https://sarabic.ae/20250421/بوتين-يعلن-استئناف-العمليات-القتالية-بعد-هدنة-عيد-الفصح-1099759209.html

بوتين يعلن استئناف العمليات القتالية بعد هدنة عيد الفصح

بوتين يعلن استئناف العمليات القتالية بعد هدنة عيد الفصح

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، استئناف العمليات القتالية بعد هدنة عيد الفصح. 21.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-21T13:43+0000

2025-04-21T13:43+0000

2025-04-21T14:24+0000

روسيا

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قال بوتن للصحفيين بعد تقديم جائزة "الخدمة" في إطار منتدى البلديات لعموم روسيا الثاني والذي حمل هذه السنة شعار "الوطن الصغير – قوة روسيا" ردا على سؤال حول ما إذا كانت الأعمال العدائية استؤنفت بعد انتهاء هدنة عيد الفصح: "لقد استؤنفت المعارك، لقد قلنا ذلك منذ البداية عندما أعلنا وقف إطلاق النار".وأشار بوتين إلى أن الضربة التي شنتها القوات المسلحة الروسية في سومي استهدفت منشأة مدنية، لكن كان هناك مجرمون نالوا العقاب القانوني.وأوضح بوتين أن القوات الأوكرانية انتهكت هدنة عيد الفصح نحو 5 آلاف مرة وعلينا أن نأخذ العبرة من هذه التجربة لكن عموما كان هناك انخفاض في النشاط القتالي.وأكد بوتين أن روسيا موقفها إيجابي تجاه مبادرات السلام، قائلا: "لطالما أكدنا على موقفنا الإيجابي تجاه أي مبادرات سلام. نأمل أن يتبنى ممثلو نظام كييف الموقف نفسه".وتابع: "لدينا دائمًا موقف إيجابي تجاه الهدنة، ولذلك طرحنا هذه المبادرة. نتحدث عن أيام عيد الفصح المشرقة، فهو عيد لجميع المسيحيين. وقد صادف أن هذه الأيام مخصصة للكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس".وأشار بوتين إلى أن كييف تحاول الاستيلاء على مبادرة وقف إطلاق النار والحديث عن توسيع نطاق الأهداف.وأوضح بوتين أن سلطات كييف، بالتعاون مع أمناء أجانب، حاولت تنظيم اختبار أنظمة صاروخية في منشأة مدنية في منطقة أوديسا.وأكد بوتين أن روسيا ستحلل مقترحات وقف الضربات على الأهداف المدنية وسترد عليها.وأبدى بوتين شكوكه في أن المسؤولين الأوروبيين لديهم الأدوات اللازمة لتنفيذ تهديداتهم للقادة الذين يخططون للحضور إلى موسكو في التاسع من مايو/أيار المقبل. وقال: "لكي تُهدد، يجب أن تمتلك الأدوات اللازمة لتنفيذ تهديداتك، أولًا. وثانيًا، يجب أن تكون مستعدًا لاستخدام هذه القوى والوسائل لتنفيذها. لا أعلم ما إذا كان هؤلاء المسؤولون الأوروبيون يمتلكون كل هذا".وفي السياق ذاته، أعرب بوتين عن تعازيه للعالم المسيحي بأسره في وفاة البابا فرانسيس.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن شجاعة وصمود الروس قادران على التغلب على أي تهديدات ضد البلاد.وقال بوتين خلال حديثه في حفل توزيع جوائز "الخدمة" البلدية لعموم روسيا: "اليوم، وللأسف، نضطر مجددًا لمواجهة من يحاولون المساس بأمن وطننا. ومرة ​​أخرى، نحن على يقين بأن شجاعة شعبنا وصموده ووحدته كفيلة بتجاوز أي تهديدات، وأن الأمثلة التي نراها اليوم على الصمود والإخلاص للواجب والحب الصادق للوطن تثبت الصلة بين الأزمنة".

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بوتين يعقد مؤتمرا صحفيا خلال حفل توزيع جوائز "الخدمة" في موسكو سبوتنيك عربي بوتين يعقد مؤتمرا صحفيا خلال حفل توزيع جوائز "الخدمة" في موسكو 2025-04-21T13:43+0000 true PT8M00S

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