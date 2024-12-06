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روسيا ترفع السرية عن وثائق تكشف تورط وحدة النخبة النازية "براندنبورغ" بقتل الأطفال السوفييت
روسيا ترفع السرية عن وثائق تكشف تورط وحدة النخبة النازية "براندنبورغ" بقتل الأطفال السوفييت
سبوتنيك عربي
نشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وثائق أرشيفية رفعت عنها السرية حول تورط القوات الخاصة للمخابرات العسكرية الألمانية "براندنبورغ"، خلال الحرب الوطنية العظمى داخل... 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T09:55+0000
2024-12-06T09:55+0000
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وحدة القوات الخاصة "براندنبورغ" هي واحدة من أشهر وحدات القوات الخاصة في الحرب العالمية الثانية. نشأت الوحدة في عام 1939 كسرية بناء وتدريب لأغراض خاصة، وبحلول صيف عام 1940، تم تطوير الوحدة لتصبح الفوج 800 لتدريب القوات الخاصة "براندنبورغ"، والتي كانت تابعة مباشرةً لجهاز الاستخبارات العسكرية ومكافحة التجسس للرايخ الثالث.وقال مؤرخ أخبار الخدمات الخاصة، فلاديمير ماكاروف، لـ"سبوتنيك": "من الوثائق المنشورة الآن، يتبين بوضوح أن براندنبورغ، التي تم إنشاؤها لأعمال الاستطلاع والتخريب، تحولت بعد ذلك من وحدة قوات خاصة إلى هيكل عقابي ارتكب جرائم حرب وتلطخت يديه بدماء العديد من المواطنين السوفييت الأبرياء، الأطفال والنساء والشيوخ".وأشار إلى أنه حتى قبل أن تصبح "براندنبورغ" فرقة، أصدر هتلر في أكتوبر/ تشرين الأول 1942، أمرًا "بشأن العمليات التخريبية"، والذي بموجبه أُجبر جميع "سكان براندنبورغ" خلال هذه العمليات على قتل أي شخص يشتبه في أن له صلات بالعدو دون رحمة.قامت أجهزة المخابرات السوفيتية بجمع المعلومات بدقة حول وحدات التخريب والاستطلاع التابعة للعدو وهيكلها وتكتيكاتها وأفراد قيادتها والمزيد.في 14 يونيو/ حزيران 1944، أرسل العقيد فلاديمير بوداريف، رئيس قسم مكافحة التجسس في الجيش الحادي والستين، تقريرًا إلى الفريق ألكسندر فاديس، رئيس قسم مكافحة التجسس "سميرش" في الجبهة البيلوروسية الأولى، "حول وحدات الفوج الألماني "براندنبورغ-800" العاملة أمام جبهة الجيش الحادي والستين"، وفقا لما نشره جهاز الأمن الفيدرالي نسخة من المذكرة.تتحدث الوثيقة على وجه الخصوص عن القبض على "غوبيرت كيرستغيس"، وهو رقيب ميداني في السرية التاسعة من الكتيبة الثالثة التابعة لفرقة "براندنبورغ". شهد هذا الأخير في التحقيق أنه أثناء انسحاب القوات الألمانية في 1942-1943، قامت "براندنبورغ" بحملات عقابية ضد الثوار السوفييت، مرتكبة فظائع جماعية ضد السكان المدنيين في المناطق المحتلة مؤقتًا في الاتحاد السوفيتي. اعترف "كيرستغيس" بأنه هو نفسه كان مشاركًا في تلك الفظائع. كان يقود الكتيبة الثالثة من فرقة "براندنبورغ" التي شاركت في العمليات العقابية ضد المدنيين والأنصار، خلال الفترة المشار إليها في المذكرة، كان بقيادة المقدم فرانز جاكوبي.كما قام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الآن بنشر شهادة "كيرستغيس" المكتوبة بخط يده حول إنشاء فرقة "براندنبورغ" والأساليب التي استخدمتها "براندنبورغ" لمحاربة الثوار.وبناءً على التقارير الواردة من إدارات الجيش في "سميرش"، في أوائل يوليو 1944، أرسل "فاديس" رئيس إدارة "سميرش" في الجبهة البيلوروسية الأولى تقريرًا مفصلاً إلى المجلس العسكري للجبهة "حول أعمال فرقة "براندنبورغ-800" في الجبهة البيلوروسية الأولى".أكدت الوثيقة على أن القوات العقابية التي تم أسرها من "براندنبورغ" قد تم تقديمها إلى محكمة عسكرية.نفذ مجزرة ولجأ إلى أمريكا وحصل على جنسيتها... روسيا ترفع السرية عن مذبحة "فولين"راهب: الكنيسة الأرثوذكسية تواجه الدولة العميقة والاضطهاد في أوكرانيا
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العالم, أخبار ألمانيا, روسيا, الاتحاد السوفيتي
العالم, أخبار ألمانيا, روسيا, الاتحاد السوفيتي

روسيا ترفع السرية عن وثائق تكشف تورط وحدة النخبة النازية "براندنبورغ" بقتل الأطفال السوفييت

