجمعة، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش خلالها تحسين حجم التجارة بين روسيا وصربيا.
وأضاف فوتشيتش: "لقد انتهيت للتو من محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين. أجرينا محادثة جيدة ومفيدة، بل وأجرؤ على القول إنها كانت ممتازة حول جميع القضايا المهمة في تعاوننا الثنائي. تحدثنا عن التعاون السياسي، وعن ضرورة استمرار اللجان الحكومية الدولية في العمل على تحسين حجم تجارتنا ومواصلة تطوير تعاوننا الاقتصادي".
وذكر فوتشيتش
أنه ناقش أيضا تمديد اتفاقية توريد الغاز مع روسيا، وتابع قائلا من خلال حسابه على "إنستغرام": "تحدثنا عن كل ما هو ذو أهمية استثنائية بالنسبة لنا، أي (بدءًا) من التعاون مع السكك الحديدية الروسية، ولكن قبل كل شيء حول كيفية إبرام اتفاقية توريد الغاز بحلول 31 مايو، وكيفية حل مشكلة صناعة النفط في صربيا، مع الأخذ في الاعتبار العقوبات الأمريكية ضد هذه المؤسسة".
وأشار فوتشيتش إلى أنه ناقش مع بوتين أيضا، الضغوط ومحاولات الإطاحة برئيس جمهورية صرب البوسنة، ميلوراد دوديك.
وأضاف: "كانت إحدى القضايا الرئيسية هي الوضع في المنطقة. لقد نقلت له رسالة من رئيس جمهورية صرب البوسنة. يجب أن أقول إن الرئيس بوتين يفهم الوضع في المنطقة جيدًا، وهو يرى محاولات وخطوات الممثل الأعلى في جمهورية صرب البوسنة بهدف واحد، الإطاحة بميلوراد دوديك. لقد دعمت روسيا الاتحادية دائمًا اتفاقية "دايتون" للسلام، وبالطبع جمهورية صرب البوسنة".
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا وصربيا اتفقتا على مواصلة التعاون لمنع الإضرار بالمصالح المشتركة في قطاع الطاقة
في ظل العقوبات المفروضة على شركة صناعة النفط الصربية (المملوكة بنسبة 56.15% من قبل شركة "غازبروم").
يذكر أن الولايات المتحدة، فرضت عقوبات على شركة صناعة النفط الصربية. ويطالبون بانسحاب الكيانات الروسية
بشكل كامل من ملكية الشركة.