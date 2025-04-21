https://sarabic.ae/20250421/بوتين-يعزي-بوفاة-البابا-فرنسيس-1099744741.html
بوتين يعزي بوفاة البابا فرنسيس
بوتين يعزي بوفاة البابا فرنسيس
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، عن تعازيه بوفاة البابا فرنسيس، مشيرًا إلى أنه طوال فترة حبريته عمل بنشاط على تعزيز تطوير الحوار بين الكنيستين... 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T10:09+0000
2025-04-21T10:09+0000
2025-04-21T10:09+0000
روسيا
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
فلاديمير بوتين
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ونشر الكرملين على موقعه الإلكتروني، بيانا جاء فيه: "تفضلوا بقبول أحر التعازي في وفاة قداسة البابا فرنسيس... لقد عمل طوال فترة حبريته بنشاط على تعزيز تطوير الحوار بين الكنيستين الروسية الأرثوذكسية والكاثوليكية الرومانية، فضلاً عن التفاعل البناء بين روسيا والكرسي الرسولي".وأشار الرئيس بوتين إلى أن البابا فرنسيس يتمتع بسلطة دولية كبيرة باعتباره "خادما أمينا للتعاليم المسيحية، ورجل دين وسياسة حكيم، ومدافعا ثابتا عن القيم العليا للإنسانية والعدالة".وقد ظهر البابا فرنسيس إلى ساحة القديس بطرس على كرسي متحرك خلال قداس يوبيل خاص للمرضى، وبدا في حالة معنوية جيدة، ويرتدي ما بدا أنه أنبوب أنفي يساعده على التنفس.وقال الكاردينال كيفن فاريل في بيان نشره الفاتيكان: "هذا الصباح عند الساعة 07.35 عاد أسقف روما فرنسيس إلى بيت الآب".أول ظهور علني للبابا فرنسيس بعد أسبوعين قضاهما في المستشفى.. صور وفيديو
https://sarabic.ae/20250420/البابا-فرنسيس-يدعو-في-عيد-الفصح-إلى-السلام-وإنهاء-القتال-1099733355.html
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روسيا, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, فلاديمير بوتين
روسيا, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, فلاديمير بوتين
بوتين يعزي بوفاة البابا فرنسيس
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، عن تعازيه بوفاة البابا فرنسيس، مشيرًا إلى أنه طوال فترة حبريته عمل بنشاط على تعزيز تطوير الحوار بين الكنيستين الأرثوذكسية الروسية والكاثوليكية.
ونشر الكرملين على موقعه الإلكتروني، بيانا جاء فيه: "تفضلوا بقبول أحر التعازي في وفاة قداسة البابا فرنسيس... لقد عمل طوال فترة حبريته بنشاط على تعزيز تطوير الحوار بين الكنيستين الروسية الأرثوذكسية والكاثوليكية الرومانية، فضلاً عن التفاعل البناء بين روسيا والكرسي الرسولي".
وأشار الرئيس بوتين إلى أن البابا فرنسيس يتمتع بسلطة دولية كبيرة باعتباره "خادما أمينا للتعاليم المسيحية، ورجل دين وسياسة حكيم، ومدافعا ثابتا عن القيم العليا للإنسانية والعدالة".
وأعلن الفاتيكان في بيان مصور، اليوم الاثنين، وفاة البابا فرنسيس عن عمر يناهز 88 عاما.
وقد ظهر البابا فرنسيس إلى ساحة القديس بطرس على كرسي متحرك خلال قداس يوبيل خاص للمرضى، وبدا في حالة معنوية جيدة، ويرتدي ما بدا أنه أنبوب أنفي يساعده على التنفس.
وتوفي البابا، بعد معاناة من أمراض مختلفة خلال فترة بابويته التي استمرت 12 عاما.
وقال الكاردينال
كيفن فاريل في بيان نشره الفاتيكان: "هذا الصباح عند الساعة 07.35 عاد أسقف روما فرنسيس إلى بيت الآب".