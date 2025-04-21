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بوتين: محاولات إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا باءت بالفشل
بوتين: محاولات إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا باءت بالفشل
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن محاولات إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا باءت بالفشل. 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T17:58+0000
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روسيا
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وقال بوتين خلال اجتماعه برؤساء بلديات الكيانات الروسية: "مع فشل محاولات إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في ساحات المعارك، يتشكل إدراك ذلك".وقال بوتين: "سرقوا الأموال، ومعذرةً على بساطة التعبير، وما زالوا يحتفظون بها في حسابات مصرفية بالخارج. ولهذا السبب، تعتريهم رغبة جامحة للتعاون وتسليم كل شيء لرعاتهم".وأضاف: "إنهم لا يقاتلون من أجل مصالح الشعب، بل من أجل رأس مالهم الذي سرقوه من الشعب الأوكراني، وسحبوه إلى الخارج، وهذا كل شيء".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن شجاعة وصمود الروس قادران على التغلب على أي تهديدات ضد البلاد.بوتين: شجاعة الروس وثباتهم يمكناهم من التغلب على أي تهديدبوتين يعلن استئناف العمليات القتالية بعد هدنة عيد الفصح
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بوتين: محاولات إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا باءت بالفشل

17:58 GMT 21.04.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
© Sputnik . POOL
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن محاولات إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا باءت بالفشل.
وقال بوتين خلال اجتماعه برؤساء بلديات الكيانات الروسية: "مع فشل محاولات إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في ساحات المعارك، يتشكل إدراك ذلك".

وأشار إلى أن نظام كييف يقاتل من أجل رأس المال الذي سرقه من الشعب الأوكراني، ومن هنا تأتي رغبته في التعاون مع رعاته.

وقال بوتين: "سرقوا الأموال، ومعذرةً على بساطة التعبير، وما زالوا يحتفظون بها في حسابات مصرفية بالخارج. ولهذا السبب، تعتريهم رغبة جامحة للتعاون وتسليم كل شيء لرعاتهم".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حفل تكريم الفائزين بجائزة الخدمة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
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وأضاف: "إنهم لا يقاتلون من أجل مصالح الشعب، بل من أجل رأس مالهم الذي سرقوه من الشعب الأوكراني، وسحبوه إلى الخارج، وهذا كل شيء".

وأكد بوتين أن الأسلحة الغربية الموردة لأوكرانيا تنتهي باستمرار في "السوق السوداء"، قائلا: "إمدادات الأسلحة التي تُنقل إلى هناك (في أوكرانيا) من الدول الغربية، تنتهي في الأسواق السوداء الدولية. وتظهر هناك، في أفريقيا، أو في مكان آخر في الشرق الأوسط".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن شجاعة وصمود الروس قادران على التغلب على أي تهديدات ضد البلاد.
بوتين: شجاعة الروس وثباتهم يمكناهم من التغلب على أي تهديد
بوتين يعلن استئناف العمليات القتالية بعد هدنة عيد الفصح
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