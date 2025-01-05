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"حزب الله" يعلن لأول مرة مكان وتوقيت تشييع جنازة حسن نصر الله
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https://sarabic.ae/20250105/منخفض-جوي-يغرق-مدينة-طبرق-الليبية-ويغلق-الطرق-الرئيسية-بها-1096500128.html
منخفض جوي يغرق مدينة طبرق الليبية ويغلق الطرق الرئيسية بها
منخفض جوي يغرق مدينة طبرق الليبية ويغلق الطرق الرئيسية بها
سبوتنيك عربي
تشهد مدينة طبرق، الواقعة في أقصى شرق ليبيا، منخفضًا جويًا جديدًا بدأ منذ ساعات الصباح الأولى، متسببًا في غرق العديد من المنازل وإغلاق الطرق الرئيسية والفرعية... 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T12:44+0000
2025-01-05T12:44+0000
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وبحسب خبراء، فإن هذا المنخفض خلف أضرارًا مادية جسيمة في المدينة وضواحيها، حيث تأثرت البنية التحتية بشكل كبير نتيجة الأمطار الغزيرة.ووفقًا لما نقلته منصة "رؤية" المتخصصة في أخبار الطقس، فقد سجلت محطة قياس الأمطار في المدينة معدلًا بلغ 61 ملم، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما جعل هذا المنخفض من بين الأكثر تأثيرًا على المنطقة مؤخرًا.يذكر أنه في 11 من سبتمبر/ أيلول 2023، استيقظت مدينة درنة الليبية على كارثة إعصار "دانيال" التي راح ضحيتها الآلاف من الأهالي، وعم حزن كبير ليبيا في تلك الأيام على كارثة وصفت بـ"المروعة" هدمت الجسور والمنازل وقتلت عائلات بكاملها. ولا تزال تفاصيل إعصار "دانيال" في درنة، تجري في ذاكرة كل ليبي وكل ساكني مدينة درنة تحديدا، في ليلة لا تنسى ولن تنسى، فلقد أخذ "دانيال" كل غالٍ ونفيس.في السياق، قال المحلل السياسي حسام الدين العبدلي، إن "ما حدث في درنة، كان كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ونتذكر الكارثة قبل عام كيف اجتاحت المدينة وسببت كارثة كبيرة فقد من خلالها الكثير من الأهل والأصحاب، وبالرغم من أن ليبيا جغرافيا لا تعرف بمثل هذه الكوارث والأعاصير إلا أن "دانيال" كان كارثة كبيرة".وتابع العبدلي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "كان يمكن تفادي هذا الضرر من خلال صيانة السدود، ومنع الأهالي من البناء في الأودية وتوفير مساكن لهم بعيد عن خطر السيول ومجاري المياه، وكل ذلك يقع تحت مسؤولية الدولة التي تتحمل المسؤولية الكاملة في عدم صيانتها السدود وعدم متابعة الشركات والعطاءات". من جانبه، قال الأكاديمي المتخصص في القانون الخاص راقي المسماري، لـ"سبوتنيك"، إن "الجميع أدركوا ما حدث في مدينة درنة عندما ما مرت العاصفة المدارية المتوسطية على جنوب البحر الأبيض المتوسط، رغم التحذيرات من هذه العاصفة التي سميت "دانيال"، التي مرت على مناطق ومدن وسط وشرق ليبيا، حيث صبت أمطار غزيرة على جنوب مدينة درنة تحديدا حيث تجمعت المياه بكثرة في حوض جنوب مدينة درنة، وصلت قوة انغمار المياه الى 456 ملم، حيث كانت هذه الكميات غير مسبوقة على مستوى مناطق شمال أفريقيا والشرق الأوسط".
