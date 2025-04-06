https://sarabic.ae/20250406/أول-ظهور-علني-للبابا-فرنسيس-بعد-أسبوعين-قضاهما-في-المستشفى-صور-وفيديو-1099265226.html

أول ظهور علني للبابا فرنسيس بعد أسبوعين قضاهما في المستشفى.. صور وفيديو

أول ظهور علني للبابا فرنسيس بعد أسبوعين قضاهما في المستشفى.. صور وفيديو

سبوتنيك عربي

ظهر البابا فرنسيس، اليوم الأحد، بشكل مفاجئ أمام الحشد، بعد مغادرته المستشفى قبل أسبوعين في ساحة القديس بطرس، بالفاتيكان. 06.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-06T13:38+0000

2025-04-06T13:38+0000

2025-04-06T13:38+0000

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ظهر البابا فرنسيس، اليوم الأحد، بشكل مفاجئ أمام الحشد، بعد مغادرته المستشفى قبل أسبوعين في ساحة القديس بطرس، بالفاتيكان.وقد ظهر البابا فرنسيس إلى ساحة القديس بطرس على كرسي متحرك خلال قداس يوبيل خاص للمرضى، وبدا في حالة معنوية جيدة، ويرتدي ما بدا أنه أنبوب أنفي يُساعده على التنفس.وأمضى البابا، البالغ من العمر 88 عامًا، خمسة أسابيع في المستشفى لإصابته بالتهاب رئوي خلال شهري فبراير ومارس. ووفقًا لفريقه الطبي، كاد البابا أن يُفارق الحياة خلال مرضه.وكان صوت البابا أقوى مما كان عليه عندما خاطب المهنئين له خارج مستشفى "جيميلي" بروما في يوم خروجه من المستشفى في 23 مارس/ آذار، بعد تعرضه لالتهاب رئوي مهدد للحياة خلال إقامته في المستشفى بالعاصمة الإيطالية لمدة خمسة أسابيع.وبدأ يوبيل عام 2025 بفتح الأبواب المقدسة في كاتدرائية القديس بطرس في 24 ديسمبر/ كانون الأول، عشية عيد الميلاد، ويتم الاحتفال باليوبيل كل 25 عاما.

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