https://sarabic.ae/20250130/تقرير-الاتحاد-الأوروبي-يناقش-استئناف-شراء-الغاز-عبر-خطوط-الأنابيب-من-روسيا-1097313443.html
تقرير: الاتحاد الأوروبي يناقش استئناف شراء الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا
تقرير: الاتحاد الأوروبي يناقش استئناف شراء الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير أوروبية بأن أوروبا تدرس استئناف شراء الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا. 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T13:33+0000
2025-01-30T13:33+0000
2025-01-30T13:33+0000
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وقالت التقارير نقلا عن مصادر مطلعة: "يناقش المسؤولون الأوروبيون ما إذا كان ينبغي استئناف مبيعات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي كجزء من تسوية محتملة (في أوكرانيا)".وأشارت إلى أن بعض المسؤولين الألمان والهنغاريين يدعمون هذه الفكرة، بالإضافة إلى العديد من الدول التي لم يتم تسميتها.وكما أثارت المناقشات أيضًا قلق مصدري الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، الذين يعولون على صفقات جديدة في أوروبا ولا يريدون المنافسة.ارتفعت أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي بعد انتهاء اتفاقية نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا. رفض فلاديمير زيلينسكي إمكانية تمديد هذه الاتفاقية حتى بالنسبة للمشتريات التي تقوم لها دول ثالثة. ونتيجة لذلك، توقفت شركة غازبروم عن الضخ اعتبارًا من الساعة 8:00 بتوقيت موسكو في الأول من يناير/كانون الثاني، مؤكدًا أنها فقدت الإمكانية الفنية والقانونية للقيام بذلك.ويبقى الآن المصدر الوحيد للغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب بالنسبة للأوروبيين هو خط أنابيب غاز البلقان، الذي يأخذ الوقود من السيل التركي. فهو ينقل كل عام حوالي 14-15 مليار متر مكعب من الغاز إلى رومانيا واليونان وشمال مقدونيا وصربيا والبوسنة والهرسك والمجر.مستشار الرئيس اللبناني السابق للشؤون الروسية: العلاقة الروسية السورية تاريخية والغرب يضغط لقطعهاصحفي أمريكي: تفجيرات "التيار الشمالي" كانت هجوما أمريكيا على ألمانيا
https://sarabic.ae/20250127/المجر-تصدر-تحذيرا-نهائيا-لأوكرانيا-بشأن-نقل-الغاز-1097211557.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, حول العالم, روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, حول العالم, روسيا
تقرير: الاتحاد الأوروبي يناقش استئناف شراء الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا
أفادت تقارير أوروبية بأن أوروبا تدرس استئناف شراء الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا.
وقالت التقارير نقلا عن مصادر مطلعة: "يناقش المسؤولون الأوروبيون ما إذا كان ينبغي استئناف مبيعات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي كجزء من تسوية محتملة (في أوكرانيا)".
ووفقًا لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، يعتقد مؤيدو شراء الغاز الروسي أن هذا من شأنه أن يخفض أسعار الطاقة في أوروبا ويجعل المفاوضات ووقف إطلاق النار أكثر أهمية.
وأشارت إلى أن بعض المسؤولين الألمان والهنغاريين يدعمون هذه الفكرة، بالإضافة إلى العديد من الدول التي لم يتم تسميتها.
وفي الوقت نفسه، أثارت مناقشة الخطة مسؤولي الاتحاد الأوروبي ودبلوماسيين من بعض دول أوروبا الشرقية، حسبما ذكرت الصحيفة.
وكما أثارت المناقشات أيضًا قلق مصدري الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، الذين يعولون على صفقات جديدة في أوروبا ولا يريدون المنافسة.
ارتفعت أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي بعد انتهاء اتفاقية نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا. رفض فلاديمير زيلينسكي إمكانية تمديد هذه الاتفاقية حتى بالنسبة للمشتريات التي تقوم لها دول ثالثة. ونتيجة لذلك، توقفت شركة غازبروم عن الضخ اعتبارًا من الساعة 8:00 بتوقيت موسكو في الأول من يناير/كانون الثاني، مؤكدًا أنها فقدت الإمكانية الفنية والقانونية للقيام بذلك.
وفي العام الماضي، قامت الشركة بتوريد نحو 15 مليار متر مكعب من الوقود عبر هذا الطريق، وهو ما يمثل 4.5% من إجمالي استهلاك الاتحاد الأوروبي.
ويبقى الآن المصدر الوحيد للغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب بالنسبة للأوروبيين هو خط أنابيب غاز البلقان، الذي يأخذ الوقود من السيل التركي. فهو ينقل كل عام حوالي 14-15 مليار متر مكعب من الغاز إلى رومانيا واليونان وشمال مقدونيا وصربيا والبوسنة والهرسك والمجر.