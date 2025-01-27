https://sarabic.ae/20250127/المجر-تصدر-تحذيرا-نهائيا-لأوكرانيا-بشأن-نقل-الغاز-1097211557.html
المجر تصدر تحذيرا نهائيا لأوكرانيا بشأن نقل الغاز
المجر تصدر تحذيرا نهائيا لأوكرانيا بشأن نقل الغاز
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، أن بودابست لديها القدرة على الضغط على كييف إذا تبين أنها تتباطأ في إعادة تشغيل نقل الغاز من روسيا. 27.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-27T15:26+0000
2025-01-27T15:26+0000
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وقال سيارتو: "إذا رأينا أنهم بدأوا (الأوكرانيون) في المماطلة بشأن استئناف نقل الغاز، فسوف تكون لدينا الكثير من الفرص خلال سلسلة من التصويتات اللاحقة بشأن تكامل أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي سواء في تمديد العقوبات ضد الأفراد، وعلى الدعم المالي لأوكرانيا، حتى يتمكن تصويتنا من ممارسة الضغط اللازم".وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إنه "سحب مكابح اليد" بشأن تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا وطلب من زملائه في الاتحاد الأوروبي النظر في ما إذا كان ينبغي تمديد القيود لفترة أطول، وذكر أن إجمالي الأضرار التي لحقت بالمجر بسبب سياسة العقوبات بلغ أكثر من 18 مليار يورو. وأوضح سيارتو أن المجر لم تعترض لأنها حصلت على ضمانات أمن الطاقة المطلوبة من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن هذا لا يعني أنها ستمتنع عن استخدام حق النقض في المرة المقبلة التي يتم فيها طرح القضية للمناقشة.المجر وشركة "غازبروم" الروسية توقعان اتفاقية تجارية تكميلية جديدةسلوفاكيا: وقف إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا يزيد من ضعف الاقتصاد الأوروبي
https://sarabic.ae/20250123/سيارتو-المجر-مستعدة-لتوفير-القدرات-لنقل-الغاز-الروسي-إلى-سلوفاكيا-1097068488.html
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روسيا, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, المجر, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, المجر, أخبار أوكرانيا
المجر تصدر تحذيرا نهائيا لأوكرانيا بشأن نقل الغاز
صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، أن بودابست لديها القدرة على الضغط على كييف إذا تبين أنها تتباطأ في إعادة تشغيل نقل الغاز من روسيا.
وقال سيارتو: "إذا رأينا أنهم بدأوا (الأوكرانيون) في المماطلة بشأن استئناف نقل الغاز، فسوف تكون لدينا الكثير من الفرص خلال سلسلة من التصويتات اللاحقة بشأن تكامل أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي سواء في تمديد العقوبات ضد الأفراد، وعلى الدعم المالي لأوكرانيا، حتى يتمكن تصويتنا من ممارسة الضغط اللازم".
وأضاف سيارتو أن المفوضية الأوروبية تتفاوض مع أوكرانيا بشأن استئناف نقل الغاز الروسي إلى أوروبا.
وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إنه "سحب مكابح اليد" بشأن تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا وطلب من زملائه في الاتحاد الأوروبي النظر في ما إذا كان ينبغي تمديد القيود لفترة أطول، وذكر أن إجمالي الأضرار التي لحقت بالمجر بسبب سياسة العقوبات بلغ أكثر من 18 مليار يورو.
وفي وقت سابق من اليوم، وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع اليوم، على تمديد العقوبات ضد روسيا لمدة ستة أشهر أخرى.
وأوضح سيارتو أن المجر لم تعترض لأنها حصلت على ضمانات أمن الطاقة المطلوبة من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن هذا لا يعني أنها ستمتنع عن استخدام حق النقض في المرة المقبلة التي يتم فيها طرح القضية للمناقشة.