https://sarabic.ae/20250211/سيارتو-أوكرانيا-تعهدت-بعدم-مهاجمة-البنية-التحتية-لخط-أنابيب-التيار-التركي-1097667489.html

سيارتو: أوكرانيا تعهدت بعدم مهاجمة البنية التحتية لخط أنابيب "التيار التركي"

سيارتو: أوكرانيا تعهدت بعدم مهاجمة البنية التحتية لخط أنابيب "التيار التركي"

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن أوكرانيا تعهدت بعدم مهاجمة البنية التحتية لمشروع "التيار التركي". 11.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-11T09:10+0000

2025-02-11T09:10+0000

2025-02-11T09:10+0000

روسيا

المجر

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/18/1068164745_0:89:3329:1961_1920x0_80_0_0_fc73df2f7ea9f83da9ec573c9dacab06.jpg

وقال سيارتو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لقد عُرضت علينا قائمة ضمانات بشأن ثلاث مسائل. أولاً، يجب ألا توقف أوكرانيا شحنات النفط عبر أراضيها. ثانيًا، لن يهاجموا البنية التحتية للتيار التركي. ثالثًا، ستبدأ المفاوضات بشأن استئناف نقل الغاز عبر أوكرانيا قريبا جدا".ووفقًا له، تعهدت المفوضية الأوروبية بالتزامات لحماية خطوط أنابيب الغاز والنفط التي تجلب المواد الخام الروسية إلى الاتحاد الأوروبي، كما طالبت كييف بضمان الحفاظ على إمدادات النفط إلى الاتحاد الأوروبي.وتابع وزير الخارجية أن المجر أوضحت للمفوضية الأوروبية أنها لم تعد بحاجة إلى ضمانات أمن الطاقة من أوكرانيا، تجربة بودابست مع الاتفاقيات من كييف "ليست إيجابية للغاية".وقد حاولت أوكرانيا بالفعل مهاجمة البنية التحتية للتيار التركي. فوفقًا لوزارة الدفاع، أسقط الجيش الروسي في يناير/كانون الثاني الماضي، تسع طائرات دون طيار أوكرانية بالقرب من محطة روسكايا في غاي كودزور في مقاطعة كراسنودار.والآن أصبح المصدر الوحيد للغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب للأوروبيين هو خط أنابيب البلقان، الذي يتلقى الوقود من خط الأنابيب التركي. ويمر عبره سنويا نحو 14-15 مليار متر مكعب إلى رومانيا واليونان ومقدونيا الشمالية وصربيا والبوسنة والهرسك والمجر.المجر تصدر تحذيرا نهائيا لأوكرانيا بشأن نقل الغازسيارتو: المجر مستعدة لتوفير القدرات لنقل الغاز الروسي إلى سلوفاكياباحث تركي: كييف أعلنت سابقا أن خط أنابيب "السيل التركي" سيكون هدفا لها

https://sarabic.ae/20250131/أوربان-يهدد-باستخدام-حق-النقض-بشأن-تمديد-العقوبات-ضد-روسيا-1097337127.html

المجر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, المجر, العالم