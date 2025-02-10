https://sarabic.ae/20250210/رئيس-جمعية-طبرق-للتراث-كانت-المدينة-الليبية-مسرحا-حاسما-للحرب-العالمية-الثانية-وتحتفظ-بآثارها-صور-1097637747.html

رئيس جمعية طبرق للتراث: كانت المدينة الليبية مسرحا حاسما للحرب العالمية الثانية وتحتفظ بآثارها.. صور

رئيس جمعية طبرق للتراث: كانت المدينة الليبية مسرحا حاسما للحرب العالمية الثانية وتحتفظ بآثارها.. صور

سبوتنيك عربي

بدأت الحرب العالمية الثانية في أوروبا عام 1939، وامتدت إلى شمال أفريقيا عام 1940، لتصبح ليبيا واحدة من أهم ساحات الصراع بين قوات الحلفاء والمحور. 10.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-10T11:41+0000

2025-02-10T11:41+0000

2025-02-10T11:41+0000

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وكانت معظم العمليات العسكرية في ليبيا متمركزة في المناطق الشرقية، خاصة طبرق، وبنغازي، وأجدابيا، نظرا لأهميتها الاستراتيجية بالقرب من الحدود المصرية.الأطراف والقادةكانت قوات المحور بقيادة ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية، وكان أبرز القادة هم الجنرال الألماني، إرفين رومل، المعروف بـ"ثعلب الصحراء"، والذي قاد "فيلق أفريقيا" في عدة معارك، وكانت قوات الحلفاء بقيادة بريطانيا وعدد من دول الكومنولث مثل أستراليا والهند وجنوب أفريقيا وغيرها.دور مدينة طبرق الليبيةكانت طبرق أحد أبرز مسارح العمليات العسكرية خلال الحرب العالمية الثانية، نظرا لموقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأبيض المتوسط، حيث كانت محطة إمدادات حيوية للقوات المتصارعة، وشهدت المدينة عدة معارك حاسمة، أبرزها حصار طبرق في عام 1941، والذي استمر 8 أشهر، واعتُبر أحد أطول الحصارات في الحرب، إذ تمكنت القوات الأسترالية والبريطانية من الصمود لفترة طويلة أمام هجمات رومل المتكررة.تعرضت مدينة طبرق لقصف مكثف، أدى إلى تدمير معظم بنيتها التحتية، وأطلق عليها آنذاك لقب "المدينة الشهيدة"، ورغم ذلك، بقيت المدينة محورا للمعارك حتى انسحاب قوات المحور باتجاه مصر، بعد معركة العلمين الشهيرة.تُعد الحرب العالمية الثانية نقطة تحول في تاريخ ليبيا، إذ تركت وراءها العديد من المقابر العسكرية لجنود الحلفاء والمحور، بالإضافة إلى مواقع وأنفاق عسكرية لا تزال شاهدة على تلك الحقبة، ولعبت طبرق دورا محوريا في تعزيز سمعتها كموقع استراتيجي هام، وشكّلت جزءا من الذاكرة العسكرية العالمية.قال رئيس جمعية طبرق للتراث والدراسات التاريخية، عمر الهنيد، إن "طبرق مسرح دامٍ للحرب العالمية الثانية، وشاهد على تاريخ عسكري حافل".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "مدينة طبرق الواقعة شرق ليبيا لعبت دورا محوريا خلال الحرب العالمية الثانية، إذ كانت ساحة لمعركة حاسمة بين قوات الحلفاء والمحور، ما جعلها تحتل مكانة بارزة في تاريخ الصراع العسكري بشمال أفريقيا".وتابع الهنيد: "إن الحرب العالمية الثانية التي اندلعت في عام 1940 وصلت إلى ليبيا، وتحديدا مدينة طبرق شرق البلاد، حيث اكتسبت المدينة شهرة وأهمية كبيرة، بسبب موقعها الاستراتيجي الذي جعلها ساحة معارك دامية بين قوات دول الحلفاء والمحور".