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سيارتو: المجر مستعدة لتوفير القدرات لنقل الغاز الروسي إلى سلوفاكيا
سيارتو: المجر مستعدة لتوفير القدرات لنقل الغاز الروسي إلى سلوفاكيا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الخميس، أن بلاده يمكنها توفير قدرات العبور لإمداد سلوفاكيا بالغاز من روسيا عبر الطريق الجنوبي. 23.01.2025, سبوتنيك عربي
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2025-01-23T10:57+0000
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وقال سيارتو في مؤتمر صحفي: "نحن مستعدون لتوفير القدرات بشكل كامل لضمان إمدادات الطاقة إلى سلوفاكيا".وتابع: "نعمل على زيادة القدرة السنوية للربط مع سلوفاكيا بمقدار 900 ألف متر مكعب حتى نتمكن من المساهمة في أمن الطاقة في سلوفاكيا".وقال رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، إن فلاديمير زيلينسكي يلحق الضرر عمدا بالمصالح المالية لبراتيسلافا وبروكسل، على الرغم من أن المفوضية الأوروبية أشارت إلى أن العقوبات والقانون الأوروبي لا يمنعان أوكرانيا من مواصلة ضخ النفط.وكان نائب رئيس البرلمان السلوفاكي، تيبور غاسبار، قد صرح في وقت سابق، بأن سلوفاكيا لديها طرق إمداد للغاز من بولندا والنمسا وهنغاريا ويمكن الاتفاق على طريق عبور جديد مع روسيا.وكانت قد أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، انتهاء اتفاق توريد الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، ابتداء من الساعة 8:00 بتوقيت موسكو، في 1 يناير/ كانون الثاني الجاري، موضحة أن ذلك بسبب عدم امتلاكها الإمكانية الفنية والقانونية.وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية إنها أوقفت نقل الغاز الروسي عبر البلاد، مشيرة إلى أنها أبلغت شركاء بلادها الدوليين بهذا الأمر.المجر وشركة "غازبروم" الروسية توقعان اتفاقية تجارية تكميلية جديدةسلوفاكيا: وقف إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا يزيد من ضعف الاقتصاد الأوروبي
https://sarabic.ae/20250101/غازبروم-تعلن-وقف-إمدادات-الغاز-الروسي-إلى-أوروبا-عبر-أوكرانيا-1096376510.html
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المجر, سلوفاكيا, روسيا, العالم
المجر, سلوفاكيا, روسيا, العالم

سيارتو: المجر مستعدة لتوفير القدرات لنقل الغاز الروسي إلى سلوفاكيا

10:57 GMT 23.01.2025
© Sputnik . Egor Eryomovمحطة نقل الغاز الروسي
محطة نقل الغاز الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
© Sputnik . Egor Eryomov
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الخميس، أن بلاده يمكنها توفير قدرات العبور لإمداد سلوفاكيا بالغاز من روسيا عبر الطريق الجنوبي.
وقال سيارتو في مؤتمر صحفي: "نحن مستعدون لتوفير القدرات بشكل كامل لضمان إمدادات الطاقة إلى سلوفاكيا".

وأشار إلى أن المجر استقبلت في عام 2024 7.6 مليار متر مكعب من الغاز من روسيا عبر خط "التيار التركي"، في حين تبلغ الطاقة القصوى لخط أنابيب الغاز 8.5 مليار متر مكعب، وبالتالي يتبقى نحو مليار متر مكعب من الاحتياطي.

وتابع: "نعمل على زيادة القدرة السنوية للربط مع سلوفاكيا بمقدار 900 ألف متر مكعب حتى نتمكن من المساهمة في أمن الطاقة في سلوفاكيا".
وقال رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، إن فلاديمير زيلينسكي يلحق الضرر عمدا بالمصالح المالية لبراتيسلافا وبروكسل، على الرغم من أن المفوضية الأوروبية أشارت إلى أن العقوبات والقانون الأوروبي لا يمنعان أوكرانيا من مواصلة ضخ النفط.

وقدر رئيس الوزراء السلوفاكي الضرر الذي قد يلحق بالدولة من جراء فقدان القدرة على نقل الغاز الروسي إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بنحو 500 مليون يورو سنويا، أو حتى مليار يورو بأسعار أعلى، في حين سيدفع الاتحاد الأوروبي بأكمله نحو 70 مليار يورو، معتبرا أن هذه مغامرة.

وكان نائب رئيس البرلمان السلوفاكي، تيبور غاسبار، قد صرح في وقت سابق، بأن سلوفاكيا لديها طرق إمداد للغاز من بولندا والنمسا وهنغاريا ويمكن الاتفاق على طريق عبور جديد مع روسيا.
محطة نقل الغاز الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
"غازبروم" تعلن وقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا
1 يناير, 06:36 GMT
وكانت قد أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، انتهاء اتفاق توريد الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، ابتداء من الساعة 8:00 بتوقيت موسكو، في 1 يناير/ كانون الثاني الجاري، موضحة أن ذلك بسبب عدم امتلاكها الإمكانية الفنية والقانونية.

وقالت شركة "غازبروم" إنها لم تعد تملك القدرة الفنية أو القانونية لتوريد الغاز لنقله عبر أراضي أوكرانيا، مشيرة إلى انتهاء أجل الاتفاق المبرم في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2019 بين شركة "بي جي إس سي" وشركة "نفط غاز" الأوكرانية بشأن تنظيم نقل الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا، وكذلك اتفاق التعاون بين المشغل الروسي لخدمات نقل الغاز اعتبارًا من 1 كانون الثاني/ يناير من الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت موسكو.

وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية إنها أوقفت نقل الغاز الروسي عبر البلاد، مشيرة إلى أنها أبلغت شركاء بلادها الدوليين بهذا الأمر.
المجر وشركة "غازبروم" الروسية توقعان اتفاقية تجارية تكميلية جديدة
سلوفاكيا: وقف إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا يزيد من ضعف الاقتصاد الأوروبي
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