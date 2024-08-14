https://sarabic.ae/20240814/جهاز-الإسعاف-الليبي-يعلن-حالة-الطوارئ-في-فروعه-جنوبي-البلاد-1091744220.html

جهاز الإسعاف الليبي يعلن حالة الطوارئ في فروعه جنوبي البلاد

جهاز الإسعاف الليبي يعلن حالة الطوارئ في فروعه جنوبي البلاد

سبوتنيك عربي

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ في جميع فروعه ومكاتبه في المنطقة الجنوبية في ظل مخاوف من تعرض البلاد لموجة تقلبات جوية. 14.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-14T16:21+0000

2024-08-14T16:21+0000

2024-08-14T16:21+0000

في ليبيا... أهوال لا توصف

العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

أخبار المناخ في العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/1d/1081520901_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_116c4ed3bd8eb58e371d743bba358de2.jpg

ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن جهاز الإسعاف الليبي بيانا أكد فيه الجاهزية الكاملة للعاملين في إدارة فروع ومكاتب الإسعاف في المنطقة الجنوبية، وغرفة عمليات الإسعاف بالمنطقة الجنوبية، ومكاتب إسعاف القريات وإيسين الحدودي وتجرهي الحدودي وزويلة.ويأتي ذلك في ظل الاستعدادات لتطور الأوضاع بعد توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على أقصى مناطق الجنوب، خاصة الحدودية مع السودان وتشاد والنيجر، داعيا إلى أخذ الحيطة والحذر.يذكر أنه في أواخر يوليو/ تموز الماضي، أفاد مكتب النائب العام في ليبيا بأن محكمة جنايات درنة نظرت في الواقعات المنسوبة إلى 16 مسؤولاً عن حادثة فيضان مدينة درنة (إعصار دانيال)، في سبتمبر/ أيلول 2023.وذكرت الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام في ليبيا، على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، التي نشرت تفاصيل الحكم على المتهمين: "قضت محكمة الجنايات بإدانة اثني عشر متهماً رئيسيا في القضية، فلقد حكمت على المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث والسادس والسابع والحادي عشر والثاني عشر بعقوبة السجن مدة تسع سنوات، ودفع الدية المحكوم بها".جاء هذا الحكم بعد مرور قرابة العام على كارثة "إعصار دانيال"، الذي ضرب مدينة درنة، في فاجعة راح ضحيتها الآلاف من المدنيين، جراء إهمال كبير في صيانة سدود المدنية الجبلية، التي لم تحظى بأي صيانات رغم صرف ميزانيات مخصصة لأعمال الصيانة.يذكر أنه في العاشر من سبتمبر الماضي، اجتاح إعصار مدمر مناطق عدة شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، ما خلف دمارًا كبيرًا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.

https://sarabic.ae/20231120/أهالي-درنة-الناجين-من-إعصار-دانيال-يستأنفون-صيانة-بيوتهم-صور-وفيديو-1083328563.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار المناخ في العالم, الأخبار