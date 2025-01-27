https://sarabic.ae/20250127/صحفي-أمريكي-تفجيرات-التيار-الشمالي-كانت-هجوما-أمريكيا-على-ألمانيا-1097219978.html
صحفي أمريكي: تفجيرات "التيار الشمالي" كانت هجوما أمريكيا على ألمانيا
صحفي أمريكي: تفجيرات "التيار الشمالي" كانت هجوما أمريكيا على ألمانيا
سبوتنيك عربي
صرّح الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، أن الانفجارات في خطوط أنابيب الغاز الروسية "التيار الشمالي" كانت بمثابة هجوم أمريكي على ألمانيا وسوف تؤدي إلى تدمير حلف... 27.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-27T20:36+0000
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وقال كارلسون خلال مقابلة: "كان هذا هجوماً شنته إحدى قوات حلف شمال الأطلسي على حليف لها، على عضو آخر في حلف شمال الأطلسي، وكان هذا هجوماً شنته الولايات المتحدة الأمريكية على ألمانيا".وأضاف أن "هذا من شأنه أن يدمر الاتحاد الأوروبي، وفي نهاية المطاف، عندما يستيقظ الناس من نومهم، فإن هذا من شأنه أن يدمر حلف شمال الأطلسي أيضا".يذكر أنه في 26 سبتمبر/ أيلول 2022، تعرض خطا أنابيب الغاز الروسي "التيار الشمالي 1 و2" للتفجير، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد أن يكون العمل تخريبيًا متعمدًا.كما فتح مكتب المدعي العام الروسي قضية تتعلق بعمل إرهابي دولي. وفي سياق متصل، نشر الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، الحائز على جائزة نوبل، في 8 فبراير/ شباط الماضي، نتائج تحقيقه الخاص بشأن ملابسات التفجيرات التي تعرضت لها خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، وخلص هيرش إلى أن الولايات المتحدة هي من دبرت هذا التخريب.وذكر هيرش أن الولايات المتحدة كانت تهدف إلى ابتزاز روسيا من خلال تفجير خط أنابيب "التيار الشمالي" لمنع العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.الاستخبارات الروسية: تفجير "التيار الشمالي" حرب من الأنغلوسكسونيين ضد الأوروبيينخبير بريطاني يكشف سبب اتهام الغرب لنظام زيلينسكي بتقويض "التيار الشمالي"
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا
صحفي أمريكي: تفجيرات "التيار الشمالي" كانت هجوما أمريكيا على ألمانيا
صرّح الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، أن الانفجارات في خطوط أنابيب الغاز الروسية "التيار الشمالي" كانت بمثابة هجوم أمريكي على ألمانيا وسوف تؤدي إلى تدمير حلف شمال الأطلسي.
وقال كارلسون خلال مقابلة: "كان هذا هجوماً شنته إحدى قوات حلف شمال الأطلسي على حليف لها، على عضو آخر في حلف شمال الأطلسي، وكان هذا هجوماً شنته الولايات المتحدة الأمريكية على ألمانيا".
وأعرب كارلسون عن ثقته في أن الهجوم أدى بالفعل إلى تدمير الاقتصاد الألماني.
وأضاف أن "هذا من شأنه أن يدمر الاتحاد الأوروبي، وفي نهاية المطاف، عندما يستيقظ الناس من نومهم، فإن هذا من شأنه أن يدمر حلف شمال الأطلسي أيضا".
يذكر أنه في 26 سبتمبر/ أيلول 2022، تعرض خطا أنابيب الغاز الروسي "التيار الشمالي 1 و2" للتفجير، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد أن يكون العمل تخريبيًا متعمدًا.
كما فتح مكتب المدعي العام الروسي قضية تتعلق بعمل إرهابي دولي. وفي سياق متصل، نشر الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، الحائز على جائزة نوبل، في 8 فبراير/ شباط الماضي، نتائج تحقيقه الخاص بشأن ملابسات التفجيرات التي تعرضت لها خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، وخلص هيرش إلى أن الولايات المتحدة هي من دبرت هذا التخريب.
وذكر هيرش أن الولايات المتحدة كانت تهدف إلى ابتزاز روسيا من خلال تفجير خط أنابيب "التيار الشمالي" لمنع العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.