https://sarabic.ae/20250422/الخارجية-الأمريكية-تصريحات-بوتين-حول-استعداد-روسيا-لإجراء-محادثات-مع-أوكرانيا-إشارة-جيدة-1099801334.html
الخارجية الأمريكية: تصريحات بوتين حول استعداد روسيا لإجراء محادثات مع أوكرانيا "إشارة جيدة"
الخارجية الأمريكية: تصريحات بوتين حول استعداد روسيا لإجراء محادثات مع أوكرانيا "إشارة جيدة"
سبوتنيك عربي
ثمنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، اليوم الثلاثاء، استعداد القيادة الروسية للمفاوضات مع كييف. 22.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-22T13:54+0000
2025-04-22T13:54+0000
2025-04-22T13:54+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت بروس، في حديث لقناة "فوكس بيزنس": "إنها إشارة جيدة للغاية". وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مجددا عن استعداده للتفاوض مع أوكرانيا، متحدثا عن ضرورة مناقشة فكرة وقف الضربات على الأهداف المدنية، وفقا لما ذكره المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف في وقت سابق، من اليوم الثلاثاء.وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحفي في قناة "روسيا 1"، بافيل زاروبين، ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو تلقت أي رد فعل من كييف، على اقتراح بوتين بإجراء اتصالات لمناقشة الاقتراح بعدم ضرب أهداف مدنية خلال الساعات الـ24 الماضية: "لم نسمع، لا".وأوضح بيسكوف أن بوتين، أكد مراراً وتكراراً انفتاحه على التواصل مع الجانب الأوكراني.بوتين يعلن استئناف العمليات القتالية بعد هدنة عيد الفصح
https://sarabic.ae/20250421/بوتين-محاولات-إلحاق-هزيمة-استراتيجية-بروسيا-باءت-بالفشل-1099768872.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الأمريكية: تصريحات بوتين حول استعداد روسيا لإجراء محادثات مع أوكرانيا "إشارة جيدة"
ثمنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، اليوم الثلاثاء، استعداد القيادة الروسية للمفاوضات مع كييف.
وقالت بروس، في حديث لقناة "فوكس بيزنس": "إنها إشارة جيدة للغاية".
وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مجددا عن استعداده للتفاوض مع أوكرانيا، متحدثا عن ضرورة مناقشة فكرة وقف الضربات على الأهداف المدنية، وفقا لما ذكره المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف في وقت سابق، من اليوم الثلاثاء.
وأضاف بيسكوف، أن موسكو لم تتلق ردا من كييف خلال الـ24 ساعة الماضية على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإجراء اتصالات بشأن فكرة الحد من الضربات على الأهداف المدنية.
وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحفي في قناة "روسيا 1"، بافيل زاروبين، ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو تلقت أي رد فعل من كييف، على اقتراح بوتين بإجراء اتصالات لمناقشة الاقتراح بعدم ضرب أهداف مدنية خلال الساعات الـ24 الماضية: "لم نسمع، لا".
وأوضح بيسكوف أن بوتين، أكد مراراً وتكراراً انفتاحه على التواصل مع الجانب الأوكراني.