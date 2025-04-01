https://sarabic.ae/20250401/الجذور-الأمريكية-للنازية-الألمانية-كيف-ولماذا-أراد-هتلر-تكرار-الممارسات-التوسعية-للولايات-المتحدة؟-1099126057.html
الجذور الأمريكية للنازية الألمانية: كيف ولماذا أراد هتلر تكرار الممارسات التوسعية للولايات المتحدة؟
الجذور الأمريكية للنازية الألمانية: كيف ولماذا أراد هتلر تكرار الممارسات التوسعية للولايات المتحدة؟
سبوتنيك عربي
"أراد هتلر أن يجعل من ألمانيا نسخته الخاصة من الولايات المتحدة"، هكذا صرّح لوكالة "سبوتنيك" المؤرخ إيغور ياكوفليف، مؤلف كتاب "الحرب من أجل الإبادة". 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T11:00+0000
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أظهرت الهزيمة في الحرب العالمية الأولى لهتلر ومحيطه، أن النموذج الاستعماري التقليدي في أوروبا غير قابل للحياة بالنسبة لألمانيا. لهذا السبب، سعى النازيون بعد وصولهم إلى السلطة إلى تطبيق النموذج التوسعي للولايات المتحدة.في الفيديو الأول من هذه السلسلة الحصرية لـ"سبوتنيك"، يشرح الباحث الروسي في أصول وتطور النازية، إيغور ياكوفليف، كيف ولماذا أصبح النموذج التوسعي الأمريكي مثالًا لخطط هتلر في التوسع نحو الشرق.وتابع: "بعد ذلك، هُزمت ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، وظهرت في أوساط القوميين الاشتراكيين فكرة بسيطة للغاية أنه يمكنهم فقط الاحتفاظ بالمستعمرات بشكل آمن إذا كانت هذه المستعمرات مجاورة بشكل مباشر للمجال الجغرافي للدولة الألمانية نفسها".وأضاف: "وبناءً على ذلك، نشأت فكرة بسيطة تتعلق بالتوسع نحو الشرق، والاستيلاء على "المجال الحيوي" في الشرق، وهو ما وصفه هتلر في كتابه "كفاحي" (Mein Kampf)".وتابع: "لهذا السبب، أراد هتلر تحويل ألمانيا إلى "نسخته من أمريكا" والتي ستهيمن على القارة الأوروبية بأكملها بالطريقة نفسها، وستتمكن من الاستفادة من جميع موارد الجدول الدوري للعناصر الكيميائية بالكامل، دون الحاجة إلى الاعتماد على الأساطيل البحرية أو السفر إلى مناطق بعيدة للحصول على الموارد".ستالينغراد وطبرق.. ملاحم تاريخية في مواجهة الفاشية والنازيةالاستخبارات الخارجية الروسية تكشف عن وثيقة حول التعاون بين الولايات المتحدة والرايخ الثالث
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا, العالم
الجذور الأمريكية للنازية الألمانية: كيف ولماذا أراد هتلر تكرار الممارسات التوسعية للولايات المتحدة؟
11:00 GMT 01.04.2025 (تم التحديث: 11:12 GMT 01.04.2025)
"أراد هتلر أن يجعل من ألمانيا نسخته الخاصة من الولايات المتحدة"، هكذا صرّح لوكالة "سبوتنيك" المؤرخ إيغور ياكوفليف، مؤلف كتاب "الحرب من أجل الإبادة".
أظهرت الهزيمة في الحرب العالمية الأولى لهتلر ومحيطه، أن النموذج الاستعماري التقليدي في أوروبا غير قابل للحياة بالنسبة لألمانيا. لهذا السبب، سعى النازيون بعد وصولهم إلى السلطة إلى تطبيق النموذج التوسعي للولايات المتحدة.
في الفيديو الأول من هذه السلسلة الحصرية لـ"سبوتنيك"، يشرح الباحث الروسي في أصول وتطور النازية، إيغور ياكوفليف، كيف ولماذا أصبح النموذج التوسعي الأمريكي مثالًا لخطط هتلر في التوسع نحو الشرق.
وقال ياكوفليف: "تأثّر أدولف هتلر ومحيطه في الحزب النازي بشكل كبير بهزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى. وبحلول عام 1914، كانت ألمانيا تمتلك عدة مستعمرات تقع في الغالب في أفريقيا، لكن هذه المستعمرات سرعان ما استولت عليها دول الوفاق (أنتانتا)، مما أدى إلى فقدان ألمانيا الاتصال بها".
وتابع: "بعد ذلك، هُزمت ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، وظهرت في أوساط القوميين الاشتراكيين فكرة بسيطة للغاية أنه يمكنهم فقط الاحتفاظ بالمستعمرات بشكل آمن إذا كانت هذه المستعمرات مجاورة بشكل مباشر للمجال الجغرافي للدولة الألمانية نفسها".
وأضاف: "وبناءً على ذلك، نشأت فكرة بسيطة تتعلق بالتوسع نحو الشرق، والاستيلاء على "المجال الحيوي" في الشرق، وهو ما وصفه هتلر في كتابه "كفاحي" (Mein Kampf)".
وقال ياكوفليف: "أما المثال الذي استلهم منه هتلر بالفعل فكان الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصلت على مجالها الحيوي في جميع أنحاء القارة الأمريكية وتمكنت من التحكم في جميع مواردها ضمن مجالها الجغرافي بشكل كامل".
وتابع: "لهذا السبب، أراد هتلر تحويل ألمانيا إلى "نسخته من أمريكا" والتي ستهيمن على القارة الأوروبية بأكملها بالطريقة نفسها، وستتمكن من الاستفادة من جميع موارد الجدول الدوري للعناصر الكيميائية بالكامل، دون الحاجة إلى الاعتماد على الأساطيل البحرية أو السفر إلى مناطق بعيدة للحصول على الموارد".