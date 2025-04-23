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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250423/بوتين-جميع-جيوش-العالم-تدرس-التجربة-الروسية-في-العملية-العسكرية-الخاصة--1099818051.html
بوتين: جميع جيوش العالم تدرس التجربة الروسية في العملية العسكرية الخاصة
بوتين: جميع جيوش العالم تدرس التجربة الروسية في العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، اليوم الأربعاء، أن جميع جيوش العالم ومصنعي الأسلحة يدرسون تجربة روسيا في تنفيذ العملية العسكرية الخاصة. 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T09:58+0000
2025-04-23T10:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوتين بوتن خلال اجتماع اللجنة العسكرية الصناعية: "أود أن أؤكد أن تجربتنا اليوم في تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، سواء من حيث التكتيكات أو التطوير التقني للأسلحة، قيد الدراسة، دون أي مبالغة، من قبل جميع جيوش العالم، وقادة صناعة الأسلحة العالمية وشركات التكنولوجيا الفائقة".وأضاف: "لقد أنجزت جميع مؤسسات الدفاع تقريبا مهام نظام الدفاع الحكومي بالكامل، من حيث النوعية وفي الوقت المحدد. وبالنسبة لبعض أنواع الأسلحة، فقد تضاعفت أنظمة الاتصالات وأنظمة الاستطلاع والحرب الإلكترونية. لقد تسلمت القوات أكثر من 4000 قطعة سلاح مدرعة و180 طائرة مقاتلة ومروحية".وأشار إلى أنه تم "تسليم أكثر من مليون ونصف مليون طائرة دون طيار من أنواع مختلفة".وأوضح: "بالطبع، يتعين علينا أن نأخذ في الاعتبار الاتجاهات العالمية في تطوير التقنيات العسكرية قدر الإمكان، أي أننا يجب أن نتوقع ونفهم ما قد تكون عليه الصراعات المسلحة المحتملة في المستقبل. والمستقبل يقترب بسرعة، والحركة تتسارع أكثر فأكثر، وسرعة هذه التغيرات تتزايد".وقال بوتين: "من الضروري تكثيف إصدار منتجات البرمجيات المحلية غير المستخدمة والمحمية والتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، لاستخدامها في أنظمة التحكم العسكرية الآلية المعقدة. نحن جميعًا نتحدث عن الذكاء الاصطناعي... لا يمكن لأي اجتماع في أي مجال الاستغناء عنه، ولكن عليكم أن تفهموا أننا جميعًا ندرك أن إمكانيات استخدام الذكاء الاصطناعي، بكل بساطة، هائلة".
https://sarabic.ae/20250422/الخارجية-الأمريكية-تصريحات-بوتين-حول-استعداد-روسيا-لإجراء-محادثات-مع-أوكرانيا-إشارة-جيدة-1099801334.html
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روسيا

بوتين: جميع جيوش العالم تدرس التجربة الروسية في العملية العسكرية الخاصة

09:58 GMT 23.04.2025 (تم التحديث: 10:44 GMT 23.04.2025)
© POOL / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
© POOL
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، اليوم الأربعاء، أن جميع جيوش العالم ومصنعي الأسلحة يدرسون تجربة روسيا في تنفيذ العملية العسكرية الخاصة.
وقال بوتين بوتن خلال اجتماع اللجنة العسكرية الصناعية: "أود أن أؤكد أن تجربتنا اليوم في تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، سواء من حيث التكتيكات أو التطوير التقني للأسلحة، قيد الدراسة، دون أي مبالغة، من قبل جميع جيوش العالم، وقادة صناعة الأسلحة العالمية وشركات التكنولوجيا الفائقة".

وتابع: "لقد تم تحقيق الديناميكية التكنولوجية العالية لمنشآتنا الإنتاجية، بفضل ردود الفعل من الخطوط الأمامية. وقد تم إنشاء هذا العمل من قبل وزارة الدفاع مع مؤسسات مجمّع الصناعات الدفاعية، وينبغي أن يستمر على أساس دائم".

وأضاف: "لقد أنجزت جميع مؤسسات الدفاع تقريبا مهام نظام الدفاع الحكومي بالكامل، من حيث النوعية وفي الوقت المحدد. وبالنسبة لبعض أنواع الأسلحة، فقد تضاعفت أنظمة الاتصالات وأنظمة الاستطلاع والحرب الإلكترونية. لقد تسلمت القوات أكثر من 4000 قطعة سلاح مدرعة و180 طائرة مقاتلة ومروحية".
وأشار إلى أنه تم "تسليم أكثر من مليون ونصف مليون طائرة دون طيار من أنواع مختلفة".
وزارة الخارجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
الخارجية الأمريكية: تصريحات بوتين حول استعداد روسيا لإجراء محادثات مع أوكرانيا "إشارة جيدة"
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وأوضح: "بالطبع، يتعين علينا أن نأخذ في الاعتبار الاتجاهات العالمية في تطوير التقنيات العسكرية قدر الإمكان، أي أننا يجب أن نتوقع ونفهم ما قد تكون عليه الصراعات المسلحة المحتملة في المستقبل. والمستقبل يقترب بسرعة، والحركة تتسارع أكثر فأكثر، وسرعة هذه التغيرات تتزايد".
وقال بوتين: "من الضروري تكثيف إصدار منتجات البرمجيات المحلية غير المستخدمة والمحمية والتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، لاستخدامها في أنظمة التحكم العسكرية الآلية المعقدة. نحن جميعًا نتحدث عن الذكاء الاصطناعي... لا يمكن لأي اجتماع في أي مجال الاستغناء عنه، ولكن عليكم أن تفهموا أننا جميعًا ندرك أن إمكانيات استخدام الذكاء الاصطناعي، بكل بساطة، هائلة".
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