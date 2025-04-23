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https://sarabic.ae/20250423/بيير-ديغول-يحذر-لا-تكرروا-أخطاء-الأمس-1099826058.html
بيير ديغول يحذر: لا تكرروا أخطاء الأمس
بيير ديغول يحذر: لا تكرروا أخطاء الأمس
سبوتنيك عربي
صرّح السياسي الفرنسي بيير ديغول، حفيد الزعيم شارل ديغول، أن معاقبة ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى مهدت الطريق لصعود النازية، محذرًا من تكرار السيناريو ذاته... 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T14:34+0000
2025-04-23T14:34+0000
حصري
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945
جرائم النازية الأوكرانية
أخبار ألمانيا النازية
شارل ديغول
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ووصف ديغول في تصريح لـ"سبوتنيك"، تكريم زيلينسكي بأرفع وسام فرنسي بأنه إهانة لتضحيات المقاتلين.وأضاف ديغول: "ينبغي أن نتذكر ما هي الظروف التي أدت إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية؟ إنها معاقبة ألمانيا، وتوقيع "إملاءات فرساي" في عام 1919، الذي ركّع ألمانيا على ركبتيها، مع تعويضات ضخمة، لم تستطع ألمانيا دفعها. هكذا تم إعداد الأساس، وتهيئة التربة لانتشار النازية".وتابع: "بعد "انقلاب ميونخ" عام 1923، والأهم بسبب النداء إلى شعب، أقول إنه كان مكسوراً، رأى في هتلر منقذاً له، الكتّاب الألمان يقولون ذلك: "اليوم جاء المنقذ، والآن سيكون كل شيء على ما يرام"، وهكذا سمحنا للنازية بالانتشار".وتابع: "لقد شكّل ذلك بداية جديدة. وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية تقريبا، كان روزفلت يعتقد أن هتلر هو المحاور الوحيد الجدير بالحوار في ألمانيا، وبالتالي، نحن من وضعنا الأساس لكل ذلك في أوروبا، ليس فقط في ألمانيا، بل في إسبانيا، وفي إيطاليا. وأعتقد أنه يجب توخي أقصى درجات الحذر عند إعادة بناء السلام وعند إعادة إعمار أوكرانيا، حتى لا نخلق انقسامات أكبر داخل أوكرانيا".بيير ديغول: من دون النصر الروسي في الحرب العالمية الثانية كان من الصعب جدا الفوز بهاكيف أثرت أفلام الغرب الأمريكي في جمالية ودعاية النازية؟
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حصري, الحرب الوطنية العظمى 1941-1945, جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية, شارل ديغول
حصري, الحرب الوطنية العظمى 1941-1945, جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية, شارل ديغول

بيير ديغول يحذر: لا تكرروا أخطاء الأمس

14:34 GMT 23.04.2025
© Sputnikبيير ديغول يحذر: لا تكرروا أخطاء الأمس
بيير ديغول يحذر: لا تكرروا أخطاء الأمس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
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صرّح السياسي الفرنسي بيير ديغول، حفيد الزعيم شارل ديغول، أن معاقبة ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى مهدت الطريق لصعود النازية، محذرًا من تكرار السيناريو ذاته اليوم، خاصة في أوكرانيا.
ووصف ديغول في تصريح لـ"سبوتنيك"، تكريم زيلينسكي بأرفع وسام فرنسي بأنه إهانة لتضحيات المقاتلين.
وأضاف ديغول: "ينبغي أن نتذكر ما هي الظروف التي أدت إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية؟ إنها معاقبة ألمانيا، وتوقيع "إملاءات فرساي" في عام 1919، الذي ركّع ألمانيا على ركبتيها، مع تعويضات ضخمة، لم تستطع ألمانيا دفعها. هكذا تم إعداد الأساس، وتهيئة التربة لانتشار النازية".
وتابع: "بعد "انقلاب ميونخ" عام 1923، والأهم بسبب النداء إلى شعب، أقول إنه كان مكسوراً، رأى في هتلر منقذاً له، الكتّاب الألمان يقولون ذلك: "اليوم جاء المنقذ، والآن سيكون كل شيء على ما يرام"، وهكذا سمحنا للنازية بالانتشار".

وأضاف: "أعتقد أنه من المفيد أن أذكّر مستمعيكم، بأن الأمريكيين اعتبروا النازيين نموذجًا للنجاح الاقتصادي. في الواقع، هتلر أرسل الجميع إلى مصانع الأسلحة، وفي ليلة وضحاها أمّن للألمان فرص عمل، بعد أزمة اقتصادية كارثية، خصوصًا خلال عامي 1923-1924، وأيضا في 1929".

وتابع: "لقد شكّل ذلك بداية جديدة. وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية تقريبا، كان روزفلت يعتقد أن هتلر هو المحاور الوحيد الجدير بالحوار في ألمانيا، وبالتالي، نحن من وضعنا الأساس لكل ذلك في أوروبا، ليس فقط في ألمانيا، بل في إسبانيا، وفي إيطاليا. وأعتقد أنه يجب توخي أقصى درجات الحذر عند إعادة بناء السلام وعند إعادة إعمار أوكرانيا، حتى لا نخلق انقسامات أكبر داخل أوكرانيا".
بيير ديغول: من دون النصر الروسي في الحرب العالمية الثانية كان من الصعب جدا الفوز بها
كيف أثرت أفلام الغرب الأمريكي في جمالية ودعاية النازية؟
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