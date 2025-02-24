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جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
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عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم "حماة الوطن"
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شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
17:34 GMT
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عالم سبوتنيك
إسرائيل تؤخر إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، تجدد المعارك بين الجيش و"الدعم السريع" وسط الخرطوم
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تغطية خاصة
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https://sarabic.ae/20250224/الرئيس-الصربي-يعتذر-لمواطني-بلاده-بسبب-تصويته-بالخطأ-لصالح-قرار-مناهض-لروسيا---1098141664.html
الرئيس الصربي يعتذر لمواطنيه بسبب التصويت على قرار مناهض لروسيا
الرئيس الصربي يعتذر لمواطنيه بسبب التصويت على قرار مناهض لروسيا
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الصربي، ألكسندر فوسيتش، أن الوفد الصربي صوت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار الغربي بشأن أوكرانيا "عن طريق الخطأ"، وكان ينبغي له... 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T20:38+0000
2025-02-24T21:02+0000
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وقال فوتشيتش: "أعتقد أن صربيا ارتكبت خطأ، وأعتذر لمواطني صربيا، وأعتقد أنني شخصياً ارتكبت خطأً أيضاً. أنا متعب وليس لدي الوقت للتعامل مع هذا الأمر، لكنني أرى أن صربيا كان ينبغي أن تمتنع عن التصويت".وأوضح أن نص القرار المعتمد لا يتضمن أي إشارة إلى حق الشعوب في تقرير المصير، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة. وحظيت الوثيقة بدعم جميع دول غرب البلقان، بما في ذلك صربيا، باستثناء مقدونيا الشمالية التي امتنعت عن التصويت.وأعرب الرئيس الكرواتي والزعيم الفعلي لحزب المعارضة الأكبر، الحزب الاجتماعي الديمقراطي، زوران ميلانوفيتش، يوم الاثنين، رسميا عن شكواه للحكومة التي يقودها رئيس الوزراء وزعيم حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي الحاكم أندريه بلينكوفيتش، والتي دعمت القرار الغربي بشأن أوكرانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة دون تنسيق موقفها مع رئيس الدولة.
https://sarabic.ae/20250224/أمريكا-تدعو-إلى-سحب-قرار-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-المناهض-لروسيا-بشأن-أوكرانيا-1098133837.html
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صربيا, العالم, روسيا
صربيا, العالم, روسيا

الرئيس الصربي يعتذر لمواطنيه بسبب التصويت على قرار مناهض لروسيا

20:38 GMT 24.02.2025 (تم التحديث: 21:02 GMT 24.02.2025)
© AP Photo / Richard Drewالرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش يلقي كلمة أمام الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، 24 سبتمبر 2024.
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش يلقي كلمة أمام الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، 24 سبتمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Richard Drew
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صرّح الرئيس الصربي، ألكسندر فوسيتش، أن الوفد الصربي صوت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار الغربي بشأن أوكرانيا "عن طريق الخطأ"، وكان ينبغي له الامتناع عن التصويت، وقدم اعتذاره للمواطنين.
وقال فوتشيتش: "أعتقد أن صربيا ارتكبت خطأ، وأعتذر لمواطني صربيا، وأعتقد أنني شخصياً ارتكبت خطأً أيضاً. أنا متعب وليس لدي الوقت للتعامل مع هذا الأمر، لكنني أرى أن صربيا كان ينبغي أن تمتنع عن التصويت".

وبحسب قوله فإن تفسير الوفد كان أن "هذا يؤكد الموقف الصربي بشأن دعم وحدة أراضي أوكرانيا".

الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
أمريكا تدعو إلى سحب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المناهض لروسيا بشأن أوكرانيا
17:00 GMT
وأوضح أن نص القرار المعتمد لا يتضمن أي إشارة إلى حق الشعوب في تقرير المصير، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة. وحظيت الوثيقة بدعم جميع دول غرب البلقان، بما في ذلك صربيا، باستثناء مقدونيا الشمالية التي امتنعت عن التصويت.
وأعرب الرئيس الكرواتي والزعيم الفعلي لحزب المعارضة الأكبر، الحزب الاجتماعي الديمقراطي، زوران ميلانوفيتش، يوم الاثنين، رسميا عن شكواه للحكومة التي يقودها رئيس الوزراء وزعيم حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي الحاكم أندريه بلينكوفيتش، والتي دعمت القرار الغربي بشأن أوكرانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة دون تنسيق موقفها مع رئيس الدولة.
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