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الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف عن وثيقة حول التعاون بين الولايات المتحدة والرايخ الثالث

الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف عن وثيقة حول التعاون بين الولايات المتحدة والرايخ الثالث

سبوتنيك عربي

في ربيع عام 1943، كانت الولايات المتحدة الأمريكية، وباعتبارها حليفًا للاتحاد السوفييتي في التحالف ضد هتلر، تستعد سرًا، بمساعدة أجهزة خاصة، لبيع مواد ذات أهمية... 20.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-20T07:12+0000

2024-12-20T07:12+0000

2024-12-20T07:12+0000

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نشرت المكتبة الرئاسية نسخة مصورة لرسالة عميل استخباراتي من ستوكهولم إلى موسكو حول التجارة بين الولايات المتحدة وألمانيا من خلال وكلاء.تم إدراج مرسل الرسالة باسم "كين" - كان هذا هو الاسم المستعار التشغيلي لبوريس ريبكين، وهو ضابط مخابرات بارز، كان مقيمًا في ستوكهولم آنذاك. وكانت الرسالة موجهة إلى "فيكتور"- بافيل فيتين، رئيس المخابرات الخارجية السوفيتية خلال الحرب العالمية الثانية.كتب ريبكين: "في نهاية شهر مارس، تقدم الأمير أوبولنسكي إلى سفاتكوفسكي، الموظف في غرفة التجارة الألمانية، باقتراح تنظيم تبادل تجاري في بعض السلع بين أمريكا وألمانيا عن طريق وكلاء".وأضاف المقيم في ستوكهولم: "أشار أوبولينسكي إلى أن الأمير فولكونسكي وشخص معين من "بختين" سيشاركان في ذلك، وأن ذلك يتم بالنيابة عن الأمريكيين، الذين يحتاجون إلى مواد كيميائية ألمانية ووافقوا على بيع البلاتين والماس صناعي للألمان، على أن يتم إجراء المزيد من التفاصيل بعد موافقة الألمان من حيث المبدأ".ووفقًا لمعلومات ريبكين، أبلغ سفاتكوفسكي الملحق التجاري الألماني بيرينتس باقتراح أوبولنسكي. خشي النازيون من الاستفزاز من جانب الأمريكيين، لكن سفاتكوفسكي ضمن أوبولنسكي. بعد ذلك، قدم ممثلو الولايات المتحدة طلبًا إلى برلين، وجاء الرد من هناك تعليمات بأن يطلبوا من الأمريكيين قوائم بالبضائع التي يمكنهم بيعها ويرغبون في شرائها.وأشار ريبكين إلى أنه "على الجانب الأمريكي، يتولى السكرتير الأول كارلسون تولي القضية، وعلى الجانب الألماني، أسندت برلين القضية إلى أوتوكار فون كنيريم، الممثل المحلي لبنك دريسدن".وقال ريبكين: "وفي الوقت نفسه، سافر سكرتير الغرفة التجارية كوخ إلى برلين لتقديم تقرير، وعند عودته أخبرنا بأن غورينغ قد أصدر تعليماته بمواصلة المفاوضات، ولكن دون الإفصاح عن حجم الصفقة التي تحتاجها ألمانيا، وأن حجم الصفقة يجب ألا يقل عن عشرة ملايين كرونة سويدية".تصافح الطرفينأفاد المقيم السوفيتي: "نتيجة للمفاوضات، قدم الأمريكيون عرضاً محدداً مفاده أن بإمكانهم تزويد الألمان بالبلاتين فوراً مقابل 25 إلى 30 مليون كرونة كانت موجودة في أوروبا (يجب أن يتم التبادل في البرتغال أو السويد) وطلبوا تسمية المواد الكيميائية التي يمكن للألمان أن يغطو بها البلاتين".ووفقًا لما ذكره فون كنيريم، كان راشيه قد تلقى تعليمات في وقت سابق بالسعي إلى مثل هذا الاتصال، لأن النازيين كانوا "مهتمين جدًا" بالتجارة مع الأمريكيين.وقال متحدث باسم بنك دريسدن: "لقد ازدهرت هذه التجارة في الحرب الماضية، والاقتراح الحالي للأمريكيين هي "العلامة الأولى" في هذه الحرب (الحرب العالمية الثانية)".يعود تاريخ جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي إلى 20 ديسمبر 1920، عندما ظهرت وزارة الخارجية التابعة للجنة الاستثنائية لعموم روسيا.ويُعد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية جزءًا من قوات الأمن الروسية؛ ويهدف هذا الجهاز إلى حماية أمن الأفراد والمجتمع والدولة من التهديدات الخارجية.ونُشرت الوثائق على البوابة الإلكترونية للمكتبة الرئاسية. يصادف يوم الجمعة الذكرى 104 لإنشاء وكالات الاستخبارات الخارجية الروسية.الدوما الروسي: المعركة ضد النازية الدولية الجديدة مستمرةنفذ مجزرة ولجأ إلى أمريكا وحصل على جنسيتها... روسيا ترفع السرية عن مذبحة "فولين"راهب: الكنيسة الأرثوذكسية تواجه الدولة العميقة والاضطهاد في أوكرانيا

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