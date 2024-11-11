https://sarabic.ae/20241111/فوتشيتش-أجريت-محادثة-ودية-للغاية-مع-الرئيس-ترامب-1094663239.html
فوتشيتش: أجريت محادثة "ودية للغاية" مع الرئيس ترامب
فوتشيتش: أجريت محادثة "ودية للغاية" مع الرئيس ترامب
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، بأنه أجرى محادثة هاتفية "ودية" مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن تطوير التعاون الشامل ودعاه إلى زيارة صربيا. 11.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-11T04:40+0000
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بلغراد- سبوتنيك. ونشر فوتشيتش رسالة مصورة عبر حسابه على مواقع التواصل، يوم أمس الأحد، جاء فيها أنه أجرى محادثة هاتفية مع ترامب، ووفقا له، كانت المحادثة "ممتازة وغنية بالمعلومات وودية للغاية".وأشار إلى أن الرئيس ترامب أعرب عن شكره على الدعم الهائل، الذي تلقاه من مواطني صربيا، ومن الشعب الصربي.يذكر أن المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب فاز على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات التي أجريت في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بالإضافة إلى أن الحزب الجمهوري تمكن من الحصول على أغلبية مقاعد مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي.
https://sarabic.ae/20241110/أوربان-انتخاب-ترامب-رئيسا-للولايات-المتحدة-من-شأنه-أن-ينهي-عزلة-المجر-1094661396.html
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صربيا, ترامب, العالم
فوتشيتش: أجريت محادثة "ودية للغاية" مع الرئيس ترامب
04:40 GMT 11.11.2024 (تم التحديث: 05:42 GMT 11.11.2024)
صرح الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، بأنه أجرى محادثة هاتفية "ودية" مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن تطوير التعاون الشامل ودعاه إلى زيارة صربيا.
بلغراد- سبوتنيك. ونشر فوتشيتش رسالة مصورة عبر حسابه على مواقع التواصل، يوم أمس الأحد، جاء فيها أنه أجرى محادثة هاتفية مع ترامب، ووفقا له، كانت المحادثة "ممتازة وغنية بالمعلومات وودية للغاية".
وقال الرئيس الصربي: "أنا ممتن لترامب، لأنه يعرف الكثير من الأشياء عن صربيا، حتى أنه تحدث عن النجاحات الرياضية التي حققتها أمتنا وبلدنا، وقد انتهزت الفرصة، وأبديت الرغبة في تطوير علاقاتنا في جميع مجالات المجتمع، وأعربت عنها، آملا أن يزور صربيا، لأن صربيا كانت البلد الذي كان فيه الدعم لانتخاب الرئيس ترامب هو الأكبر في كل أوروبا".
وأشار إلى أن الرئيس ترامب أعرب عن شكره على الدعم الهائل، الذي تلقاه من مواطني صربيا، ومن الشعب الصربي.
يذكر أن المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب فاز على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات التي أجريت في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بالإضافة إلى أن الحزب الجمهوري تمكن من الحصول على أغلبية مقاعد مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي.