أول ظهور علني للبابا فرنسيس بعد أسبوعين قضاهما في المستشفى.. صور وفيديو
© AP Photo / Alessandra Tarantinoالبابا فرنسيس
© AP Photo / Alessandra Tarantino
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ظهر البابا فرنسيس، اليوم الأحد، بشكل مفاجئ أمام الحشد، بعد مغادرته المستشفى قبل أسبوعين في ساحة القديس بطرس، بالفاتيكان.
ظهر البابا فرنسيس، اليوم الأحد، بشكل مفاجئ أمام الحشد، بعد مغادرته المستشفى قبل أسبوعين في ساحة القديس بطرس، بالفاتيكان.
استقبل البابا فرنسيس الحشود في الفاتيكان، وبدا في حالة معنوية جيدة. كان جالسًا على كرسي متحرك، ويرتدي ما بدا أنه أنبوب أنفي يُساعده على التنفس.
وقد ظهر البابا فرنسيس إلى ساحة القديس بطرس على كرسي متحرك خلال قداس يوبيل خاص للمرضى، وبدا في حالة معنوية جيدة، ويرتدي ما بدا أنه أنبوب أنفي يُساعده على التنفس.
وقال البابا للحشد في كلمة قصيرة: "أتمنى للجميع أحدا مباركا. شكرا جزيلاً لكم".
وأمضى البابا، البالغ من العمر 88 عامًا، خمسة أسابيع في المستشفى لإصابته بالتهاب رئوي خلال شهري فبراير ومارس. ووفقًا لفريقه الطبي، كاد البابا أن يُفارق الحياة خلال مرضه.
📹أول ظهور علني للبابا فرنسيس بعد أسبوعين قضاهما في المستشفى.— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 6, 2025
🔸ظهر البابا فرنسيس، اليوم الأحد، بشكل مفاجئ أمام الحشد، بعد مغادرته المستشفى قبل أسبوعين في ساحة القديس بطرس، بالفاتيكان.
استقبل البابا فرنسيس الحشود في الفاتيكان، وبدا في حالة معنوية جيدة. كان جالسًا على كرسي… pic.twitter.com/XNBV3E69FF
وكان صوت البابا أقوى مما كان عليه عندما خاطب المهنئين له خارج مستشفى "جيميلي" بروما في يوم خروجه من المستشفى في 23 مارس/ آذار، بعد تعرضه لالتهاب رئوي مهدد للحياة خلال إقامته في المستشفى بالعاصمة الإيطالية لمدة خمسة أسابيع.
يشار إلى أن قداس المرضى جزء من عام اليوبيل 2025.
وبدأ يوبيل عام 2025 بفتح الأبواب المقدسة في كاتدرائية القديس بطرس في 24 ديسمبر/ كانون الأول، عشية عيد الميلاد، ويتم الاحتفال باليوبيل كل 25 عاما.