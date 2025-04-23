https://sarabic.ae/20250423/بوتين-جميع-جيوش-العالم-تدرس-التجربة-الروسية-في-العملية-العسكرية-الخاصة--1099818051.html

بوتين: جميع جيوش العالم تدرس التجربة الروسية في العملية العسكرية الخاصة

بوتين: جميع جيوش العالم تدرس التجربة الروسية في العملية العسكرية الخاصة

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، اليوم الأربعاء، أن جميع جيوش العالم ومصنعي الأسلحة يدرسون تجربة روسيا في تنفيذ العملية العسكرية الخاصة. 23.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-23T09:58+0000

2025-04-23T09:58+0000

2025-04-23T10:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال بوتين بوتن خلال اجتماع اللجنة العسكرية الصناعية: "أود أن أؤكد أن تجربتنا اليوم في تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، سواء من حيث التكتيكات أو التطوير التقني للأسلحة، قيد الدراسة، دون أي مبالغة، من قبل جميع جيوش العالم، وقادة صناعة الأسلحة العالمية وشركات التكنولوجيا الفائقة".وأضاف: "لقد أنجزت جميع مؤسسات الدفاع تقريبا مهام نظام الدفاع الحكومي بالكامل، من حيث النوعية وفي الوقت المحدد. وبالنسبة لبعض أنواع الأسلحة، فقد تضاعفت أنظمة الاتصالات وأنظمة الاستطلاع والحرب الإلكترونية. لقد تسلمت القوات أكثر من 4000 قطعة سلاح مدرعة و180 طائرة مقاتلة ومروحية".وأشار إلى أنه تم "تسليم أكثر من مليون ونصف مليون طائرة دون طيار من أنواع مختلفة".وأوضح: "بالطبع، يتعين علينا أن نأخذ في الاعتبار الاتجاهات العالمية في تطوير التقنيات العسكرية قدر الإمكان، أي أننا يجب أن نتوقع ونفهم ما قد تكون عليه الصراعات المسلحة المحتملة في المستقبل. والمستقبل يقترب بسرعة، والحركة تتسارع أكثر فأكثر، وسرعة هذه التغيرات تتزايد".وقال بوتين: "من الضروري تكثيف إصدار منتجات البرمجيات المحلية غير المستخدمة والمحمية والتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، لاستخدامها في أنظمة التحكم العسكرية الآلية المعقدة. نحن جميعًا نتحدث عن الذكاء الاصطناعي... لا يمكن لأي اجتماع في أي مجال الاستغناء عنه، ولكن عليكم أن تفهموا أننا جميعًا ندرك أن إمكانيات استخدام الذكاء الاصطناعي، بكل بساطة، هائلة".

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