https://sarabic.ae/20250421/بوتين-شجاعة-الروس-وثباتهم-يمكناهم-من-التغلب-على-أي-تهديد-1099757258.html

بوتين: شجاعة الروس وثباتهم يمكناهم من التغلب على أي تهديد

بوتين: شجاعة الروس وثباتهم يمكناهم من التغلب على أي تهديد

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن شجاعة وصمود الروس قادران على التغلب على أي تهديدات ضد البلاد. 21.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-21T13:17+0000

2025-04-21T13:17+0000

2025-04-21T14:24+0000

روسيا

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وقال بوتين خلال حديثه في حفل توزيع جوائز "الخدمة" في منتدى البلديات لعموم روسيا الثاني والذي حمل هذه السنة شعار "الوطن الصغير – قوة روسيا": "اليوم، وللأسف، نضطر مجددًا لمواجهة من يحاولون المساس بأمن وطننا. ومرة ​​أخرى، نحن على يقين بأن شجاعة شعبنا وصموده ووحدته كفيلة بتجاوز أي تهديدات، وأن الأمثلة التي نراها اليوم على الصمود والإخلاص للواجب والحب الصادق للوطن تثبت الصلة بين الأزمنة".وأكد بوتين أن لا أحد يمكنه تشويه إنجازات جنود الجيش الأحمر في الحرب الوطنية العظمى، كما أن شجاعة وصمود شعبنا يقهران أي تهديدات، قائلا: "مهما حاول أي شخص، لا يمكن لأحد أن يشوه أو يحجب إنجاز جنود الجيش الأحمر الذين أنقذوا العالم من النازية".واقترح بوتين إشراك قدامى المحاربين في العملية العسكرية الخاصة بشكل نشط في العمل في البلديات.وقال: "أرى أنه من المهم للغاية إشراك المشاركين وقدامى المحاربين في العملية العسكرية الخاصة بفعالية في العمل على جميع مستويات الحكومة، بما في ذلك البلديات. لقد أثبتوا بأفعالهم أنهم أشخاص أقوياء وموثوق بهم".وقال: "في منطقتي دونباس ونوفوروسيا، وفي المنطقة الحدودية، يؤدّي عمال البلديات، في ظلّ ظروفٍ بالغة الصعوبة، معرّضين حياتهم أحيانًا للخطر، واجبهم المهني، الإنساني في معظمه، في مساعدة الناس ودعمهم وإنقاذهم، وهذا يستحقّ خالص الاحترام والامتنان".وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استئناف العمليات القتالية بعد هدنة عيد الفصح.بوتين يعلن استئناف العمليات القتالية بعد هدنة عيد الفصحبوتين يعزي بوفاة البابا فرنسيس

https://sarabic.ae/20250421/بوتين-يعلن-استئناف-العمليات-القتالية-بعد-هدنة-عيد-الفصح-1099759209.html

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