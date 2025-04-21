https://sarabic.ae/20250421/-وفاة-البابا-فرنسيس-1099743060.html
وفاة البابا فرنسيس
وفاة البابا فرنسيس
سبوتنيك عربي
أعلن الفاتيكان في بيان مصور، اليوم الاثنين، وفاة البابا فرنسيس عن عمر يناهز 88 عاما. 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T09:28+0000
2025-04-21T09:28+0000
2025-04-21T09:28+0000
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البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
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وقد ظهر البابا فرنسيس إلى ساحة القديس بطرس على كرسي متحرك خلال قداس يوبيل خاص للمرضى، وبدا في حالة معنوية جيدة، ويرتدي ما بدا أنه أنبوب أنفي يساعده على التنفس.وتوفي البابا، بعد معاناة من أمراض مختلفة خلال فترة بابويته التي استمرت 12 عاما.وقال الكاردينال كيفن فاريل في بيان نشره الفاتيكان: "هذا الصباح عند الساعة 07.35 عاد أسقف روما فرنسيس، إلى بيت الآب".وظهر البابا جالسا على كرسي مرتفع في الجزء الخلفي من السيارة البيضاء، بينما اصطف الناس في ممرات الساحة يرددون هتاف "يحيا البابا".ولم يرأس البابا فرنسيس، الذي لم يمارس في آخر أيامه إلا القليل من المهام بأوامر من الأطباء، قداس عيد القيامة في الفاتيكان، لكنه ظهر في نهاية الحدث ليحيي عشرات الألوف من بعد احتفال الفاتيكان بقداس عيد القيامة.
https://sarabic.ae/20250406/أول-ظهور-علني-للبابا-فرنسيس-بعد-أسبوعين-قضاهما-في-المستشفى-صور-وفيديو-1099265226.html
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العالم, حول العالم, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
العالم, حول العالم, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
وفاة البابا فرنسيس
أعلن الفاتيكان في بيان مصور، اليوم الاثنين، وفاة البابا فرنسيس عن عمر يناهز 88 عاما.
وقد ظهر البابا فرنسيس إلى ساحة القديس بطرس على كرسي متحرك خلال قداس يوبيل خاص للمرضى، وبدا في حالة معنوية جيدة، ويرتدي ما بدا أنه أنبوب أنفي يساعده على التنفس.
وتوفي البابا، بعد معاناة من أمراض مختلفة خلال فترة بابويته التي استمرت 12 عاما.
وقال الكاردينال كيفن فاريل في بيان نشره الفاتيكان: "هذا الصباح عند الساعة 07.35 عاد أسقف روما فرنسيس، إلى بيت الآب".
وفي آخر ظهور له، خرج البابا فرنسيس، الأحد، بشكل مفاجئ أمام حشد من الناس، لأول مرة بعد مغادرته المستشفى في ساحة القديس بطرس، في الفاتيكان.
وظهر البابا جالسا على كرسي مرتفع في الجزء الخلفي من السيارة البيضاء، بينما اصطف الناس في ممرات الساحة يرددون هتاف "يحيا البابا".
ولم يرأس البابا فرنسيس، الذي لم يمارس في آخر أيامه إلا القليل من المهام بأوامر من الأطباء، قداس عيد القيامة في الفاتيكان، لكنه ظهر في نهاية الحدث ليحيي عشرات الألوف من بعد احتفال الفاتيكان بقداس عيد القيامة.