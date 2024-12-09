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روسيا تكشف للعلن أرشيفا مروعا للنازيين والقوميين الأوكران في الحرب العالمية الثانية
روسيا تكشف للعلن أرشيفا مروعا للنازيين والقوميين الأوكران في الحرب العالمية الثانية
سبوتنيك عربي
كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الغطاء عن وثائق أرشيفية جديدة، حول أعمال الإبادة الجماعية، التي ارتكبها النازيون بمساعدة القوميين الأوكرانيين في الأراضي... 09.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-09T07:16+0000
2024-12-09T07:16+0000
روسيا
جرائم النازية الأوكرانية
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ولأول مرة، يتم نشر وثائق حول الأنشطة الإجرامية لكتيبة الشرطة رقم 315 التابعة لفوج الشرطة الثاني، والتي كانت متورطة في قتل المدنيين أثناء وجودها في أوكرانيا المحتلة.وحسبما خلص إليه التحقيق السوفييتي، شاركت الشرطة الأوكرانية في جميع مراحل هذه الجريمة تقريبًا، من مرافقة الضحايا، إلى تطويق موقع الإعدام، والإعدام نفسه، وصولا لوضع الجثث في قبر جماعي ودفنها.ونشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في 6 كانون الأول/ ديسمبر، وثائق أرشيفية رفعت عنها السرية حول تورط القوات الخاصة للمخابرات العسكرية الألمانية "براندنبورغ"، خلال الحرب الوطنية العظمى داخل أراضي الاتحاد السوفييتي آنذاك، في قتل المدنيين، بما في ذلك الأطفال، وبالتالي أصبحت في نفس المستوى مع مجرمي الحرب النازيين الآخرين.وأشار إلى أنه حتى قبل أن تصبح "براندنبورغ" فرقة، أصدر هتلر في أكتوبر/ تشرين الأول 1942، أمرًا "بشأن العمليات التخريبية"، والذي بموجبه أُجبر جميع "سكان براندنبورغ" خلال هذه العمليات على قتل أي شخص يشتبه في أن له صلات بالعدو دون رحمة.الدوما الروسي: المعركة ضد النازية الدولية الجديدة مستمرة
https://sarabic.ae/20241017/مشهد-صادم-للحظة-اقتحام-نازيين-لكنيسة-أرثوذكسية-في-أوكرانيا-فيديو---1093854212.html
https://sarabic.ae/20240622/رئيس-لجنة-التحقيق-الروسية-يكشف-لـسبوتنيك-تفاصيل-جديدة-عن-جرائم-النازية-بحق-الشعب-السوفييتي-1090041327.html
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روسيا, جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية
روسيا, جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية

روسيا تكشف للعلن أرشيفا مروعا للنازيين والقوميين الأوكران في الحرب العالمية الثانية

07:16 GMT 09.12.2024
© Sputnik . Kazimir Lishko / الانتقال إلى بنك الصورالحرب الوطنية العظمى 1941-1945 23 يونيو 1941 في كييف. منطقة غروشكي.
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945 23 يونيو 1941 في كييف. منطقة غروشكي. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2024
© Sputnik . Kazimir Lishko
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تابعنا عبر
كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الغطاء عن وثائق أرشيفية جديدة، حول أعمال الإبادة الجماعية، التي ارتكبها النازيون بمساعدة القوميين الأوكرانيين في الأراضي المحتلة، من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية (الاتحاد السوفييتي)، خلال الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية).
ولأول مرة، يتم نشر وثائق حول الأنشطة الإجرامية لكتيبة الشرطة رقم 315 التابعة لفوج الشرطة الثاني، والتي كانت متورطة في قتل المدنيين أثناء وجودها في أوكرانيا المحتلة.

قامت الكتيبة، من بين أمور أخرى، بإعدام عدد كبير من السكان اليهود في مدينة بيرديتشيف في نوفمبر/تشرين الثاني 1941.

وحسبما خلص إليه التحقيق السوفييتي، شاركت الشرطة الأوكرانية في جميع مراحل هذه الجريمة تقريبًا، من مرافقة الضحايا، إلى تطويق موقع الإعدام، والإعدام نفسه، وصولا لوضع الجثث في قبر جماعي ودفنها.
صورة للحظة اقتحام كنيسة أرثوذكسية في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
مشهد صادم للحظة اقتحام نازيين لكنيسة أرثوذكسية في أوكرانيا... فيديو
17 أكتوبر, 08:26 GMT
ويصادف اليوم الاثنين، اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا جرائم الإبادة الجماعية.
ونشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في 6 كانون الأول/ ديسمبر، وثائق أرشيفية رفعت عنها السرية حول تورط القوات الخاصة للمخابرات العسكرية الألمانية "براندنبورغ"، خلال الحرب الوطنية العظمى داخل أراضي الاتحاد السوفييتي آنذاك، في قتل المدنيين، بما في ذلك الأطفال، وبالتالي أصبحت في نفس المستوى مع مجرمي الحرب النازيين الآخرين.
رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
رئيس لجنة التحقيق الروسية يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل جديدة عن جرائم النازية بحق الشعب السوفييتي
22 يونيو, 10:00 GMT
وقال مؤرخ أخبار الخدمات الخاصة، فلاديمير ماكاروف، لـ"سبوتنيك": "من الوثائق المنشورة الآن، يتبين بوضوح أن براندنبورغ، التي تم إنشاؤها لأعمال الاستطلاع والتخريب، تحولت بعد ذلك من وحدة قوات خاصة إلى هيكل عقابي ارتكب جرائم حرب وتلطخت يديه بدماء العديد من المواطنين السوفييت الأبرياء، الأطفال والنساء والشيوخ".
وأشار إلى أنه حتى قبل أن تصبح "براندنبورغ" فرقة، أصدر هتلر في أكتوبر/ تشرين الأول 1942، أمرًا "بشأن العمليات التخريبية"، والذي بموجبه أُجبر جميع "سكان براندنبورغ" خلال هذه العمليات على قتل أي شخص يشتبه في أن له صلات بالعدو دون رحمة.
الدوما الروسي: المعركة ضد النازية الدولية الجديدة مستمرة
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