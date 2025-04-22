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https://sarabic.ae/20250422/كيف-أثرت-أفلام-الغرب-الأمريكي-في-جمالية-ودعاية-النازية؟-1099793646.html
كيف أثرت أفلام الغرب الأمريكي في جمالية ودعاية النازية؟
كيف أثرت أفلام الغرب الأمريكي في جمالية ودعاية النازية؟
سبوتنيك عربي
كشف المؤرخ إيغور ياكوفليف، أستاذ مقرر "جرائم النازيين" في جامعة سان بطرسبورغ الحكومية، عن جذور التأثير الأمريكي على الدعاية النازية في ألمانيا. 22.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-22T11:55+0000
2025-04-22T11:55+0000
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وشرح ياكوفليف كيف استلهمت النازية جمالية أفلام الغرب الأمريكي، خاصة في تصوير "غزو الأراضي" و"إخضاع الشعوب"، وقارنتها بفكرة التوسع في أوروبا الشرقية.وأضاف في سلسلة فيديو حصرية لـ"سبوتنيك"، أن هذه الدعاية أقنعت شريحة واسعة من الشباب والبالغين في ألمانيا النازية بضرورة غزو الأراضي واستعمارها، تمامًا كما فعلت "حضارة الغرب الأمريكي" في السينما.وأشار إلى أنه "يجب أن نفهم أن أفلام الغرب الأمريكي (الويسترن) كانت شديدة الشعبية في ألمانيا، خلال ثلاثينيات القرن الماضي، سواء في الأدب أو في السينما، ولذلك استُخدم هذا الأسلوب الجمالي في الدعاية النازية".وتابع: "على سبيل المثال، في عام 1941، صدر فيلم من إخراج غوستاف أوتسيتسكي، بعنوان "العودة"، يروي كيف أن ألمانيا النازية تنقذ المواطنين الألمانيين، المستوطنين الألمانيين، الذين يعيشون في بولندا".وأضاف: "عندما يكون البولنديون على وشك الفتك بهؤلاء المستوطنين الألمانيين المساكين تأتيهم النجدة من قوات الـ"فوهرر" التي تصوّر وكأنها الفرسان الأمريكيين الذين ينقذون المستوطنين في أفلام الـ"ويسترن".وتابع: "يجدر القول إن فكرة عقد المقارنة بين أوروبا الشرقية والغرب الأمريكي كانت شائعة للغاية ففي أوائل الأربعينيات، عندما كانت ألمانيا قد غزت الاتحاد السوفييتي نشأ مشروع لكتاب تعليمي للأطفال (أشبه بالقراءة أو الأبجدية) كان الغرض منه أن يعتاد الأطفال الألمانيون على اللعب لا في غزو الغرب أو محاربة الهنود الحمر، بل في استعمار الشرق".وأضاف: "وكان يُقترح عليهم أن ينتعلوا حذاء الصبي الصغير "الإبهامي" ذي الخطوات السبع، وينطلقوا إلى "الأرض السوداء السحرية" وهو اسم رمزي كان يطلق على أوكرانيا وجنوب روسيا، حيث توجد الأراضي الخصبة ليساعدوا هناك المستوطنين الألمانيين الشجعان في بناء حياة جديدة سعيدة، وبهذا الشكل، كانت هذه المقارنات واضحة جدًا لسكان ألمانيا في أوائل أربعينيات القرن الماضي".الجذور الأمريكية للنازية الألمانية: كيف نفذ النازيون "خطة الجوع" مستلهمين التجربة الأمريكيةالجذور الأمريكية للنازية الألمانية: كيف ولماذا أراد هتلر تكرار الممارسات التوسعية للولايات المتحدة؟
https://sarabic.ae/20250418/الجذور-الأمريكية-للنازية-الألمانية-كيف-ألهم-كاتب-مغامرات-ألماني-أفكار-هتلر؟-1099671373.html
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حصري, الحرب الوطنية العظمى 1941-1945, العالم, جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية
حصري, الحرب الوطنية العظمى 1941-1945, العالم, جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية

كيف أثرت أفلام الغرب الأمريكي في جمالية ودعاية النازية؟

11:55 GMT 22.04.2025
© Sputnikكيف أثرت أفلام الغرب الأمريكي في جمالية ودعاية النازية؟
كيف أثرت أفلام الغرب الأمريكي في جمالية ودعاية النازية؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
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كشف المؤرخ إيغور ياكوفليف، أستاذ مقرر "جرائم النازيين" في جامعة سان بطرسبورغ الحكومية، عن جذور التأثير الأمريكي على الدعاية النازية في ألمانيا.
وشرح ياكوفليف كيف استلهمت النازية جمالية أفلام الغرب الأمريكي، خاصة في تصوير "غزو الأراضي" و"إخضاع الشعوب"، وقارنتها بفكرة التوسع في أوروبا الشرقية.
وأضاف في سلسلة فيديو حصرية لـ"سبوتنيك"، أن هذه الدعاية أقنعت شريحة واسعة من الشباب والبالغين في ألمانيا النازية بضرورة غزو الأراضي واستعمارها، تمامًا كما فعلت "حضارة الغرب الأمريكي" في السينما.
وأشار إلى أنه "يجب أن نفهم أن أفلام الغرب الأمريكي (الويسترن) كانت شديدة الشعبية في ألمانيا، خلال ثلاثينيات القرن الماضي، سواء في الأدب أو في السينما، ولذلك استُخدم هذا الأسلوب الجمالي في الدعاية النازية".
وتابع: "على سبيل المثال، في عام 1941، صدر فيلم من إخراج غوستاف أوتسيتسكي، بعنوان "العودة"، يروي كيف أن ألمانيا النازية تنقذ المواطنين الألمانيين، المستوطنين الألمانيين، الذين يعيشون في بولندا".

ويصور أوتسيتسكي "البولنديين في الفيلم كأنهم متوحشون قساة، يعذبون الألمانيين في حين يقدم الألمانيين كحاملي حضارة رفيعة، أناس طيبون ومنضبطون تحيط بهم كائنات قذرة، متوحشة، لا إنسانية، أكلة لحوم البشر- هؤلاء هم البولنديون".

وأضاف: "عندما يكون البولنديون على وشك الفتك بهؤلاء المستوطنين الألمانيين المساكين تأتيهم النجدة من قوات الـ"فوهرر" التي تصوّر وكأنها الفرسان الأمريكيين الذين ينقذون المستوطنين في أفلام الـ"ويسترن".
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وتابع: "يجدر القول إن فكرة عقد المقارنة بين أوروبا الشرقية والغرب الأمريكي كانت شائعة للغاية ففي أوائل الأربعينيات، عندما كانت ألمانيا قد غزت الاتحاد السوفييتي نشأ مشروع لكتاب تعليمي للأطفال (أشبه بالقراءة أو الأبجدية) كان الغرض منه أن يعتاد الأطفال الألمانيون على اللعب لا في غزو الغرب أو محاربة الهنود الحمر، بل في استعمار الشرق".
وأضاف: "وكان يُقترح عليهم أن ينتعلوا حذاء الصبي الصغير "الإبهامي" ذي الخطوات السبع، وينطلقوا إلى "الأرض السوداء السحرية" وهو اسم رمزي كان يطلق على أوكرانيا وجنوب روسيا، حيث توجد الأراضي الخصبة ليساعدوا هناك المستوطنين الألمانيين الشجعان في بناء حياة جديدة سعيدة، وبهذا الشكل، كانت هذه المقارنات واضحة جدًا لسكان ألمانيا في أوائل أربعينيات القرن الماضي".
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