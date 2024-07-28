https://sarabic.ae/20240728/محكمة-جنايات-ليبية-تصدر-حكما-يقضي-بإدانة-12-مسؤولا-عن-إدارة-مرفق-السدود-في-البلاد-1091199407.html
محكمة جنايات ليبية تصدر حكما يقضي بإدانة 12 مسؤولا عن إدارة مرفق السدود في البلاد
محكمة جنايات ليبية تصدر حكما يقضي بإدانة 12 مسؤولا عن إدارة مرفق السدود في البلاد
سبوتنيك عربي
أفاد مكتب النائب العام في ليبيا، اليوم الأحد، أن محكمة جنايات درنة نظرت في الواقعات المنسوبة إلى 16 مسؤولاً عن حادثة فيضان مدينة درنة (إعصار دانيال)، في... 28.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-28T13:12+0000
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وذكرت الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام في ليبيا، على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، التي نشرت تفاصيل الحكم على المتهمين: "قضت محكمة الجنايات، اليوم الأحد، بإدانة اثني عشر متهماً رئيسيا في القضية، فلقد حكمت على المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث والسادس والسابع والحادي عشر والثاني عشر بعقوبة السجن مدة تسع سنوات، ودفع الدية المحكوم بها".وبحسب البيان: "قضت المحكمة بإدانة المحكوم عليه الخامس عشر، فنزلت به عقوبة بالسجن مدة تسع عشرة سنة، ودفع الدية المحكوم بها، وأنزلت المحكمة بالمحكوم عليه السادس عشر عقوبة السجن مدة أربع وعشرين سنة، ودفع الدية المحكوم بها".جاء هذا الحكم بعد مرور قرابة العام على كارثة "إعصار دانيال"، الذي ضرب مدينة درنة، في فاجعة راح ضحيتها الآلاف من المدنيين، جراء إهمال كبير في صيانة سدود المدنية الجبلية، التي لم تحظى بأي صيانات رغم صرف ميزانيات مخصصة لأعمال الصيانة.يذكر أنه في العاشر من سبتمبر الماضي، اجتاح إعصار مدمر مناطق عدة شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، ما خلف دمارًا كبيرًا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.ووفقا للتقارير الرسمية، التي صدرت الشهر الماضي، فقد تسبب الإعصار "دانيال" في وفاة آلاف الأشخاص والآلاف من المفقودين، بينما نزح ما لا يقل عن 38 ألف شخص من منازلهم.
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محكمة جنايات ليبية تصدر حكما يقضي بإدانة 12 مسؤولا عن إدارة مرفق السدود في البلاد
13:12 GMT 28.07.2024 (تم التحديث: 13:19 GMT 28.07.2024)
أفاد مكتب النائب العام في ليبيا، اليوم الأحد، أن محكمة جنايات درنة نظرت في الواقعات المنسوبة إلى 16 مسؤولاً عن حادثة فيضان مدينة درنة (إعصار دانيال)، في سبتمبر/ أيلول 2023.
وذكرت الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام في ليبيا، على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، التي نشرت تفاصيل الحكم على المتهمين: "قضت محكمة الجنايات، اليوم الأحد، بإدانة اثني عشر متهماً رئيسيا في القضية، فلقد حكمت على المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث والسادس والسابع والحادي عشر والثاني عشر بعقوبة السجن مدة تسع سنوات، ودفع الدية المحكوم بها".
وتابع البيان: "أنزلت المحكمة بالمحكوم عليه العاشر عقوبة السجن مدة خمس عشرة سنة ودفع الدية المحكوم بها، وأنزلت بالمحكوم عليه الثالث عشر عقوبة السجن مدة سبع وعشرين سنة، وأنزلت المحكمة بالمحكوم عليه الرابع عشر عقوبة السجن مدة ست وعشرين سنة، ودفع الدية المحكوم بها".
وبحسب البيان: "قضت المحكمة بإدانة المحكوم عليه الخامس عشر، فنزلت به عقوبة بالسجن مدة تسع عشرة سنة، ودفع الدية المحكوم بها، وأنزلت المحكمة بالمحكوم عليه السادس عشر عقوبة السجن مدة أربع وعشرين سنة، ودفع الدية المحكوم بها".
وأضاف البيان :"قضت المحكمة ببراءة المتهمين الرابع والخامس والثامن والتاسع وألزمت المحكوم عليهم العاشر والثالث عشر والرابع عشر رد الأموال المتحصلة من الكسب غير المشروع".
جاء هذا الحكم بعد مرور قرابة العام على كارثة "إعصار دانيال"، الذي ضرب مدينة درنة، في فاجعة راح ضحيتها الآلاف من المدنيين، جراء إهمال كبير في صيانة سدود المدنية الجبلية، التي لم تحظى بأي صيانات رغم صرف ميزانيات مخصصة لأعمال الصيانة.
يذكر أنه في العاشر من سبتمبر الماضي، اجتاح إعصار مدمر مناطق عدة شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، ما خلف دمارًا كبيرًا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين
والمفقودين.
ووفقا للتقارير الرسمية، التي صدرت الشهر الماضي، فقد تسبب الإعصار "دانيال" في وفاة آلاف الأشخاص والآلاف من المفقودين، بينما نزح ما لا يقل عن 38 ألف شخص من منازلهم.