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, أخبار المناخ في العالم
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, أخبار المناخ في العالم

منخفض جوي يغرق مدينة طبرق الليبية ويغلق الطرق الرئيسية بها

12:44 GMT 05.01.2025
© Sputnik . Maher al-shaeriمنخفض جوي يغرق مدينة طبرق الليبية
منخفض جوي يغرق مدينة طبرق الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
© Sputnik . Maher al-shaeri
تابعنا عبر
تشهد مدينة طبرق، الواقعة في أقصى شرق ليبيا، منخفضًا جويًا جديدًا بدأ منذ ساعات الصباح الأولى، متسببًا في غرق العديد من المنازل وإغلاق الطرق الرئيسية والفرعية في المدينة.
وبحسب خبراء، فإن هذا المنخفض خلف أضرارًا مادية جسيمة في المدينة وضواحيها، حيث تأثرت البنية التحتية بشكل كبير نتيجة الأمطار الغزيرة.
ووفقًا لما نقلته منصة "رؤية" المتخصصة في أخبار الطقس، فقد سجلت محطة قياس الأمطار في المدينة معدلًا بلغ 61 ملم، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما جعل هذا المنخفض من بين الأكثر تأثيرًا على المنطقة مؤخرًا.
© Sputnik . Maher al-shaeriمنخفض جوي يغرق مدينة طبرق الليبية
منخفض جوي يغرق مدينة طبرق الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
منخفض جوي يغرق مدينة طبرق الليبية
© Sputnik . Maher al-shaeri
يذكر أنه في 11 من سبتمبر/ أيلول 2023، استيقظت مدينة درنة الليبية على كارثة إعصار "دانيال" التي راح ضحيتها الآلاف من الأهالي، وعم حزن كبير ليبيا في تلك الأيام على كارثة وصفت بـ"المروعة" هدمت الجسور والمنازل وقتلت عائلات بكاملها.
ولا تزال تفاصيل إعصار "دانيال" في درنة، تجري في ذاكرة كل ليبي وكل ساكني مدينة درنة تحديدا، في ليلة لا تنسى ولن تنسى، فلقد أخذ "دانيال" كل غالٍ ونفيس.
في السياق، قال المحلل السياسي حسام الدين العبدلي، إن "ما حدث في درنة، كان كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ونتذكر الكارثة قبل عام كيف اجتاحت المدينة وسببت كارثة كبيرة فقد من خلالها الكثير من الأهل والأصحاب، وبالرغم من أن ليبيا جغرافيا لا تعرف بمثل هذه الكوارث والأعاصير إلا أن "دانيال" كان كارثة كبيرة".
© Sputnik . Maher al-shaeriمنخفض جوي يغرق مدينة طبرق الليبية
منخفض جوي يغرق مدينة طبرق الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
منخفض جوي يغرق مدينة طبرق الليبية
© Sputnik . Maher al-shaeri
وتابع العبدلي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "كان يمكن تفادي هذا الضرر من خلال صيانة السدود، ومنع الأهالي من البناء في الأودية وتوفير مساكن لهم بعيد عن خطر السيول ومجاري المياه، وكل ذلك يقع تحت مسؤولية الدولة التي تتحمل المسؤولية الكاملة في عدم صيانتها السدود وعدم متابعة الشركات والعطاءات".
من جانبه، قال الأكاديمي المتخصص في القانون الخاص راقي المسماري، لـ"سبوتنيك"، إن "الجميع أدركوا ما حدث في مدينة درنة عندما ما مرت العاصفة المدارية المتوسطية على جنوب البحر الأبيض المتوسط، رغم التحذيرات من هذه العاصفة التي سميت "دانيال"، التي مرت على مناطق ومدن وسط وشرق ليبيا، حيث صبت أمطار غزيرة على جنوب مدينة درنة تحديدا حيث تجمعت المياه بكثرة في حوض جنوب مدينة درنة، وصلت قوة انغمار المياه الى 456 ملم، حيث كانت هذه الكميات غير مسبوقة على مستوى مناطق شمال أفريقيا والشرق الأوسط".
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