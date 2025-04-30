https://sarabic.ae/20250430/بوتين-الذكرى-الثمانين-للنصر-عزيزة-على-كل-من-يحافظ-على-ذكرى-هذا-الإنجاز-الخالد-1100030446.html

بوتين: الذكرى الثمانون للنصر توحد ملايين البشر على كوكب الأرض

بوتين: الذكرى الثمانون للنصر توحد ملايين البشر على كوكب الأرض

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، اليوم الأربعاء، أن الذكرى الثمانين للنصر (في الحرب الوطنية العظمى) توحد ملايين البشر على كوكب الأرض وهي عزيزة على كل من يحافظ... 30.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-30T07:46+0000

2025-04-30T07:46+0000

2025-04-30T08:00+0000

روسيا

العالم

عيد النصر

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وقال بوتين في برقية موجهة إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الثالث لمناهضة الفاشية على الموقع الإلكتروني للكرملين: "نحتفل هذا العام بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى. يوحّد هذا العيد ملايين البشر على وجه الأرض. إنه عزيز على كل من يحفظ الذكرى المقدسة للإنجاز الخالد لجيل المنتصرين، الأبطال الحقيقيين الأصيلين الذين سحقوا النازية، ودافعوا عن وطنهم، وأنقذوا شعوب أوروبا من العبودية".وأضاف: "لمعارضة انتشار أي شكل من أشكال العنصرية: النازية الجديدة وكراهية الروس ومعاداة السامية وغيرها من الأيديولوجيات المدمرة. هذا هو واجبنا تجاه المحاربين القدامى والأجيال القادمة، وهو أساس متين لبناء عالم آمن وعادل، وعلاقات متساوية وشراكة بين الشعوب".ويوم أمس الثلاثاء، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم النصر بأنه عيد مقدس بالنسبة للشعب الروسي، مشيرًا إلى أن مصير العالم كله تقرر في ستالينغراد (فولغوغراد حاليا).وقال بوتين خلال مشاركته مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في منتدى "التراث العظيم - المستقبل المشترك"، المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، في مدينة فولغوغراد الروسية: "في روسيا، كما هو الحال في العديد من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، يعد يوم النصر أحد أهم الأعياد وأكثرها قدسية".

https://sarabic.ae/20250429/بوتين-ولوكاشينكو-يشاركان-في-منتدى-التراث-العظيم---المستقبل-المشترك-في-فولغوغراد-1099998417.html

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سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, عيد النصر