https://sarabic.ae/20250131/أوربان-يهدد-باستخدام-حق-النقض-بشأن-تمديد-العقوبات-ضد-روسيا-1097337127.html
أوربان يهدد باستخدام حق النقض بشأن تمديد العقوبات ضد روسيا
أوربان يهدد باستخدام حق النقض بشأن تمديد العقوبات ضد روسيا
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، أن بودابست ستستخدم حق النقض ضد تمديد العقوبات ضد روسيا، في غضون 6 أشهر، إذا فشلت المفوضية الأوروبية في... 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T08:19+0000
2025-01-31T08:19+0000
2025-01-31T08:19+0000
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وقال أوربان، لإذاعة "كوسوت": "يجب اتخاذ قرار بشأن العقوبات كل 6 أشهر. وإذا لم تفِ (ضمانات المفوضية الأوروبية)، حينها الحديث لن يكون عن رفع العقوبات فحسب، بل سنقوم برفعها أيضًا. لذا، إذا لم تنفذ المفوضية الأوروبية ما اتفقنا عليه، فإن هذا يعني أن العقوبات ستنتهي".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، إن بودابست حصلت على ضمانات الأمن في مجال الطاقة المطلوبة من المفوضية الأوروبية، والتي من دونها رفضت تمديد العقوبات ضد روسيا.وبحسب قوله، فإن المفوضية الأوروبية أخذت على عاتقها التزامات حماية خطوط أنابيب الغاز والنفط، التي تنتقل عبرها المواد الخام من روسيا إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما طالبت أوكرانيا بضمان الحفاظ على إمدادات النفط إلى الاتحاد الأوروبي.ويوم الاثنين الماضي، وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع، على تمديد العقوبات ضد روسيا لمدة 6 أشهر أخرى.وأوضح سيارتو أن "المجر لم تعترض لأنها حصلت على ضمانات أمن الطاقة المطلوبة من الاتحاد الأوروبي"، مشيرًا إلى أن هذا لا يعني أنها ستمتنع عن استخدام حق النقض في المرة المقبلة، التي يتم فيها طرح القضية للمناقشة.المجر تصدر تحذيرا نهائيا لأوكرانيا بشأن نقل الغاز
https://sarabic.ae/20250123/الخارجية-المجرية-بودابست-ستصوت-ضد-انضمام-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1097090748.html
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المجر, روسيا, العالم
أوربان يهدد باستخدام حق النقض بشأن تمديد العقوبات ضد روسيا
أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، أن بودابست ستستخدم حق النقض ضد تمديد العقوبات ضد روسيا، في غضون 6 أشهر، إذا فشلت المفوضية الأوروبية في الوفاء بضمانات أمن الطاقة.
وقال أوربان، لإذاعة "كوسوت": "يجب اتخاذ قرار بشأن العقوبات كل 6 أشهر. وإذا لم تفِ (ضمانات المفوضية الأوروبية)، حينها الحديث لن يكون عن رفع العقوبات فحسب، بل سنقوم برفعها أيضًا. لذا، إذا لم تنفذ المفوضية الأوروبية ما اتفقنا عليه، فإن هذا يعني أن العقوبات ستنتهي".
وأكد أن النقطة الأساسية في الاتفاقيات هي المفاوضات بشأن استئناف نقل الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا إلى أوروبا.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، إن بودابست حصلت على ضمانات الأمن في مجال الطاقة المطلوبة من المفوضية الأوروبية، والتي من دونها رفضت تمديد العقوبات ضد روسيا.
وبحسب قوله، فإن المفوضية الأوروبية أخذت على عاتقها التزامات حماية خطوط أنابيب الغاز والنفط، التي تنتقل عبرها المواد الخام من روسيا إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما طالبت أوكرانيا بضمان الحفاظ على إمدادات النفط إلى الاتحاد الأوروبي.
ويوم الاثنين الماضي، وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع، على تمديد العقوبات ضد روسيا لمدة 6 أشهر أخرى.
وأوضح سيارتو أن "المجر لم تعترض لأنها حصلت على ضمانات أمن الطاقة المطلوبة من الاتحاد الأوروبي"، مشيرًا إلى أن هذا لا يعني أنها ستمتنع عن استخدام حق النقض في المرة المقبلة، التي يتم فيها طرح القضية للمناقشة.