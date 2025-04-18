https://sarabic.ae/20250418/الجذور-الأمريكية-للنازية-الألمانية-كيف-ألهم-كاتب-مغامرات-ألماني-أفكار-هتلر؟-1099671373.html
الجذور الأمريكية للنازية الألمانية.. كيف "ألهم" كاتب مغامرات ألماني أفكار هتلر؟
الجذور الأمريكية للنازية الألمانية.. كيف "ألهم" كاتب مغامرات ألماني أفكار هتلر؟
سبوتنيك عربي
كشف إيغور ياكوفليف، المؤرخ ومؤلف كتاب "حرب الإبادة"، لوكالة "سبوتنيك"، عن تأثير الكاتب الألماني كارل ماي، على أفكار الزعيم النازي أدولف هتلر. 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T11:17+0000
2025-04-18T11:17+0000
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وأشار ياكوفليف إلى أن "هتلر تعرّف على تاريخ الولايات المتحدة وحروبها مع السكان الأصليين، من خلال روايات المغامرات التي كتبها كارل ماي، حيث صُوّرت فيها مواجهات البيض مع الهنود الحمر بشكل بطولي، من منظور المستوطنين".ويشرح الباحث في أصول وتطور النازية، كيف أن هذه الممارسات الأمريكية شكّلت نموذجًا لخطة النازيين في القضاء على سكان أوروبا الشرقية من خلال التجويع.ويكشف الفيديو الجديد من سلسلة "سبوتنيك" الحصرية، كيف أثّرت روايات أدبية في بناء أفكار عنصرية قادت إلى واحدة من أكبر الكوارث في التاريخ الحديث.الجذور الأمريكية للنازية الألمانية: كيف نفذ النازيون "خطة الجوع" مستلهمين التجربة الأمريكية
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العالم, جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية, حصري
العالم, جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية, حصري
الجذور الأمريكية للنازية الألمانية.. كيف "ألهم" كاتب مغامرات ألماني أفكار هتلر؟
11:17 GMT 18.04.2025 (تم التحديث: 11:54 GMT 18.04.2025)
حصري
كشف إيغور ياكوفليف، المؤرخ ومؤلف كتاب "حرب الإبادة"، لوكالة "سبوتنيك"، عن تأثير الكاتب الألماني كارل ماي، على أفكار الزعيم النازي أدولف هتلر.
وأشار ياكوفليف إلى أن "هتلر تعرّف على تاريخ الولايات المتحدة وحروبها مع السكان الأصليين، من خلال روايات المغامرات التي كتبها كارل ماي، حيث صُوّرت فيها مواجهات البيض مع الهنود الحمر بشكل بطولي، من منظور المستوطنين".
وتابع: "رغم أن كارل ماي، لم يروّج لفكرة تفوق العرق الأبيض، إلا أن هتلر استخلص من هذه الروايات فكرة أن الإنسان الأبيض قدّره القدر لإبادة الأعراق الأدنى".
ويشرح الباحث في أصول وتطور النازية، كيف أن هذه الممارسات الأمريكية شكّلت نموذجًا لخطة النازيين في القضاء على سكان أوروبا الشرقية من خلال التجويع.
ويكشف الفيديو الجديد من سلسلة "سبوتنيك" الحصرية، كيف أثّرت روايات أدبية في بناء أفكار عنصرية قادت إلى واحدة من أكبر الكوارث في التاريخ الحديث.