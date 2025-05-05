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النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
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شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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خبير: إسرائيل تقف وراء الاقتتال في سوريا لكي تستثمر فيه وتحقق أهدافها الاستراتيجية
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الجيش السوداني ينسحب من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
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https://sarabic.ae/20250505/1100167378.html
"الفوج الخالد"... إحياء ذكرى الأبطال في عدد من الدول
"الفوج الخالد"... إحياء ذكرى الأبطال في عدد من الدول
سبوتنيك عربي
شهدت العديد من بلدان العالم مسيرة لـموكب "الفوج الخالد" إحياء للذكرى الـ80 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، وانتصار الاتحاد السوفييتي على ألمانيا النازية. 05.05.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

"الفوج الخالد"... إحياء ذكرى الأبطال في عدد من الدول

07:27 GMT 05.05.2025
تابعنا عبر
شهدت العديد من بلدان العالم مسيرة لـموكب "الفوج الخالد" إحياء للذكرى الـ80 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، وانتصار الاتحاد السوفييتي على ألمانيا النازية.
© Sputnik . Anna Ratkoglo / الانتقال إلى بنك الصورمشاركون في مسيرة "الفوج الخالد" في بكين وهم يرفعون صور للجنود السوفييت الذين سطروا ملاحم الانتصار في الحرب الوطنية العظمى.
مشاركون في مسيرة الفوج الخالد في بكين وهم يرفعون صور للجنود السوفييت الذين سطروا ملاحم الانتصار في الحرب الوطنية العظمى. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Anna Ratkoglo
/
الانتقال إلى بنك الصور
مشاركون في مسيرة "الفوج الخالد" في بكين وهم يرفعون صور للجنود السوفييت الذين سطروا ملاحم الانتصار في الحرب الوطنية العظمى.
© Photo / Embassy of the Russian Federation in RDC

المشاركون في مسيرة "الفوج الخالد" في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

المشاركون في مسيرة &quot;الفوج الخالد&quot; في جمهورية الكونغو الديمقراطية. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Embassy of the Russian Federation in RDC

المشاركون في مسيرة "الفوج الخالد" في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

© Photo / Embassy of the Russian Federation in Qatar

احتفالية بموكب "الفوج الخالد" في قطر.

احتفالية بموكب &quot;الفوج الخالد&quot; في قطر. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Embassy of the Russian Federation in Qatar

احتفالية بموكب "الفوج الخالد" في قطر.

© Getty Images / Corbis/Simona Granati

تجمع للشباب الروس في ساحة أوغو لا مالفا، للاحتفال بـ"الفوج الخالد" في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية، حيث عرضت صور المقاتلين والأعلام السوفيتية في روما، إيطاليا.

تجمع للشباب الروس في ساحة أوغو لا مالفا، للاحتفال بـ&quot;الفوج الخالد&quot; في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية، حيث عرضت صور المقاتلين والأعلام السوفيتية في روما، إيطاليا. - سبوتنيك عربي
4/12
© Getty Images / Corbis/Simona Granati

تجمع للشباب الروس في ساحة أوغو لا مالفا، للاحتفال بـ"الفوج الخالد" في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية، حيث عرضت صور المقاتلين والأعلام السوفيتية في روما، إيطاليا.

© Sputnik . Embassy of the Russian Federation in Benin / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لضيوف فعالية "الفوج الخالد" في مدينة كوتونو.

صورة لضيوف فعالية &quot;الفوج الخالد&quot; في مدينة كوتونو. - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . Embassy of the Russian Federation in Benin
/
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صورة لضيوف فعالية "الفوج الخالد" في مدينة كوتونو.

© Photo / Embassy of the Russian Federation in USA

المشاركون في مسيرة "الفوج الخالد" في الولايات المتحدة.

المشاركون في مسيرة &quot;الفوج الخالد&quot; في الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Embassy of the Russian Federation in USA

المشاركون في مسيرة "الفوج الخالد" في الولايات المتحدة.

© Sputnik

فتيات يرقصن في مسيرة "الفوج الخالد" في اليابان.

فتيات يرقصن في مسيرة &quot;الفوج الخالد&quot; في اليابان. - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik

فتيات يرقصن في مسيرة "الفوج الخالد" في اليابان.

© Sputnik

مشاركون في فعالية "الفوج الخالد" يحملون الأعلام الروسية في هولندا.

مشاركون في فعالية &quot;الفوج الخالد&quot; يحملون الأعلام الروسية في هولندا. - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik

مشاركون في فعالية "الفوج الخالد" يحملون الأعلام الروسية في هولندا.

© Photo / Embassy of the Russian Federation in Argentina

صورة للمشاركين في مسيرة "الفوج الخالد" في الأرجنتين.

صورة للمشاركين في مسيرة &quot;الفوج الخالد&quot; في الأرجنتين. - سبوتنيك عربي
9/12
© Photo / Embassy of the Russian Federation in Argentina

صورة للمشاركين في مسيرة "الفوج الخالد" في الأرجنتين.

© Sputnik . Julia Minsker / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في فعالية "الفوج الخالد" في نابولي، إيطاليا.

المشاركون في فعالية &quot;الفوج الخالد&quot; في نابولي، إيطاليا. - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Julia Minsker
/
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المشاركون في فعالية "الفوج الخالد" في نابولي، إيطاليا.

© Sputnik . Zaman Ramazanov / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركون في فعالية "الفوج الخالد" يحملون الأعلام الروسية في إسطنبول، تركيا.

مشاركون في فعالية &quot;الفوج الخالد&quot; يحملون الأعلام الروسية في إسطنبول، تركيا. - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Zaman Ramazanov
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مشاركون في فعالية "الفوج الخالد" يحملون الأعلام الروسية في إسطنبول، تركيا.

© Sputnik . Mikhail Alaeddin / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في فعالية "الفوج الخالد" في بيروت، لبنان.

المشاركون في فعالية &quot;الفوج الخالد&quot; في بيروت، لبنان. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Mikhail Alaeddin
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المشاركون في فعالية "الفوج الخالد" في بيروت، لبنان.

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