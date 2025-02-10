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ستالينغراد وطبرق.. ملاحم تاريخية في مواجهة الفاشية والنازية
ستالينغراد وطبرق.. ملاحم تاريخية في مواجهة الفاشية والنازية
سبوتنيك عربي
قال الدكتور فرج نجم، مدير مركز بناء السلام وإدارة الأزمات في بنغازي، إن الحرب العالمية الثانية كانت محورية لأنها شهدت صراعًا بين أيديولوجيتين رئيسيتين نشأت في... 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T17:57+0000
2025-02-10T17:57+0000
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وأضاف نجم في حديثه لـ "سبوتنيك" أن النازية كانت بقيادة هتلر والفاشية التي قادتها إيطاليا، وأوضح أن ليبيا عانت بشكل مباشر من الفاشية الإيطالية، في الوقت الذي كانت فيه النازية تتوسع في أوروبا.تصدي كبيروأشار إلى أن الشعب السوفيتي كان من أكثر الشعوب التي عانت ودفعت ثمنًا باهظًا خلال الحرب العالمية الثانية، حيث تحمل خسائر فادحة في الأرواح والبنية التحتية أثناء تصديه للنازية، وقد لعب الاتحاد السوفيتي دورًا حاسمًا في تغيير مسار الحرب عبر معارك تاريخية كبرى، أبرزها معركة ستالينغراد التي شكلت نقطة تحول استراتيجي ضد التوسع النازي وبرزت كرمز للصمود والتضحية.وأضاف نجم: "لم يكن الشعب الليبي بمنأى عن المعاناة، بل كان شريكًا فاعلًا في مسيرة التضحيات والنضال ضد قوى الاستعمار، فقد أعلنت الفاشية الإيطالية بقيادة رئيس الوزراء الليبرالي جيوفاني جوليتي، الذي تم انتخابه ديمقراطيًا، احتلال ليبيا ظنًا منه أن العملية ستكون مجرد 'نزهة بحرية' سهلة، لكن سرعان ما اصطدم بحجم المقاومة الليبية البطولية بقيادة شيخ الشهداء عمر المختار، الذي واجه الاحتلال الإيطالي بكل شجاعة وإقدام، مؤكدًا أن إرادة الشعب الليبي لا تُكسر".تميزت ليبيا عن باقي دول العالم أن ليبيا خاضت الحربين العالميتين الأولى في 1915، والحرب العالمية الثانية، وما بينهما كان لليبيا الشرف أن تعلن ليبيا الحرب على الفاشية بقيادة شيخ الشهداء عمر المختار، وبالتالي عندما اعتلى المختار سلم القيادة في 1923، سبقه بأشهر موسوليني الحكم في روما وأعلن الحياة الفاشية ونشرها في العالم، وكان المختار أول من تصدى لذلك وحارب في 1923 حتى وقوعه في الأسر في 1931، ليعدم في نفس العام بعمر 73 عاما.وأوضح نجم أن رجال المختار بعد إعدام قائدهم حملوا شعلة المقاومة إلى مصر، حيث التحقوا بقوات الحلفاء ضد النازية والفاشية، وقال: "تم تأسيس جيش السنوسي في 9 أغسطس 1940 بمنطقة أبي رواش في القاهرة، وكان قوامه أكثر من 16 ألف مقاتل، معظمهم من برقة، رغم أن القيادة كانت بريطانية، إلا أن هذا الجيش الليبي لعب دورًا هامًا في طرد الفاشيين والنازيين واستعادة الأراضي الليبية".وتابع: "إذا كانت معركة ستالينغراد رمزًا لصمود السوفييت في وجه النازيين، فإن طبرق كانت عصية على الفاشيين، حيث صمدت مع قوات الحلفاء وحققت انتصارًا استراتيجيًا مهمًا، كما عانت بنغازي من معارك ضارية بين عامي 1941 و1942، فيما تعرضت طرابلس الغرب لأكثر من 1200 قصف من قبل قوات الحلفاء والمحور".وقال: "نحن في ليبيا نفتخر بتاريخنا ونضالنا ضد الفاشية والنازية، كنا شركاء حقيقيين في هذه الحرب، والنصر، وساهمنا في تحرير العالم من هذه الأنظمة القمعية.
https://sarabic.ae/20250210/رئيس-جمعية-طبرق-للتراث-كانت-المدينة-الليبية-مسرحا-حاسما-للحرب-العالمية-الثانية-وتحتفظ-بآثارها-صور-1097637747.html
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أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري
أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري

