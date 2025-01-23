https://sarabic.ae/20250123/الخارجية-المجرية-بودابست-ستصوت-ضد-انضمام-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1097090748.html

الخارجية المجرية: بودابست ستصوت ضد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

الخارجية المجرية: بودابست ستصوت ضد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الخميس، بأن بلاده تعتزم التصويت ضد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، إذا كان التصويت ضروريًا، لأن كييف فشلت في... 23.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-23T20:36+0000

2025-01-23T20:36+0000

2025-01-23T20:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال سيارتو في مؤتمر صحافي: "إذا كان من الضروري التصويت على ما إذا كان بإمكان أوكرانيا أن تصبح عضوًا في الاتحاد الأوروبي، فمن الواضح أنه سيكون لا.. لأن أوكرانيا اليوم لا تفي بأي شكل من الأشكال بالشروط اللازمة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".وفي آذار/مارس العام الماضي، قدمت كييف رؤيتها لإعادة الإعمار والتحديث والإصلاحات التي تنوي القيام بها كجزء من عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وتركز الخطة على الإصلاحات الهيكلية والاستثمارات في القطاعات التي تتمتع بأكبر إمكانات للنمو الاقتصادي.ويحث الاتحاد الأوروبي كييف على تنفيذ إصلاحات واسعة واستيفاء شروط عدة بينها "احترام أوكرانيا للديمقراطية ودعمها، بما في ذلك النظام البرلماني المتعدد الأحزاب وسيادة القانون، ومكافحة الفساد وغسيل الأموال وضمان احترام حقوق الإنسان".وفي حزيران/يونيو 2022، وافق الاتحاد الأوروبي على منح أوكرانيا ومولدوفا صفة "مرشح للعضوية ووضع عدة شروط صارمة للبدء الرسمي بمفاوضات الانضمام. وصدرت اعترافات أوروبية عدة، تفيد بأن هذا القرار رمزي إلى حد كبير ويهدف لدعم كييف وكيشيناو في مواجهتهما مع موسكو، ووصف الدولة المرشحة في حد ذاته، وكذلك بدء المفاوضات، لا يعني بالضرورة أن الدولة ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي، فهذه الخطوات أيضاً لا تلزم بروكسل بأي شيء.

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