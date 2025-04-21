https://sarabic.ae/20250421/بوتين-يعلن-استئناف-العمليات-القتالية-بعد-هدنة-عيد-الفصح-1099759209.html
بوتين يعلن استئناف العمليات القتالية بعد هدنة عيد الفصح
بوتين يعلن استئناف العمليات القتالية بعد هدنة عيد الفصح
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، استئناف العمليات القتالية بعد هدنة عيد الفصح. 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T13:43+0000
2025-04-21T13:43+0000
2025-04-21T14:24+0000
روسيا
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قال بوتن للصحفيين بعد تقديم جائزة "الخدمة" في إطار منتدى البلديات لعموم روسيا الثاني والذي حمل هذه السنة شعار "الوطن الصغير – قوة روسيا" ردا على سؤال حول ما إذا كانت الأعمال العدائية استؤنفت بعد انتهاء هدنة عيد الفصح: "لقد استؤنفت المعارك، لقد قلنا ذلك منذ البداية عندما أعلنا وقف إطلاق النار".وأشار بوتين إلى أن الضربة التي شنتها القوات المسلحة الروسية في سومي استهدفت منشأة مدنية، لكن كان هناك مجرمون نالوا العقاب القانوني.وأوضح بوتين أن القوات الأوكرانية انتهكت هدنة عيد الفصح نحو 5 آلاف مرة وعلينا أن نأخذ العبرة من هذه التجربة لكن عموما كان هناك انخفاض في النشاط القتالي.وأكد بوتين أن روسيا موقفها إيجابي تجاه مبادرات السلام، قائلا: "لطالما أكدنا على موقفنا الإيجابي تجاه أي مبادرات سلام. نأمل أن يتبنى ممثلو نظام كييف الموقف نفسه".وتابع: "لدينا دائمًا موقف إيجابي تجاه الهدنة، ولذلك طرحنا هذه المبادرة. نتحدث عن أيام عيد الفصح المشرقة، فهو عيد لجميع المسيحيين. وقد صادف أن هذه الأيام مخصصة للكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس".وأشار بوتين إلى أن كييف تحاول الاستيلاء على مبادرة وقف إطلاق النار والحديث عن توسيع نطاق الأهداف.وأوضح بوتين أن سلطات كييف، بالتعاون مع أمناء أجانب، حاولت تنظيم اختبار أنظمة صاروخية في منشأة مدنية في منطقة أوديسا.وأكد بوتين أن روسيا ستحلل مقترحات وقف الضربات على الأهداف المدنية وسترد عليها.وأبدى بوتين شكوكه في أن المسؤولين الأوروبيين لديهم الأدوات اللازمة لتنفيذ تهديداتهم للقادة الذين يخططون للحضور إلى موسكو في التاسع من مايو/أيار المقبل. وقال: "لكي تُهدد، يجب أن تمتلك الأدوات اللازمة لتنفيذ تهديداتك، أولًا. وثانيًا، يجب أن تكون مستعدًا لاستخدام هذه القوى والوسائل لتنفيذها. لا أعلم ما إذا كان هؤلاء المسؤولون الأوروبيون يمتلكون كل هذا".وفي السياق ذاته، أعرب بوتين عن تعازيه للعالم المسيحي بأسره في وفاة البابا فرانسيس.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن شجاعة وصمود الروس قادران على التغلب على أي تهديدات ضد البلاد.وقال بوتين خلال حديثه في حفل توزيع جوائز "الخدمة" البلدية لعموم روسيا: "اليوم، وللأسف، نضطر مجددًا لمواجهة من يحاولون المساس بأمن وطننا. ومرة أخرى، نحن على يقين بأن شجاعة شعبنا وصموده ووحدته كفيلة بتجاوز أي تهديدات، وأن الأمثلة التي نراها اليوم على الصمود والإخلاص للواجب والحب الصادق للوطن تثبت الصلة بين الأزمنة".
https://sarabic.ae/20250421/بوتين-شجاعة-الروس-وثباتهم-يمكناهم-من-التغلب-على-أي-تهديد-1099757258.html
https://sarabic.ae/20250420/بوتين-يهنئ-الروس-بعيد-الفصح--1099713986.html
https://sarabic.ae/20250421/بوتين-يعزي-بوفاة-البابا-فرنسيس-1099744741.html
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بوتين يعقد مؤتمرا صحفيا خلال حفل توزيع جوائز "الخدمة" في موسكو
سبوتنيك عربي
بوتين يعقد مؤتمرا صحفيا خلال حفل توزيع جوائز "الخدمة" في موسكو
2025-04-21T13:43+0000
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روسيا
بوتين يعلن استئناف العمليات القتالية بعد هدنة عيد الفصح
13:43 GMT 21.04.2025 (تم التحديث: 14:24 GMT 21.04.2025)
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، استئناف العمليات القتالية بعد هدنة عيد الفصح.
