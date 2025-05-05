https://sarabic.ae/20250505/1100167378.html
"الفوج الخالد"... إحياء ذكرى الأبطال في عدد من الدول
"الفوج الخالد"... إحياء ذكرى الأبطال في عدد من الدول
سبوتنيك عربي
شهدت العديد من بلدان العالم مسيرة لـموكب "الفوج الخالد" إحياء للذكرى الـ80 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، وانتصار الاتحاد السوفييتي على ألمانيا النازية. 05.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-05T07:27+0000
2025-05-05T07:27+0000
2025-05-05T07:27+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/05/1100167547_0:138:3068:1865_1920x0_80_0_0_2dece2870b5fe62627528d5d9e43c6ea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/05/1100167547_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f8c78ee662593b8c5ee3b8933c7cbfa5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, صور
"الفوج الخالد"... إحياء ذكرى الأبطال في عدد من الدول
شهدت العديد من بلدان العالم مسيرة لـموكب "الفوج الخالد" إحياء للذكرى الـ80 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، وانتصار الاتحاد السوفييتي على ألمانيا النازية.
© Sputnik . Anna Ratkoglo / الانتقال إلى بنك الصورمشاركون في مسيرة "الفوج الخالد" في بكين وهم يرفعون صور للجنود السوفييت الذين سطروا ملاحم الانتصار في الحرب الوطنية العظمى.
مشاركون في مسيرة "الفوج الخالد" في بكين وهم يرفعون صور للجنود السوفييت الذين سطروا ملاحم الانتصار في الحرب الوطنية العظمى.
© Photo / Embassy of the Russian Federation in RDC
المشاركون في مسيرة "الفوج الخالد" في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
المشاركون في مسيرة "الفوج الخالد" في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
© Photo / Embassy of the Russian Federation in Qatar
احتفالية بموكب "الفوج الخالد" في قطر.
احتفالية بموكب "الفوج الخالد" في قطر.
© Getty Images / Corbis/Simona Granati
تجمع للشباب الروس في ساحة أوغو لا مالفا، للاحتفال بـ"الفوج الخالد" في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية، حيث عرضت صور المقاتلين والأعلام السوفيتية في روما، إيطاليا.
تجمع للشباب الروس في ساحة أوغو لا مالفا، للاحتفال بـ"الفوج الخالد" في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية، حيث عرضت صور المقاتلين والأعلام السوفيتية في روما، إيطاليا.
© Sputnik . Embassy of the Russian Federation in Benin / الانتقال إلى بنك الصور
صورة لضيوف فعالية "الفوج الخالد" في مدينة كوتونو.
صورة لضيوف فعالية "الفوج الخالد" في مدينة كوتونو.
© Photo / Embassy of the Russian Federation in USA
المشاركون في مسيرة "الفوج الخالد" في الولايات المتحدة.
المشاركون في مسيرة "الفوج الخالد" في الولايات المتحدة.
© Sputnik
فتيات يرقصن في مسيرة "الفوج الخالد" في اليابان.
فتيات يرقصن في مسيرة "الفوج الخالد" في اليابان.
© Sputnik
مشاركون في فعالية "الفوج الخالد" يحملون الأعلام الروسية في هولندا.
مشاركون في فعالية "الفوج الخالد" يحملون الأعلام الروسية في هولندا.
© Photo / Embassy of the Russian Federation in Argentina
صورة للمشاركين في مسيرة "الفوج الخالد" في الأرجنتين.
صورة للمشاركين في مسيرة "الفوج الخالد" في الأرجنتين.
المشاركون في فعالية "الفوج الخالد" في نابولي، إيطاليا.
© Sputnik . Zaman Ramazanov / الانتقال إلى بنك الصور
مشاركون في فعالية "الفوج الخالد" يحملون الأعلام الروسية في إسطنبول، تركيا.
مشاركون في فعالية "الفوج الخالد" يحملون الأعلام الروسية في إسطنبول، تركيا.
المشاركون في فعالية "الفوج الخالد" في بيروت، لبنان.