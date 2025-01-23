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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250123/الخارجية-المجرية-بودابست-ستصوت-ضد-انضمام-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1097090748.html
الخارجية المجرية: بودابست ستصوت ضد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
الخارجية المجرية: بودابست ستصوت ضد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الخميس، بأن بلاده تعتزم التصويت ضد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، إذا كان التصويت ضروريًا، لأن كييف فشلت في... 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T20:36+0000
2025-01-23T20:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال سيارتو في مؤتمر صحافي: "إذا كان من الضروري التصويت على ما إذا كان بإمكان أوكرانيا أن تصبح عضوًا في الاتحاد الأوروبي، فمن الواضح أنه سيكون لا.. لأن أوكرانيا اليوم لا تفي بأي شكل من الأشكال بالشروط اللازمة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".وفي آذار/مارس العام الماضي، قدمت كييف رؤيتها لإعادة الإعمار والتحديث والإصلاحات التي تنوي القيام بها كجزء من عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وتركز الخطة على الإصلاحات الهيكلية والاستثمارات في القطاعات التي تتمتع بأكبر إمكانات للنمو الاقتصادي.ويحث الاتحاد الأوروبي كييف على تنفيذ إصلاحات واسعة واستيفاء شروط عدة بينها "احترام أوكرانيا للديمقراطية ودعمها، بما في ذلك النظام البرلماني المتعدد الأحزاب وسيادة القانون، ومكافحة الفساد وغسيل الأموال وضمان احترام حقوق الإنسان".وفي حزيران/يونيو 2022، وافق الاتحاد الأوروبي على منح أوكرانيا ومولدوفا صفة "مرشح للعضوية ووضع عدة شروط صارمة للبدء الرسمي بمفاوضات الانضمام. وصدرت اعترافات أوروبية عدة، تفيد بأن هذا القرار رمزي إلى حد كبير ويهدف لدعم كييف وكيشيناو في مواجهتهما مع موسكو، ووصف الدولة المرشحة في حد ذاته، وكذلك بدء المفاوضات، لا يعني بالضرورة أن الدولة ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي، فهذه الخطوات أيضاً لا تلزم بروكسل بأي شيء.
https://sarabic.ae/20250123/ترامب-أرغب-بلقاء-الرئيس-الروسي-فلاديمير-بوتين-قريبا-1097084135.html
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الخارجية المجرية: بودابست ستصوت ضد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

20:36 GMT 23.01.2025
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصور وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو
 وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ
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صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الخميس، بأن بلاده تعتزم التصويت ضد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، إذا كان التصويت ضروريًا، لأن كييف فشلت في استيفاء الشروط اللازمة للحصول على عضوية الاتحاد.
وقال سيارتو في مؤتمر صحافي: "إذا كان من الضروري التصويت على ما إذا كان بإمكان أوكرانيا أن تصبح عضوًا في الاتحاد الأوروبي، فمن الواضح أنه سيكون لا.. لأن أوكرانيا اليوم لا تفي بأي شكل من الأشكال بالشروط اللازمة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
ولفت إلى أنه لن يعدد قائمة طويلة بأسباب هذا الموقف، لكنه سيكتفي بالإشارة إلى الوضع المتعلق بحقوق الأقلية الهنغارية في إقليم ترانسكارباثيا.
وفي آذار/مارس العام الماضي، قدمت كييف رؤيتها لإعادة الإعمار والتحديث والإصلاحات التي تنوي القيام بها كجزء من عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وتركز الخطة على الإصلاحات الهيكلية والاستثمارات في القطاعات التي تتمتع بأكبر إمكانات للنمو الاقتصادي.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
ترامب: أرغب بلقاء بوتين قريبا
16:56 GMT
ويحث الاتحاد الأوروبي كييف على تنفيذ إصلاحات واسعة واستيفاء شروط عدة بينها "احترام أوكرانيا للديمقراطية ودعمها، بما في ذلك النظام البرلماني المتعدد الأحزاب وسيادة القانون، ومكافحة الفساد وغسيل الأموال وضمان احترام حقوق الإنسان".

وكانت المفوضية الأوروبية قد أوصت في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 ببدء المفاوضات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا ومولدوفا واشترطت اعتماد إطار التفاوض على استيفاء كييف وكيشيناو، عدة شروط.

وفي حزيران/يونيو 2022، وافق الاتحاد الأوروبي على منح أوكرانيا ومولدوفا صفة "مرشح للعضوية ووضع عدة شروط صارمة للبدء الرسمي بمفاوضات الانضمام.
وصدرت اعترافات أوروبية عدة، تفيد بأن هذا القرار رمزي إلى حد كبير ويهدف لدعم كييف وكيشيناو في مواجهتهما مع موسكو، ووصف الدولة المرشحة في حد ذاته، وكذلك بدء المفاوضات، لا يعني بالضرورة أن الدولة ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي، فهذه الخطوات أيضاً لا تلزم بروكسل بأي شيء.
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