ستالينغراد وطبرق.. ملاحم تاريخية في مواجهة الفاشية والنازية

17:57 GMT 10.02.2025
© Sputnik . Maher al-shaeriرالي فسانيا في جنوب ليبيا
رالي فسانيا في جنوب ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
© Sputnik . Maher al-shaeri
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حصري
قال الدكتور فرج نجم، مدير مركز بناء السلام وإدارة الأزمات في بنغازي، إن الحرب العالمية الثانية كانت محورية لأنها شهدت صراعًا بين أيديولوجيتين رئيسيتين نشأت في أوروبا هما "النازية والفاشية".
وأضاف نجم في حديثه لـ "سبوتنيك" أن النازية كانت بقيادة هتلر والفاشية التي قادتها إيطاليا، وأوضح أن ليبيا عانت بشكل مباشر من الفاشية الإيطالية، في الوقت الذي كانت فيه النازية تتوسع في أوروبا.

تصدي كبير

وأشار إلى أن الشعب السوفيتي كان من أكثر الشعوب التي عانت ودفعت ثمنًا باهظًا خلال الحرب العالمية الثانية، حيث تحمل خسائر فادحة في الأرواح والبنية التحتية أثناء تصديه للنازية، وقد لعب الاتحاد السوفيتي دورًا حاسمًا في تغيير مسار الحرب عبر معارك تاريخية كبرى، أبرزها معركة ستالينغراد التي شكلت نقطة تحول استراتيجي ضد التوسع النازي وبرزت كرمز للصمود والتضحية.
مقابر عسكرية لجنود الحلفاء والمحور في الحرب العالمية الثانية، مدينة طبرق الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
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11:41 GMT
وأضاف نجم: "لم يكن الشعب الليبي بمنأى عن المعاناة، بل كان شريكًا فاعلًا في مسيرة التضحيات والنضال ضد قوى الاستعمار، فقد أعلنت الفاشية الإيطالية بقيادة رئيس الوزراء الليبرالي جيوفاني جوليتي، الذي تم انتخابه ديمقراطيًا، احتلال ليبيا ظنًا منه أن العملية ستكون مجرد 'نزهة بحرية' سهلة، لكن سرعان ما اصطدم بحجم المقاومة الليبية البطولية بقيادة شيخ الشهداء عمر المختار، الذي واجه الاحتلال الإيطالي بكل شجاعة وإقدام، مؤكدًا أن إرادة الشعب الليبي لا تُكسر".
تميزت ليبيا عن باقي دول العالم أن ليبيا خاضت الحربين العالميتين الأولى في 1915، والحرب العالمية الثانية، وما بينهما كان لليبيا الشرف أن تعلن ليبيا الحرب على الفاشية بقيادة شيخ الشهداء عمر المختار، وبالتالي عندما اعتلى المختار سلم القيادة في 1923، سبقه بأشهر موسوليني الحكم في روما وأعلن الحياة الفاشية ونشرها في العالم، وكان المختار أول من تصدى لذلك وحارب في 1923 حتى وقوعه في الأسر في 1931، ليعدم في نفس العام بعمر 73 عاما.
وأوضح نجم أن رجال المختار بعد إعدام قائدهم حملوا شعلة المقاومة إلى مصر، حيث التحقوا بقوات الحلفاء ضد النازية والفاشية، وقال: "تم تأسيس جيش السنوسي في 9 أغسطس 1940 بمنطقة أبي رواش في القاهرة، وكان قوامه أكثر من 16 ألف مقاتل، معظمهم من برقة، رغم أن القيادة كانت بريطانية، إلا أن هذا الجيش الليبي لعب دورًا هامًا في طرد الفاشيين والنازيين واستعادة الأراضي الليبية".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
خبير: اعتراف ترامب بدور روسيا في الحرب العالمية الثانية مهم جدا... وقد يتعرض للاغتيال بسبب مواقفه
23 يناير, 07:55 GMT
وتابع: "إذا كانت معركة ستالينغراد رمزًا لصمود السوفييت في وجه النازيين، فإن طبرق كانت عصية على الفاشيين، حيث صمدت مع قوات الحلفاء وحققت انتصارًا استراتيجيًا مهمًا، كما عانت بنغازي من معارك ضارية بين عامي 1941 و1942، فيما تعرضت طرابلس الغرب لأكثر من 1200 قصف من قبل قوات الحلفاء والمحور".
وقال: "نحن في ليبيا نفتخر بتاريخنا ونضالنا ضد الفاشية والنازية، كنا شركاء حقيقيين في هذه الحرب، والنصر، وساهمنا في تحرير العالم من هذه الأنظمة القمعية.
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