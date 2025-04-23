https://sarabic.ae/20250423/خبير-مؤتمر-النصر-الروسي-رسالة-تحذير-من-خطر-النازية-1099831471.html
خبير: مؤتمر النصر الروسي رسالة تحذير من خطر النازية
خبير: مؤتمر النصر الروسي رسالة تحذير من خطر النازية
سبوتنيك عربي
أوضح الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور طوني معلوف، أن الرسائل الأساسية التي تسعى روسيا لإيصالها من خلال تنظيم مؤتمر بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر على... 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T17:05+0000
2025-04-23T17:05+0000
2025-04-23T17:05+0000
حصري
روسيا
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وأشار معلوف في حديث لإذاعة "سبوتنيك" إلى أن أي وثيقة ستصدر عن هذا المؤتمر ستكون بمثابة وثيقة دولية مرجعية، ما يمنح هذا المؤتمر أهمية خاصة ويعد انتصارا للجهود الروسية على مختلف المستويات.وأكد معلوف، ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى اليوم، تواصل تأكيد دورها المحوري في هذا الانتصار، وتتمسك بموقع الدفاع عن النفس في وجه محاولات طمس الحقائق من قبل الغرب خلال حقبة معنة من التاريخ.ودعا إلى دحض التزييف الغربي لتبيان الحقيقة والمضي قدما في بناء منظومة أوراسية متكاملة على المستويات الاقتصادية والفكرية والتنظيمية، قادرة على مواكبة تحولات الزمن واستحقاقات المستقبل.بيير ديغول يحذر: لا تكرروا أخطاء الأمسكيف أثرت أفلام الغرب الأمريكي في جمالية ودعاية النازية؟
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حصري, روسيا
خبير: مؤتمر النصر الروسي رسالة تحذير من خطر النازية
حصري
أوضح الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور طوني معلوف، أن الرسائل الأساسية التي تسعى روسيا لإيصالها من خلال تنظيم مؤتمر بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر على النازية، تتمثل في التحذير من خطر النازية على المجتمعات البشرية والتأكيد على ضرورة عدم دعمها من جديد.
وأشار معلوف في حديث لإذاعة "سبوتنيك" إلى أن أي وثيقة ستصدر عن هذا المؤتمر ستكون بمثابة وثيقة دولية مرجعية، ما يمنح هذا المؤتمر أهمية خاصة ويعد انتصارا للجهود الروسية على مختلف المستويات.
واعتبر معلوف المؤتمر ردا مضادا على البروبغندا الغربية التي تروج لفكرة أن الغرب هو من حسم الحرب العالمية الثانية، متجاهلة دور الجيش الأحمر وتضحيات الاتحاد السوفياتي التي أسهمت في دحر النازية وتحرير الشعوب من آفتها.
وأكد معلوف، ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى اليوم، تواصل تأكيد دورها المحوري في هذا الانتصار، وتتمسك بموقع الدفاع عن النفس في وجه محاولات طمس الحقائق من قبل الغرب خلال حقبة معنة من التاريخ.
وفي السياق ذاته، شدد معلوف على أنه "لا يمكن الفصل بين إقامة المؤتمر وبين الفضاء الأوراسي".
ودعا إلى دحض التزييف الغربي لتبيان الحقيقة والمضي قدما في بناء منظومة أوراسية متكاملة على المستويات الاقتصادية والفكرية والتنظيمية، قادرة على مواكبة تحولات الزمن واستحقاقات المستقبل.