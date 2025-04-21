https://sarabic.ae/20250421/-وفاة-البابا-فرنسيس-1099743060.html

وفاة البابا فرنسيس

وفاة البابا فرنسيس

سبوتنيك عربي

أعلن الفاتيكان في بيان مصور، اليوم الاثنين، وفاة البابا فرنسيس عن عمر يناهز 88 عاما. 21.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-21T09:28+0000

2025-04-21T09:28+0000

2025-04-21T09:28+0000

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البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

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وقد ظهر البابا فرنسيس إلى ساحة القديس بطرس على كرسي متحرك خلال قداس يوبيل خاص للمرضى، وبدا في حالة معنوية جيدة، ويرتدي ما بدا أنه أنبوب أنفي يساعده على التنفس.وتوفي البابا، بعد معاناة من أمراض مختلفة خلال فترة بابويته التي استمرت 12 عاما.وقال الكاردينال كيفن فاريل في بيان نشره الفاتيكان: "هذا الصباح عند الساعة 07.35 عاد أسقف روما فرنسيس، إلى بيت الآب".وظهر البابا جالسا على كرسي مرتفع في الجزء الخلفي من السيارة البيضاء، بينما اصطف الناس في ممرات الساحة يرددون هتاف "يحيا البابا".ولم يرأس البابا فرنسيس، الذي لم يمارس في آخر أيامه إلا القليل من المهام بأوامر من الأطباء، قداس عيد القيامة في الفاتيكان، لكنه ظهر في نهاية الحدث ليحيي عشرات الألوف من بعد احتفال الفاتيكان بقداس عيد القيامة.

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