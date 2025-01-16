https://sarabic.ae/20250116/موسكو-هناك-أسباب-للاعتقاد-بأن-الهجوم-الأوكراني-على-السيل-التركي-كان-بدعم-أمريكي-1096853918.html
موسكو: هناك أسباب للاعتقاد بأن الهجوم الأوكراني على "السيل التركي" كان بدعم أمريكي
موسكو: هناك أسباب للاعتقاد بأن الهجوم الأوكراني على "السيل التركي" كان بدعم أمريكي
سبوتنيك عربي
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، أن موسكو لديها أسباب للاعتقاد بأن الهجوم على محطة ضغط "السيل التركي" تم بدعم من واشنطن... 16.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-16T22:45+0000
2025-01-16T22:45+0000
2025-01-16T22:45+0000
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن: "لدينا كل الأسباب للاعتقاد بأن الهجوم على البنية التحتية للسيل التركي تم تنفيذه بناء على نصيحة من واشنطن ولندن، المهتمتين بربط الاتحاد الأوروبي بالغاز الطبيعي المسال الباهظ الثمن من الولايات المتحدة".وأضاف نيبينزيا أن الولايات المتحدة وبريطانيا هما اللتان تمنعان إطلاق تحقيق دولي موضوعي في الهجوم الإرهابي على خط "السيل الشمالي".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت الماضي، أن نظام كييف حاول مهاجمة محطة ضغط خط أنابيب "السيل التركي" لنقل الغاز، بالقرب من أنابا في إقليم كراسنودار.وجاء في بيان الوزارة، اليوم الاثنين: "في 11 كانون الثاني/يناير، حاول نظام كييف، بغية وقف إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية، شن هجوم باستخدام تسع طائرات مسيرة على البنية التحتية لمحطة الضخ "روسكايا" ببلدة غاي-كودزور، (إقليم كراسنودار)، والتي توفر إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "التيار التركي".وأوضحت الوزارة أنه خلال صد الغارة بواسطة وحدات الدفاع الجوي تم إسقاط جميع الطائرات المسيرة.
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
موسكو: هناك أسباب للاعتقاد بأن الهجوم الأوكراني على "السيل التركي" كان بدعم أمريكي
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، أن موسكو لديها أسباب للاعتقاد بأن الهجوم على محطة ضغط "السيل التركي" تم بدعم من واشنطن ولندن.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن: "لدينا كل الأسباب للاعتقاد بأن الهجوم على البنية التحتية للسيل التركي تم تنفيذه بناء على نصيحة من واشنطن ولندن، المهتمتين بربط الاتحاد الأوروبي بالغاز الطبيعي المسال الباهظ الثمن من الولايات المتحدة".
وأضاف نيبينزيا أن الولايات المتحدة وبريطانيا هما اللتان تمنعان إطلاق تحقيق دولي موضوعي في الهجوم الإرهابي على خط "السيل الشمالي".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت الماضي، أن نظام كييف حاول مهاجمة محطة ضغط خط أنابيب "السيل التركي" لنقل الغاز، بالقرب من أنابا في إقليم كراسنودار.
وجاء في بيان الوزارة، اليوم الاثنين: "في 11 كانون الثاني/يناير، حاول نظام كييف، بغية وقف إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية، شن هجوم باستخدام تسع طائرات مسيرة على البنية التحتية لمحطة الضخ "روسكايا" ببلدة غاي-كودزور، (إقليم كراسنودار)، والتي توفر إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "التيار التركي".
وأوضحت الوزارة
أنه خلال صد الغارة بواسطة وحدات الدفاع الجوي تم إسقاط جميع الطائرات المسيرة.