09:55 GMT 06.12.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمذبحة كاوناس في نهاية يونيو 1941، عندما دخلت القوات الألمانية النازية أراضي ليتوانيا
مذبحة كاوناس في نهاية يونيو 1941، عندما دخلت القوات الألمانية النازية أراضي ليتوانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
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نشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وثائق أرشيفية رفعت عنها السرية حول تورط القوات الخاصة للمخابرات العسكرية الألمانية "براندنبورغ"، خلال الحرب الوطنية العظمى داخل أراضي الاتحاد السوفييتي آنذاك، في قتل المدنيين، بما في ذلك الأطفال، وبالتالي أصبحت في نفس المستوى مع مجرمي الحرب النازيين الآخرين.
وحدة القوات الخاصة "براندنبورغ" هي واحدة من أشهر وحدات القوات الخاصة في الحرب العالمية الثانية. نشأت الوحدة في عام 1939 كسرية بناء وتدريب لأغراض خاصة، وبحلول صيف عام 1940، تم تطوير الوحدة لتصبح الفوج 800 لتدريب القوات الخاصة "براندنبورغ"، والتي كانت تابعة مباشرةً لجهاز الاستخبارات العسكرية ومكافحة التجسس للرايخ الثالث.

في البداية، كان يعمل في "براندنبورغ" أشخاص من أصل ألماني يعرفون اللغات الأجنبية ويتمتعون بتدريب بدني جيد. شاركوا في الحملات البولندية والبلجيكية والفرنسية والهجوم على الاتحاد السوفيتي وغيرها. على الجبهة السوفيتية الألمانية، لتنفيذ المهام، كانوا في "براندنبورغ" يرتدون زي جنود الجيش الأحمر، مسلحين بأسلحة سوفيتية، بوثائق وهمية وتصرفوا تحت ستار وحدات الجيش الأحمر.

وقال مؤرخ أخبار الخدمات الخاصة، فلاديمير ماكاروف، لـ"سبوتنيك": "من الوثائق المنشورة الآن، يتبين بوضوح أن براندنبورغ، التي تم إنشاؤها لأعمال الاستطلاع والتخريب، تحولت بعد ذلك من وحدة قوات خاصة إلى هيكل عقابي ارتكب جرائم حرب وتلطخت يديه بدماء العديد من المواطنين السوفييت الأبرياء، الأطفال والنساء والشيوخ".
وأشار إلى أنه حتى قبل أن تصبح "براندنبورغ" فرقة، أصدر هتلر في أكتوبر/ تشرين الأول 1942، أمرًا "بشأن العمليات التخريبية"، والذي بموجبه أُجبر جميع "سكان براندنبورغ" خلال هذه العمليات على قتل أي شخص يشتبه في أن له صلات بالعدو دون رحمة.

وأضاف ماكاروف: "المسؤولية المباشرة عن جرائم الحرب التي ارتكبتها براندنبورغ تقع على عاتق الرئيس السابق لجهاز أبوهر للاستخبارات العسكرية في ألمانيا، الأدميرال فيلهلم كاناريس. كانت براندنبورغ آنذاك تابعة لأبوهر، ومن الواضح أن كاناريس لم يستطع إلا أن يعرف ما كانت تفعله براندنبورغ".

قامت أجهزة المخابرات السوفيتية بجمع المعلومات بدقة حول وحدات التخريب والاستطلاع التابعة للعدو وهيكلها وتكتيكاتها وأفراد قيادتها والمزيد.
في 14 يونيو/ حزيران 1944، أرسل العقيد فلاديمير بوداريف، رئيس قسم مكافحة التجسس في الجيش الحادي والستين، تقريرًا إلى الفريق ألكسندر فاديس، رئيس قسم مكافحة التجسس "سميرش" في الجبهة البيلوروسية الأولى، "حول وحدات الفوج الألماني "براندنبورغ-800" العاملة أمام جبهة الجيش الحادي والستين"، وفقا لما نشره جهاز الأمن الفيدرالي نسخة من المذكرة.
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28 أكتوبر, 18:53 GMT
تتحدث الوثيقة على وجه الخصوص عن القبض على "غوبيرت كيرستغيس"، وهو رقيب ميداني في السرية التاسعة من الكتيبة الثالثة التابعة لفرقة "براندنبورغ". شهد هذا الأخير في التحقيق أنه أثناء انسحاب القوات الألمانية في 1942-1943، قامت "براندنبورغ" بحملات عقابية ضد الثوار السوفييت، مرتكبة فظائع جماعية ضد السكان المدنيين في المناطق المحتلة مؤقتًا في الاتحاد السوفيتي. اعترف "كيرستغيس" بأنه هو نفسه كان مشاركًا في تلك الفظائع. كان يقود الكتيبة الثالثة من فرقة "براندنبورغ" التي شاركت في العمليات العقابية ضد المدنيين والأنصار، خلال الفترة المشار إليها في المذكرة، كان بقيادة المقدم فرانز جاكوبي.
كما قام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الآن بنشر شهادة "كيرستغيس" المكتوبة بخط يده حول إنشاء فرقة "براندنبورغ" والأساليب التي استخدمتها "براندنبورغ" لمحاربة الثوار.
وبناءً على التقارير الواردة من إدارات الجيش في "سميرش"، في أوائل يوليو 1944، أرسل "فاديس" رئيس إدارة "سميرش" في الجبهة البيلوروسية الأولى تقريرًا مفصلاً إلى المجلس العسكري للجبهة "حول أعمال فرقة "براندنبورغ-800" في الجبهة البيلوروسية الأولى".
أكدت الوثيقة على أن القوات العقابية التي تم أسرها من "براندنبورغ" قد تم تقديمها إلى محكمة عسكرية.
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