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لافروف: روسيا ستواصل ضرب المنشآت التي يستخدمها الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب
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"إم إل - 20".. سلاح النصر الذي استخدمه الجيش الأحمر لسحق الرايخ الـ 3 النازي
"إم إل - 20".. سلاح النصر الذي استخدمه الجيش الأحمر لسحق الرايخ الـ 3 النازي
سبوتنيك عربي
في مايو/أيار المقبل، تحتفل روسيا بالذكرى الـ 80 لعيد "النصر"، الذي أحرزته روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفييتية المتحدة، على فلول القوات النازية، التي غزت... 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T14:11+0000
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واستمر الجيش الأحمر، جيش روسيا السوفييتية، في مطاردة قوات ألمانيا النازية حتى سقوط عاصمة "الرايخ الثالث"، برلين، في يدها في 9 مايو/ أيار 1945.وفي تلك الحرب استخدم الجيش الأحمر أسلحة مرعبة قلبت موازين القوى أمام القوات النازية ومنها المدفع "إم إل - 20"، الذي أصبح أحد أهم أسلحة النصر التي استخدمها الجيش الأحمر ضد قوات الرايخ الثالث النازي.وأوردت "سبوتنيك" النسخة الإنجليزية، مواصفات المدفع السوفييتي الخارق، الذي تم استخدامه لأول مرة في 2 أغسطس/ آب 1944 ليصبح بمثابة اللعنة التي أصابت قوات هتلر في الحرب العالمية الثانية. وزود الاتحاد السوفييتي هذا المدفع بقذائف خارقة للدروع تمكنت من تدمير المركبات المدرعة والدبابات النازية، من مسافة تصل إلى ألف متر، وهو ما جعل الجيش السوفييتي يستخدمه كسلاح مضاد للدبابات. مدفع خارقما يثبت كفاءة هذا المدفع الذي يقدر عمره بـ 8 عقود، أنه لا يزال مستخدم من قبل العديد من الجيوش الكبرى، مثل مصر والجزائر وكوبا وفيتنام وسوريا، إضافة إلى نسخة مطورة منه تستخدمه القوات الفنلندية حتى الآن.المواصفات الفنيةويوم الأربعاء الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أهمية النصر في الحرب الوطنية العظمى بالنسبة لروسيا أمر عظيم، مضيفا: "هذا العام سيكون للذكرى الـ80 رمزية كبيرة، تكمن أهميتها في مصير روسيا، وفي شخصية وقيم شعبنا بأكمله". وأعلن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، أنه تمت دعوة وحدات عسكرية من 19 دولة صديقة للمشاركة في العرض العسكري للاحتفال بالذكرى الثمانين لعيد النصر الذي سيقام في موسكو يوم 9 مايو / أيار، وأكدت 10 دول منها مشاركتها بالاحتفال.
https://sarabic.ae/20240916/كيف-وجه-الجيش-الأحمر-ضربة-موجعة-للرايخ-الثالث-خلال-عملية-هجوم-البلطيق-في-الحرب-العالمية-الثانية-1092775909.html
https://sarabic.ae/20250115/بوتين-أهمية-النصر-في-الحرب-الوطنية-العظمى-بالنسبة-لروسيا-أمر-عظيم-1096810041.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الاتحاد السوفيتي, أخبار ألمانيا النازية
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الاتحاد السوفيتي, أخبار ألمانيا النازية

"إم إل - 20".. سلاح النصر الذي استخدمه الجيش الأحمر لسحق الرايخ الـ 3 النازي

14:11 GMT 27.04.2025 (تم التحديث: 14:14 GMT 27.04.2025)
© Sputnik . Alexey Mezhuev / الانتقال إلى بنك الصورالحرب الوطنية العظمى 1941-1945. تحرير سيفاستوبول من الغزاة النازيين الألمان. عملية القرم الهجومية. جنود الجيش الأحمر على سلالم رصيف غرافسكايا خلال معارك تحرير سيفاستوبول
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945. تحرير سيفاستوبول من الغزاة النازيين الألمان. عملية القرم الهجومية. جنود الجيش الأحمر على سلالم رصيف غرافسكايا خلال معارك تحرير سيفاستوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
© Sputnik . Alexey Mezhuev
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في مايو/أيار المقبل، تحتفل روسيا بالذكرى الـ 80 لعيد "النصر"، الذي أحرزته روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفييتية المتحدة، على فلول القوات النازية، التي غزت اتحاد الجمهوريات السوفييتية في 22 يونيو/ حزيران 1941.
واستمر الجيش الأحمر، جيش روسيا السوفييتية، في مطاردة قوات ألمانيا النازية حتى سقوط عاصمة "الرايخ الثالث"، برلين، في يدها في 9 مايو/ أيار 1945.
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وفي تلك الحرب استخدم الجيش الأحمر أسلحة مرعبة قلبت موازين القوى أمام القوات النازية ومنها المدفع "إم إل - 20"، الذي أصبح أحد أهم أسلحة النصر التي استخدمها الجيش الأحمر ضد قوات الرايخ الثالث النازي.
وأوردت "سبوتنيك" النسخة الإنجليزية، مواصفات المدفع السوفييتي الخارق، الذي تم استخدامه لأول مرة في 2 أغسطس/ آب 1944 ليصبح بمثابة اللعنة التي أصابت قوات هتلر في الحرب العالمية الثانية.
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بوتين: أهمية النصر في الحرب الوطنية العظمى بالنسبة لروسيا أمر عظيم
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وزود الاتحاد السوفييتي هذا المدفع بقذائف خارقة للدروع تمكنت من تدمير المركبات المدرعة والدبابات النازية، من مسافة تصل إلى ألف متر، وهو ما جعل الجيش السوفييتي يستخدمه كسلاح مضاد للدبابات.

مدفع خارق

ما يثبت كفاءة هذا المدفع الذي يقدر عمره بـ 8 عقود، أنه لا يزال مستخدم من قبل العديد من الجيوش الكبرى، مثل مصر والجزائر وكوبا وفيتنام وسوريا، إضافة إلى نسخة مطورة منه تستخدمه القوات الفنلندية حتى الآن.

المواصفات الفنية

الطاقم القتالي: 9 أفراد.
طول المدفع: 8 أمتار.
وزن المدفع: يتراوح بين 7.2 و 8 أطنان.
عيار القذائف: 152 ملم.
معدل الإطلاق: 3 إلى 4 قذائف في الدقيقة.
المدى المؤثر: 17.3 كلم تقريبا.
أقصى مدى: 20.5 كلم.
الوقت اللازمة للحشد القتالي: 8 إلى 10 دقائق.
ويوم الأربعاء الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أهمية النصر في الحرب الوطنية العظمى بالنسبة لروسيا أمر عظيم، مضيفا: "هذا العام سيكون للذكرى الـ80 رمزية كبيرة، تكمن أهميتها في مصير روسيا، وفي شخصية وقيم شعبنا بأكمله".
وأعلن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، أنه تمت دعوة وحدات عسكرية من 19 دولة صديقة للمشاركة في العرض العسكري للاحتفال بالذكرى الثمانين لعيد النصر الذي سيقام في موسكو يوم 9 مايو / أيار، وأكدت 10 دول منها مشاركتها بالاحتفال.
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