قال بوتن للصحفيين بعد تقديم جائزة "الخدمة" في إطار منتدى البلديات لعموم روسيا الثاني والذي حمل هذه السنة شعار "الوطن الصغير – قوة روسيا" ردا على سؤال حول ما إذا كانت الأعمال العدائية استؤنفت بعد انتهاء هدنة عيد الفصح: "لقد استؤنفت المعارك، لقد قلنا ذلك منذ البداية عندما أعلنا وقف إطلاق النار".
وأكد بوتين أن نظام كييف يستخدم منشآت مدنية لأغراض عسكرية، قائلا: "يستخدم النظام (كييف) هذه المرافق المدنية (لأغراض عسكرية).
وأشار بوتين إلى أن الضربة التي شنتها القوات المسلحة الروسية في سومي استهدفت منشأة مدنية، لكن كان هناك مجرمون نالوا العقاب القانوني.
وأوضح بوتين أن القوات الأوكرانية انتهكت هدنة عيد الفصح نحو 5 آلاف مرة وعلينا أن نأخذ العبرة من هذه التجربة لكن عموما كان هناك انخفاض في النشاط القتالي.
بشكل عام، نشهد انخفاضًا في النشاط القتالي من جانب العدو، وهذه حقيقة. وهذه التقييمات، تشمل تقييمات قادة تجمعاتنا. ولكن على الرغم من ذلك، كان هناك ما يقرب من 5 آلاف انتهاك، 4.9 ألف، ومن بين هذه الانتهاكات، 6 هجمات، و90 محاولة هجوم بطائرات مسيرة، وعلى ما أعتقد 1.4 ألف قصف مدفعي.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأكد بوتين أن روسيا موقفها إيجابي تجاه مبادرات السلام، قائلا: "لطالما أكدنا على موقفنا الإيجابي تجاه أي مبادرات سلام. نأمل أن يتبنى ممثلو نظام كييف الموقف نفسه".
وتابع: "لدينا دائمًا موقف إيجابي تجاه الهدنة، ولذلك طرحنا هذه المبادرة. نتحدث عن أيام عيد الفصح المشرقة، فهو عيد لجميع المسيحيين. وقد صادف أن هذه الأيام مخصصة للكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس".
وأشار بوتين إلى أن كييف تحاول الاستيلاء على مبادرة وقف إطلاق النار والحديث عن توسيع نطاق الأهداف.
وأوضح بوتين أن سلطات كييف، بالتعاون مع أمناء أجانب، حاولت تنظيم اختبار أنظمة صاروخية في منشأة مدنية في منطقة أوديسا.
وأكد بوتين أن روسيا ستحلل مقترحات وقف الضربات على الأهداف المدنية وسترد عليها.
فيما يتعلق بالاقتراح الذي يقضي بعدم استهداف منشآت البنية التحتية المدنية، فهذا الأمر يحتاج إلى دراسة، سندرس كل هذا وسنتخذ القرار المناسب.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأبدى بوتين شكوكه في أن المسؤولين الأوروبيين لديهم الأدوات اللازمة لتنفيذ تهديداتهم للقادة الذين يخططون للحضور إلى موسكو في التاسع من مايو/أيار المقبل.
وقال: "لكي تُهدد، يجب أن تمتلك الأدوات اللازمة لتنفيذ تهديداتك، أولًا. وثانيًا، يجب أن تكون مستعدًا لاستخدام هذه القوى والوسائل لتنفيذها. لا أعلم ما إذا كان هؤلاء المسؤولون الأوروبيون يمتلكون كل هذا".
وفي السياق ذاته، أعرب بوتين عن تعازيه للعالم المسيحي بأسره في وفاة البابا فرانسيس.
وقال: "نتقدم بتعازينا الحارة للعالم المسيحي بأسره، وخاصة للكاثوليك".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن شجاعة وصمود الروس قادران على التغلب
على أي تهديدات ضد البلاد.
وقال بوتين خلال حديثه في حفل توزيع جوائز "الخدمة" البلدية لعموم روسيا: "اليوم، وللأسف، نضطر مجددًا لمواجهة من يحاولون المساس بأمن وطننا. ومرة أخرى، نحن على يقين بأن شجاعة شعبنا وصموده ووحدته كفيلة بتجاوز أي تهديدات، وأن الأمثلة التي نراها اليوم على الصمود والإخلاص للواجب والحب الصادق للوطن تثبت الصلة بين الأزمنة".