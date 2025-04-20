https://sarabic.ae/20250420/البابا-فرنسيس-يدعو-في-عيد-الفصح-إلى-السلام-وإنهاء-القتال-1099733355.html

البابا فرنسيس يدعو في عيد الفصح إلى السلام وإنهاء القتال

البابا فرنسيس يدعو في عيد الفصح إلى السلام وإنهاء القتال

سبوتنيك عربي

شدد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في رسالته بمناسبة عيد الفصح، اليوم الأحد، على أهمية السلام، داعيًا إلى إنهاء الصراعات المسلحة في مناطق عدة على رأسها غزة... 20.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-20T17:27+0000

2025-04-20T17:27+0000

2025-04-20T17:27+0000

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وقال البابا فرنسيس في رسالته التي نشرها المكتب الصحفي للكرسي الرسولي في الفاتيكان: "أود أن نجدد أملنا في أن يكون السلام ممكنا.. من كنيسة القيامة، حيث يحتفل الكاثوليك والأرثوذكس بعيد الفصح هذا العام في نفس اليوم، قد يشع نور السلام في جميع أنحاء الأرض المقدسة والعالم بأسره".وأضاف أنه يأخذ بعين الاعتبار معاناة المسيحيين في فلسطين وإسرائيل، لافتًا إلى أن "مناخ معاداة السامية المتزايد في جميع أنحاء العالم مثير للقلق".وبشأن الصراع في أوكرانيا، أعرب بابا الفاتيكان عن تمنياته أن يسود السلام، داعيا جميع الأطراف إلى مواصلة الجهود الرامية لتحقيق سلام عادل ودائم.وأعرب البابا عن دعمه للمسيحيين في الشرق الأوسط في لبنان وسوريا، واليمن، قائلًا إن الشعب اليمني "يعاني من إحدى أخطر الأزمان الإنسانية وأطولها أمدًا في العالم بسبب الحرب وأدعو الجميع إلى إيجاد الحلول من خلال الحوار البناء".كما أعرب عن أمله في السلام للمسيحيين بميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وجنوب السودان ومنطقة الساحل والقرن الأفريقي.ولفت إلى أنه لا يمكن التوصل إلى سلام في أماكن لا توجد فيها حرية الدين والفكر والتعبير، وكذلك احترام آراء الأطراف الأخرى، مؤكدا أن السلام ليس ممكنا من دون "نزع حقيقي للسلاح".جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن هدنة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، بمناسبة "عيد الفصح" دخلت حيز التنفيذ أمس السبت عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت موسكو، ومن المقرر أن تستمر حتى منتصف ليل الأحد إلى الاثنين.واعتبر بوتين أن استجابة أوكرانيا لهدنة "عيد الفصح"، ستُظهر مدى مصداقية رغبة كييف في تسوية الصراع، قائلا "إن قرارنا بشأن هدنة عيد الفصح سيُظهر مدى مصداقية استعداد نظام كييف ورغبته وقدرته على الالتزام بالاتفاقات والمشاركة في عملية محادثات السلام الرامية إلى إنهاء الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هنأ في وقت سابق اليوم، المسيحيين الأرثوذكس وجميع المواطنين الروس بمناسبة عيد الفصح، مؤكدًا أن هذا العيد يمنح الحب والأمل والإيمان بالخير والعدل.وحضر بوتين، الليلة الماضية، قداس عيد الفصح المجيد بكاتدرائية المسيح المخلص في موسكو، حيث تبادل مع البطريرك كيريل هدايا عيد الفصح.

https://sarabic.ae/20250420/صحفي-صيني-هدنة-عيد-الفصح-بادرة-حسن-نية-من-الجانب-الروسي-على-المستوى-السياسي-1099725432.html

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العالم, روسيا, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة