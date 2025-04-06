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مساحة حرة
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لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
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خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
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https://sarabic.ae/20250406/أول-ظهور-علني-للبابا-فرنسيس-بعد-أسبوعين-قضاهما-في-المستشفى-صور-وفيديو-1099265226.html
أول ظهور علني للبابا فرنسيس بعد أسبوعين قضاهما في المستشفى.. صور وفيديو
أول ظهور علني للبابا فرنسيس بعد أسبوعين قضاهما في المستشفى.. صور وفيديو
سبوتنيك عربي
ظهر البابا فرنسيس، اليوم الأحد، بشكل مفاجئ أمام الحشد، بعد مغادرته المستشفى قبل أسبوعين في ساحة القديس بطرس، بالفاتيكان. 06.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-06T13:38+0000
2025-04-06T13:38+0000
مجتمع
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ظهر البابا فرنسيس، اليوم الأحد، بشكل مفاجئ أمام الحشد، بعد مغادرته المستشفى قبل أسبوعين في ساحة القديس بطرس، بالفاتيكان.وقد ظهر البابا فرنسيس إلى ساحة القديس بطرس على كرسي متحرك خلال قداس يوبيل خاص للمرضى، وبدا في حالة معنوية جيدة، ويرتدي ما بدا أنه أنبوب أنفي يُساعده على التنفس.وأمضى البابا، البالغ من العمر 88 عامًا، خمسة أسابيع في المستشفى لإصابته بالتهاب رئوي خلال شهري فبراير ومارس. ووفقًا لفريقه الطبي، كاد البابا أن يُفارق الحياة خلال مرضه.وكان صوت البابا أقوى مما كان عليه عندما خاطب المهنئين له خارج مستشفى "جيميلي" بروما في يوم خروجه من المستشفى في 23 مارس/ آذار، بعد تعرضه لالتهاب رئوي مهدد للحياة خلال إقامته في المستشفى بالعاصمة الإيطالية لمدة خمسة أسابيع.وبدأ يوبيل عام 2025 بفتح الأبواب المقدسة في كاتدرائية القديس بطرس في 24 ديسمبر/ كانون الأول، عشية عيد الميلاد، ويتم الاحتفال باليوبيل كل 25 عاما.
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أول ظهور علني للبابا فرنسيس بعد أسبوعين قضاهما في المستشفى.. صور وفيديو

13:38 GMT 06.04.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantinoالبابا فرنسيس
البابا فرنسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
تابعنا عبر
ظهر البابا فرنسيس، اليوم الأحد، بشكل مفاجئ أمام الحشد، بعد مغادرته المستشفى قبل أسبوعين في ساحة القديس بطرس، بالفاتيكان.
ظهر البابا فرنسيس، اليوم الأحد، بشكل مفاجئ أمام الحشد، بعد مغادرته المستشفى قبل أسبوعين في ساحة القديس بطرس، بالفاتيكان.

استقبل البابا فرنسيس الحشود في الفاتيكان، وبدا في حالة معنوية جيدة. كان جالسًا على كرسي متحرك، ويرتدي ما بدا أنه أنبوب أنفي يُساعده على التنفس.

وقد ظهر البابا فرنسيس إلى ساحة القديس بطرس على كرسي متحرك خلال قداس يوبيل خاص للمرضى، وبدا في حالة معنوية جيدة، ويرتدي ما بدا أنه أنبوب أنفي يُساعده على التنفس.

وقال البابا للحشد في كلمة قصيرة: "أتمنى للجميع أحدا مباركا. شكرا جزيلاً لكم".

وأمضى البابا، البالغ من العمر 88 عامًا، خمسة أسابيع في المستشفى لإصابته بالتهاب رئوي خلال شهري فبراير ومارس. ووفقًا لفريقه الطبي، كاد البابا أن يُفارق الحياة خلال مرضه.
وكان صوت البابا أقوى مما كان عليه عندما خاطب المهنئين له خارج مستشفى "جيميلي" بروما في يوم خروجه من المستشفى في 23 مارس/ آذار، بعد تعرضه لالتهاب رئوي مهدد للحياة خلال إقامته في المستشفى بالعاصمة الإيطالية لمدة خمسة أسابيع.

يشار إلى أن قداس المرضى جزء من عام اليوبيل 2025.

وبدأ يوبيل عام 2025 بفتح الأبواب المقدسة في كاتدرائية القديس بطرس في 24 ديسمبر/ كانون الأول، عشية عيد الميلاد، ويتم الاحتفال باليوبيل كل 25 عاما.
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