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الجيش الروسي يحرر بلدة سفيردليكوفو في مقاطعة كورسك الروسية
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لافروف: روسيا وصربيا اتفقتا على التعاون لمنع إلحاق الضرر بالمصالح في قطاع الطاقة
لافروف: روسيا وصربيا اتفقتا على التعاون لمنع إلحاق الضرر بالمصالح في قطاع الطاقة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا وصربيا اتفقتا على مواصلة التعاون لمنع الإضرار بالمصالح المشتركة في قطاع الطاقة في ظل العقوبات المفروضة على شركة... 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T10:00+0000
2025-02-17T10:23+0000
روسيا
صربيا
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وقال لافروف في مؤتمر صحفي بعد محادثات مع نظيره الصربي ماركو دجوريتش: "نحن نواجه وضعًا يحاول فيه أولئك الذين اعتادوا على المنافسة غير العادلة توريط مؤسستنا الروسية الصربية المشتركة Naftna Industrija Srbije (صناعة النفط الصربية) من خلال إجراءات تقييدية".وتابع: "هذه هي الشركة الرائدة في الاقتصاد الصربي، وهي مجبرة حرفياً على رفض التعاون مع مستثمر روسي، وفي هذا الصدد اتفقنا مع الأصدقاء الصرب على مواصلة العمل معاً لمنع الإضرار بمصالحنا المشتركة".فرضت الولايات المتحدة في وقت سابق عقوبات على شركة صناعة النفط الصربية. ويطالبون بانسحاب الكيانات الروسية بشكل كامل من ملكية الشركة.
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مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الصربي ماركو دجوريتش
سبوتنيك عربي
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الصربي ماركو دجوريتش
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روسيا, صربيا, видео
روسيا, صربيا, видео

لافروف: روسيا وصربيا اتفقتا على التعاون لمنع إلحاق الضرر بالمصالح في قطاع الطاقة

10:00 GMT 17.02.2025 (تم التحديث: 10:23 GMT 17.02.2025)
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا وصربيا اتفقتا على مواصلة التعاون لمنع الإضرار بالمصالح المشتركة في قطاع الطاقة في ظل العقوبات المفروضة على شركة صناعة النفط الصربية (المملوكة بنسبة 56.15% من قبل شركة غازبروم).
وقال لافروف في مؤتمر صحفي بعد محادثات مع نظيره الصربي ماركو دجوريتش: "نحن نواجه وضعًا يحاول فيه أولئك الذين اعتادوا على المنافسة غير العادلة توريط مؤسستنا الروسية الصربية المشتركة Naftna Industrija Srbije (صناعة النفط الصربية) من خلال إجراءات تقييدية".
وتابع: "هذه هي الشركة الرائدة في الاقتصاد الصربي، وهي مجبرة حرفياً على رفض التعاون مع مستثمر روسي، وفي هذا الصدد اتفقنا مع الأصدقاء الصرب على مواصلة العمل معاً لمنع الإضرار بمصالحنا المشتركة".
فرضت الولايات المتحدة في وقت سابق عقوبات على شركة صناعة النفط الصربية. ويطالبون بانسحاب الكيانات الروسية بشكل كامل من ملكية الشركة.
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