وأشار الهنيد إلى أن "مدينة طبرق تعرّضت لأضرار جسيمة نتيجة القصف الكثيف والمعارك الطويلة التي استمرت لأشهر، مما جعلها شاهدة على واحدة من أكثر فصول الحرب العالمية الثانية دموية".أهمية استراتيجية ومعارك داميةأشار عمر الهنيد إلى أن "الجنرال الألماني، إرفين رومل، الذي كلّفه الزعيم الألماني النازي، أدولف هتلر، بقيادة "فيلق أفريقيا"، قاد العمليات العسكرية بالتعاون مع القوات الإيطالية ضد قوات الكومنولث بقيادة بريطانيا، وكانت معركة "عين الغزالة" أبرز المعارك التي شهدتها طبرق، حيث حقق رومل انتصارا في تلك المعركة عزز من شهرته كقائد عسكري بارز، وحصل على لقب "ثعلب الصحراء".وأوضح الهنيد أن طالموقع الاستراتيجي لطبرق جعلها هدفا أساسيا للقوى المتصارعة، إذ كانت محطة إمداد مهمة تسعى القوات الألمانية بقيادة رومل، الملقب بـ"ثعلب الصحراء"، إلى السيطرة عليها"."ورغم قلة عدد سكان المدينة آنذاك، إلا أنها كانت مليئة بالأنفاق والمخابئ العسكرية، مثل "الدشم"، التي انتشرت في أنحاء المدينة وفق خطط عسكرية دقيقة"، وفقا للهنيد.وواصل أن "رومل قاد عمليات عسكرية ضخمة ضد قوات الكومنولث بقيادة بريطانيا، وتواصلت المعارك حتى فُرض حصار دام 8 أشهر على المدينة يُعرف بـ"حصار طبرق"، والذي يُدرّس اليوم في الجامعات الألمانية"، ومضى قائلا: "لقد شكّلت طبرق نقطة استراتيجية هامة للإمدادات العسكرية الألمانية، بعد توغل قوات المحور غرب مصر، ولم تسقط المدينة بسهولة".قصف مكثف وصمود بطوليأشار عمر الهنيد إلى أن رئيس الوزراء البريطاني، ونستون تشرشل، كان يُصر على الدفاع عن طبرق "حتى آخر طلقة، نظرا لأهميتها الاستراتيجية، إلا أن المدينة تعرضت لقصف مكثف بأكثر من ألف قنبلة، ما أدى إلى تدميرها بالكامل عليها.وأضاف الهنيد: "احتفلت برلين بشكل كبير بعد سقوط طبرق والسيطرة عليها من قبل رومل، وأقيمت ليلة احتفالية كبرى منح فيها هتلر وسام 'المارشال' لرومل تقديرًا لهذا الإنجاز".انسحاب اضطراريوأضاف الهنيد أن "قوات الحلفاء التي تضم جنودا من أستراليا والهند ومالطا وفرنسا وجنوب أفريقيا، تعرضت للطرد حتى مدينة العلمين في مصر، إلا أن نقص الإمدادات الألمانية، نتيجة انشغال هتلر بحروب أخرى في أوروبا، أجبر رومل على التراجع رغم نجاحاته العسكرية".وتطرق الهنيد إلى المخلّفات التي تركتها الحرب في طبرق، مشيرا إلى "وجود مقابر عديدة لا تزال قائمة حتى اليوم، منها مقبرة عكرمة التي تضم حوالي 6000 جثمان من جنود الكومنولث، والمقبرة الألمانية، والمقبرة الأسترالية التي تضم نحو 300 جندي، بالإضافة إلى المقبرة الفرنسية".آثار وشواهد تاريخية وقال الهنيد: "لا تزال طبرق تحتفظ بعدد كبير من آثار تلك الحرب، مثل المدافع، غرف العمليات، والمخلفات العسكرية، بالإضافة إلى طائرة "ليدي بي جود" التابعة للسرب الأمريكي".وأكد على "أهمية إنشاء متحف خاص بالحرب العالمية الثانية في طبرق"، لافتا إلى أن "متحف الحرب العالمية الثانية مشروع مؤجل".ومضى مشيرا إلى أن "ضخامة هذا المشروع تتطلب تعاون الدول التي شاركت في الحرب من أجل تنشيط السياحة التاريخية، وإبراز الدور الذي لعبته المدينة كأكبر مسرح للعمليات العسكرية في شمال أفريقيا خلال تلك الفترة".

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