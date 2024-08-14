جهاز الإسعاف الليبي يعلن حالة الطوارئ في فروعه جنوبي البلاد

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"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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17 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
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30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
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25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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خبير: الانزلاق نحو الصدام المباشر بين القوى الغربية وإيران سيؤدي إلى حرب قد تكون عالمية
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ملفات ساخنة
سجالات غالانت و نتنياهو ومسؤولية إسرائيل عن تعطيل صفقة تبادل الأسرى
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29 د
مساحة حرة
ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
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29 د
مدار الليل والنهار
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183 د
مساحة حرة
هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
مشاركة عربية ناجحة في اولمبياد باريس
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27 د
راديو
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
09:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
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عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
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12:32 GMT
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عدنان منصور: واشنطن وحلفاؤها يدعمون كييف لهزيمة روسيا وهذا لن يتحقق
16:03 GMT
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لقاء سبوتنيك
السودان بين مبادرات وقف الحرب ومؤشرات المجاعة واستمرار القتال في أنحاء البلاد
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
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- سبوتنيك عربي, 1920
في ليبيا... أهوال لا توصف
تعرضت ليبيا لإعصار "دانيال" الذي خلف وراءه الكثير من الدمار والضحايا. وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، قرارا باعتبار جميع البلديات، التي تعرضت للفيضانات والسيول إثر العاصفة "دانيال" مناطق منكوبة.
https://sarabic.ae/20240814/جهاز-الإسعاف-الليبي-يعلن-حالة-الطوارئ-في-فروعه-جنوبي-البلاد-1091744220.html
جهاز الإسعاف الليبي يعلن حالة الطوارئ في فروعه جنوبي البلاد
جهاز الإسعاف الليبي يعلن حالة الطوارئ في فروعه جنوبي البلاد
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ في جميع فروعه ومكاتبه في المنطقة الجنوبية في ظل مخاوف من تعرض البلاد لموجة تقلبات جوية. 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T16:21+0000
2024-08-14T16:21+0000
في ليبيا... أهوال لا توصف
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ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن جهاز الإسعاف الليبي بيانا أكد فيه الجاهزية الكاملة للعاملين في إدارة فروع ومكاتب الإسعاف في المنطقة الجنوبية، وغرفة عمليات الإسعاف بالمنطقة الجنوبية، ومكاتب إسعاف القريات وإيسين الحدودي وتجرهي الحدودي وزويلة.ويأتي ذلك في ظل الاستعدادات لتطور الأوضاع بعد توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على أقصى مناطق الجنوب، خاصة الحدودية مع السودان وتشاد والنيجر، داعيا إلى أخذ الحيطة والحذر.يذكر أنه في أواخر يوليو/ تموز الماضي، أفاد مكتب النائب العام في ليبيا بأن محكمة جنايات درنة نظرت في الواقعات المنسوبة إلى 16 مسؤولاً عن حادثة فيضان مدينة درنة (إعصار دانيال)، في سبتمبر/ أيلول 2023.وذكرت الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام في ليبيا، على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، التي نشرت تفاصيل الحكم على المتهمين: "قضت محكمة الجنايات بإدانة اثني عشر متهماً رئيسيا في القضية، فلقد حكمت على المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث والسادس والسابع والحادي عشر والثاني عشر بعقوبة السجن مدة تسع سنوات، ودفع الدية المحكوم بها".جاء هذا الحكم بعد مرور قرابة العام على كارثة "إعصار دانيال"، الذي ضرب مدينة درنة، في فاجعة راح ضحيتها الآلاف من المدنيين، جراء إهمال كبير في صيانة سدود المدنية الجبلية، التي لم تحظى بأي صيانات رغم صرف ميزانيات مخصصة لأعمال الصيانة.يذكر أنه في العاشر من سبتمبر الماضي، اجتاح إعصار مدمر مناطق عدة شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، ما خلف دمارًا كبيرًا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.
https://sarabic.ae/20231120/أهالي-درنة-الناجين-من-إعصار-دانيال-يستأنفون-صيانة-بيوتهم-صور-وفيديو-1083328563.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار المناخ في العالم, الأخبار
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار المناخ في العالم, الأخبار

جهاز الإسعاف الليبي يعلن حالة الطوارئ في فروعه جنوبي البلاد

16:21 GMT 14.08.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERYآثار الدمار الناتج عن إعصار "دانيال" في مدينة درنة الليبية
آثار الدمار الناتج عن إعصار دانيال في مدينة درنة الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ في جميع فروعه ومكاتبه في المنطقة الجنوبية في ظل مخاوف من تعرض البلاد لموجة تقلبات جوية.
ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن جهاز الإسعاف الليبي بيانا أكد فيه الجاهزية الكاملة للعاملين في إدارة فروع ومكاتب الإسعاف في المنطقة الجنوبية، وغرفة عمليات الإسعاف بالمنطقة الجنوبية، ومكاتب إسعاف القريات وإيسين الحدودي وتجرهي الحدودي وزويلة.
ويأتي ذلك في ظل الاستعدادات لتطور الأوضاع بعد توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على أقصى مناطق الجنوب، خاصة الحدودية مع السودان وتشاد والنيجر، داعيا إلى أخذ الحيطة والحذر.
يذكر أنه في أواخر يوليو/ تموز الماضي، أفاد مكتب النائب العام في ليبيا بأن محكمة جنايات درنة نظرت في الواقعات المنسوبة إلى 16 مسؤولاً عن حادثة فيضان مدينة درنة (إعصار دانيال)، في سبتمبر/ أيلول 2023.
استئناف أعمال الصيانة للمنشآت والطرق المتضررة من إعصار درنة في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
أهالي درنة الناجين من إعصار "دانيال" يستأنفون صيانة بيوتهم... صور وفيديو
20 نوفمبر 2023, 17:49 GMT
وذكرت الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام في ليبيا، على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، التي نشرت تفاصيل الحكم على المتهمين: "قضت محكمة الجنايات بإدانة اثني عشر متهماً رئيسيا في القضية، فلقد حكمت على المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث والسادس والسابع والحادي عشر والثاني عشر بعقوبة السجن مدة تسع سنوات، ودفع الدية المحكوم بها".
جاء هذا الحكم بعد مرور قرابة العام على كارثة "إعصار دانيال"، الذي ضرب مدينة درنة، في فاجعة راح ضحيتها الآلاف من المدنيين، جراء إهمال كبير في صيانة سدود المدنية الجبلية، التي لم تحظى بأي صيانات رغم صرف ميزانيات مخصصة لأعمال الصيانة.
يذكر أنه في العاشر من سبتمبر الماضي، اجتاح إعصار مدمر مناطق عدة شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، ما خلف دمارًا كبيرًا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.
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