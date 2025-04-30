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بوتين: الذكرى الثمانون للنصر توحد ملايين البشر على كوكب الأرض
بوتين: الذكرى الثمانون للنصر توحد ملايين البشر على كوكب الأرض
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، اليوم الأربعاء، أن الذكرى الثمانين للنصر (في الحرب الوطنية العظمى) توحد ملايين البشر على كوكب الأرض وهي عزيزة على كل من يحافظ... 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T07:46+0000
2025-04-30T08:00+0000
روسيا
العالم
عيد النصر
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وقال بوتين في برقية موجهة إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الثالث لمناهضة الفاشية على الموقع الإلكتروني للكرملين: "نحتفل هذا العام بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى. يوحّد هذا العيد ملايين البشر على وجه الأرض. إنه عزيز على كل من يحفظ الذكرى المقدسة للإنجاز الخالد لجيل المنتصرين، الأبطال الحقيقيين الأصيلين الذين سحقوا النازية، ودافعوا عن وطنهم، وأنقذوا شعوب أوروبا من العبودية".وأضاف: "لمعارضة انتشار أي شكل من أشكال العنصرية: النازية الجديدة وكراهية الروس ومعاداة السامية وغيرها من الأيديولوجيات المدمرة. هذا هو واجبنا تجاه المحاربين القدامى والأجيال القادمة، وهو أساس متين لبناء عالم آمن وعادل، وعلاقات متساوية وشراكة بين الشعوب".ويوم أمس الثلاثاء، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم النصر بأنه عيد مقدس بالنسبة للشعب الروسي، مشيرًا إلى أن مصير العالم كله تقرر في ستالينغراد (فولغوغراد حاليا).وقال بوتين خلال مشاركته مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في منتدى "التراث العظيم - المستقبل المشترك"، المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، في مدينة فولغوغراد الروسية: "في روسيا، كما هو الحال في العديد من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، يعد يوم النصر أحد أهم الأعياد وأكثرها قدسية".
https://sarabic.ae/20250429/بوتين-ولوكاشينكو-يشاركان-في-منتدى-التراث-العظيم---المستقبل-المشترك-في-فولغوغراد-1099998417.html
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روسيا, العالم, عيد النصر
روسيا, العالم, عيد النصر

بوتين: الذكرى الثمانون للنصر توحد ملايين البشر على كوكب الأرض

07:46 GMT 30.04.2025 (تم التحديث: 08:00 GMT 30.04.2025)
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيسان الروسي والبيلاروسي فلاديمير بوتن والكسندر لوكاشينكو يزوران المجمع التذكاري "لأبطال معركة ستالينغراد"
الرئيسان الروسي والبيلاروسي فلاديمير بوتن والكسندر لوكاشينكو يزوران المجمع التذكاري لأبطال معركة ستالينغراد - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
© POOL
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، اليوم الأربعاء، أن الذكرى الثمانين للنصر (في الحرب الوطنية العظمى) توحد ملايين البشر على كوكب الأرض وهي عزيزة على كل من يحافظ على الذكرى المقدسة لهذا الإنجاز الخالد.
وقال بوتين في برقية موجهة إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الثالث لمناهضة الفاشية على الموقع الإلكتروني للكرملين: "نحتفل هذا العام بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى. يوحّد هذا العيد ملايين البشر على وجه الأرض. إنه عزيز على كل من يحفظ الذكرى المقدسة للإنجاز الخالد لجيل المنتصرين، الأبطال الحقيقيين الأصيلين الذين سحقوا النازية، ودافعوا عن وطنهم، وأنقذوا شعوب أوروبا من العبودية".

وتابع: "اليوم، ونحن نواجه تحديات خطيرة، وعندما يتم تعديل وتزييف نتائج الحرب الأكثر وحشية في القرن العشرين لتناسب المصالح السياسية الخاصة، ويتم التقليل من دور الاتحاد السوفيتي في تحقيق النصر، من المهم أن نكون متحدين في الدفاع عن الحقيقة بشأن الحرب الماضية".

وأضاف: "لمعارضة انتشار أي شكل من أشكال العنصرية: النازية الجديدة وكراهية الروس ومعاداة السامية وغيرها من الأيديولوجيات المدمرة. هذا هو واجبنا تجاه المحاربين القدامى والأجيال القادمة، وهو أساس متين لبناء عالم آمن وعادل، وعلاقات متساوية وشراكة بين الشعوب".
منتدى التراث العظيم - المستقبل المشترك في فولغوغراد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
بوتين: يوم النصر عيد مقدس بالنسبة لشعبنا
أمس, 13:03 GMT
ويوم أمس الثلاثاء، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم النصر بأنه عيد مقدس بالنسبة للشعب الروسي، مشيرًا إلى أن مصير العالم كله تقرر في ستالينغراد (فولغوغراد حاليا).
وقال بوتين خلال مشاركته مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في منتدى "التراث العظيم - المستقبل المشترك"، المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، في مدينة فولغوغراد الروسية: "في روسيا، كما هو الحال في العديد من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، يعد يوم النصر أحد أهم الأعياد وأكثرها قدسية".
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