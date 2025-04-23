خبير: مؤتمر النصر الروسي رسالة تحذير من خطر النازية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور الأغنية الوطنية في مواجهة العدوان النازي خلال الحرب الوطنية العظمى
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
10:31 GMT
29 د
من الملعب
أرسنال يقصي ريال مدريد وبرشلونة يٌنشد الثلاثية التاريخية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية محادثات بوتين وسلطان عمان في موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سلطان عمان يزور روسيا، وملف إيران على طاولة المباحثات
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
دول عربية تواجه تهديد تعريفات ترامب الجمركية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
دول عربية تواجه تهديد تعريفات ترامب الجمركية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سلطان عمان يزور روسيا، وملف إيران على طاولة المباحثات
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
10:34 GMT
26 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
للذكرى المئوية لميلاد الشاعر الداغستاني الكبير رسول حمزاتوف
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:28 GMT
31 د
بلا قيود
لماذا تتصاعد معاداة السامية في الولايات المتحدة؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن في بؤرة التوتر والتصعيد مع إسرائيل في ظل استمرار محاولات تهجير الفلسطينيين في الضفة وغزة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250423/خبير-مؤتمر-النصر-الروسي-رسالة-تحذير-من-خطر-النازية-1099831471.html
خبير: مؤتمر النصر الروسي رسالة تحذير من خطر النازية
خبير: مؤتمر النصر الروسي رسالة تحذير من خطر النازية
سبوتنيك عربي
أوضح الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور طوني معلوف، أن الرسائل الأساسية التي تسعى روسيا لإيصالها من خلال تنظيم مؤتمر بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر على... 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T17:05+0000
2025-04-23T17:05+0000
حصري
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104090/25/1040902513_0:60:3073:1788_1920x0_80_0_0_6b534fa9c9ab1e73fe9e046753bc5265.jpg
وأشار معلوف في حديث لإذاعة "سبوتنيك" إلى أن أي وثيقة ستصدر عن هذا المؤتمر ستكون بمثابة وثيقة دولية مرجعية، ما يمنح هذا المؤتمر أهمية خاصة ويعد انتصارا للجهود الروسية على مختلف المستويات.وأكد معلوف، ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى اليوم، تواصل تأكيد دورها المحوري في هذا الانتصار، وتتمسك بموقع الدفاع عن النفس في وجه محاولات طمس الحقائق من قبل الغرب خلال حقبة معنة من التاريخ.ودعا إلى دحض التزييف الغربي لتبيان الحقيقة والمضي قدما في بناء منظومة أوراسية متكاملة على المستويات الاقتصادية والفكرية والتنظيمية، قادرة على مواكبة تحولات الزمن واستحقاقات المستقبل.بيير ديغول يحذر: لا تكرروا أخطاء الأمسكيف أثرت أفلام الغرب الأمريكي في جمالية ودعاية النازية؟
https://sarabic.ae/20250423/بوتين-جميع-جيوش-العالم-تدرس-التجربة-الروسية-في-العملية-العسكرية-الخاصة--1099818051.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104090/25/1040902513_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_94c3165f023bf598419be8f633d104e7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, روسيا
حصري, روسيا

خبير: مؤتمر النصر الروسي رسالة تحذير من خطر النازية

17:05 GMT 23.04.2025
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصوروصول المعدات العسكرية إلى بروفة العرض العسكري بمناسبة عيد النصر في موسكو، 30 أبريل/ نيسان 2019
وصول المعدات العسكرية إلى بروفة العرض العسكري بمناسبة عيد النصر في موسكو، 30 أبريل/ نيسان 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
© Sputnik . Maxim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
أوضح الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور طوني معلوف، أن الرسائل الأساسية التي تسعى روسيا لإيصالها من خلال تنظيم مؤتمر بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر على النازية، تتمثل في التحذير من خطر النازية على المجتمعات البشرية والتأكيد على ضرورة عدم دعمها من جديد.
وأشار معلوف في حديث لإذاعة "سبوتنيك" إلى أن أي وثيقة ستصدر عن هذا المؤتمر ستكون بمثابة وثيقة دولية مرجعية، ما يمنح هذا المؤتمر أهمية خاصة ويعد انتصارا للجهود الروسية على مختلف المستويات.

واعتبر معلوف المؤتمر ردا مضادا على البروبغندا الغربية التي تروج لفكرة أن الغرب هو من حسم الحرب العالمية الثانية، متجاهلة دور الجيش الأحمر وتضحيات الاتحاد السوفياتي التي أسهمت في دحر النازية وتحرير الشعوب من آفتها.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: جميع جيوش العالم تدرس التجربة الروسية في العملية العسكرية الخاصة
09:58 GMT
وأكد معلوف، ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى اليوم، تواصل تأكيد دورها المحوري في هذا الانتصار، وتتمسك بموقع الدفاع عن النفس في وجه محاولات طمس الحقائق من قبل الغرب خلال حقبة معنة من التاريخ.

وفي السياق ذاته، شدد معلوف على أنه "لا يمكن الفصل بين إقامة المؤتمر وبين الفضاء الأوراسي".

ودعا إلى دحض التزييف الغربي لتبيان الحقيقة والمضي قدما في بناء منظومة أوراسية متكاملة على المستويات الاقتصادية والفكرية والتنظيمية، قادرة على مواكبة تحولات الزمن واستحقاقات المستقبل.
بيير ديغول يحذر: لا تكرروا أخطاء الأمس
كيف أثرت أفلام الغرب الأمريكي في جمالية ودعاية النازية؟
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала