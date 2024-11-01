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الجيش الروسي يحرر 3 بلدات جديدة بعد تقدم كبير خلال الأسبوع الماضي
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نفذ مجزرة ولجأ إلى أمريكا وحصل على جنسيتها... روسيا ترفع السرية عن مذبحة "فولين"
نفذ مجزرة ولجأ إلى أمريكا وحصل على جنسيتها... روسيا ترفع السرية عن مذبحة "فولين"
سبوتنيك عربي
رفع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي السرية عن بيانات حول قيادة النازي الأوكراني، فاسيلي مالاجينسكي، الذي قام بإعدام البولنديين عام 1943، ولجأ إلى الولايات المتحدة... 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T09:23+0000
2024-11-01T09:23+0000
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ونشر جهاز الأمن الفيدرالي مواد من لجنة أمن الدولة في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، مؤرخة عام 1967، بشأن القضية الجنائية للمتطرف الأوكراني رجل قوات الأمن الخاصة والضابط النازي فاسيلي مالاجينسكي، عضو اتحاد القومية الأوكرانية ومشارك نشط في مذبحة فولين عام 1943 (القتل الجماعي للبولنديين على يد عصابات القوميين المتطرفين الأوكرانيين).تُعتبر بداية مذبحة فولين في 9 فبراير/شباط 1943، عندما قتل القوميون الأوكرانيون في قرية باروسليا بيرفايا في فولين (مقاطعة سارنينسكي حاليًا في منطقة ريفني في أوكرانيا) 150 بولنديا.وبلغت مذبحة "فولين" ذروتها في 11 يوليو/تموز 1943، عندما هاجم المقاتلون الأوكرانيون نحو 150 قرية بولندية في يوم واحد. إذ في يوليو 1943 وحده، هوجمت 530 قرية بولندية على الأقل وقُتل 17,000 بولندي. ويعتبر المؤرخون البولنديون مذبحة "فولين" بمثابة إبادة جماعية وتطهير عرقي ويزعمون مقتل عدة عشرات الآلاف من الأشخاص - رجالاً ونساءً وشيوخًا وأطفالاً.ووفقا لبيانات "كي جي بي"، في صيف عام 1944، شارك مالاجينسكي في المذبحة التي ارتكبها القتلة من "فيلق الدفاع الذاتي الأوكراني" وهو تشكيل عسكري داخل القوات المسلحة للرايخ الثالث، ضد المدنيين البولنديين في قرية خلانوف في منطقة كراسنوترافسكي في محافظة لوبلين.ووفقًا للتقرير، حول نتائج التحقيق في قضية مالاجينسكي: "في يوليو 1944، أثناء انسحاب قوات هتلر من مقاطعتي سوكال وغروبيشيف، انضم مالاجينسكي طوعا إلى ما يسمى بـ " فيلق الدفاع الذاتي الأوكراني"، والذي كان جزءا من الجيش الألماني الكتيبة 31".تم إنشاء "فيلق الدفاع الذاتي الأوكراني" في سبتمبر 1943 من الأعضاء الباقين على قيد الحياة في مفارز "ميلنيكوف" في اتحاد القومية الأوكرانية.وفي 22 يوليو 1944، عندما قتل قائد فليق قوات الأمن الخاصة هاوبت شتورم فيوهرر على يد الثوار بالقرب من قرية خلانوف، "أحرق جنود الكتيبة 31، ومن بينهم مالاجينسكي، القرى" في خلانوف وفلاديسلافكي ومزرعة خلانوف وأطلقوا النار على 45 من سكان هذه القرى.وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن "المذبحة قادها "قائد المئة" (مئة جندي) تحت الاسم المستعار "فوفك" (الذئب) - ميخائيل كاركوتس".وأشارت وثائق "كي جي بي" إلى أنه في سبتمبر 1944، شارك مالاجينسكي كجزء من مائة "فوفك" من نفس الفيلق في قمع الانتفاضة المناهضة للفاشية في وارسو، وفي وقت لاحق، في خريف نفس العام، شارك مرتين في غارات ضد الثوار البولنديين في منطقة مدينة ميخوفا.وفي عام 2013، أجرى صحفيون من وكالة "أسوشيتد برس" تحقيقا ووجدوا أن كاركوتس انتقل إلى الولايات المتحدة في عام 1949، وقدم معلومات كاذبة عن نفسه، أخفى فيها أنه خدم في قوات الأمن الخاصة النازية، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، عمل كاركوتس نجارا وحصل على الجنسية الأمريكية، ليصبح مايكل كاركوك.في التسعينيات، كتب كاركوك مذكراته أطلق فيها على نفسه اسم "الذئب". أثار الكتاب تحقيقا أجرته وكالة "أسوشيتد برس"، وتبين خلال التحقيق تورط كاركوك في مجازر بحق مدنيين، بينهم نساء وأطفال، خلال الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية)، وأصبحت بولندا وألمانيا مهتمتين بنتائج التحقيق.وتم فتح قضية في ألمانيا، لكن في نهاية يوليو 2015، أغلقها مكتب المدعي العام البافاري بسبب صحة كاركوك. وفي مارس/آذار 2017، أصدرت محكمة في لوبلين في بولندا، مذكرة اعتقال بحق كاركوك وطلب تسليمه من الولايات المتحدة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، لكن في عام 2019، توفي كاركوك في الولايات المتحدة عن عمر ناهز 100 عام.
https://sarabic.ae/20240913/الأمن-الفيدرالي-الروسي-تلقينا-وثائق-تؤكد-تنسيق-لندن-لتصعيد-الوضع-العسكري-والسياسي-الدولي-1092660281.html
https://sarabic.ae/20240621/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يرفع-السرية-عن-أرشيف-يكشف-إخفاء-ألمانيا-خطتها-لمهاجمة-الاتحاد-السوفييتي--1090033964.html
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روسيا, العالم

نفذ مجزرة ولجأ إلى أمريكا وحصل على جنسيتها... روسيا ترفع السرية عن مذبحة "فولين"

09:23 GMT 01.11.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالحرب العالمية الثانية 1939 - 1945. ثكنات معسكر اعتقال أوشفيتز في ينايرم كانون الثاني 1945. يعد معسكر أوشفيتز أكبر معسكرات الإبادة النازية وأكثرها بقاء لفترة زمنية طويلة. لذا، فقد أصبح أحد الرموز الرئيسية للمحرقة (الهولوكوست). وفقًا لوثائق محكمة نورمبرغ، قُتل 2.8 مليون شخص في المعسكر خلال فترة 1941-1945، 90٪ منهم كانوا من اليهود.
الحرب العالمية الثانية 1939 - 1945. ثكنات معسكر اعتقال أوشفيتز في ينايرم كانون الثاني 1945. يعد معسكر أوشفيتز أكبر معسكرات الإبادة النازية وأكثرها بقاء لفترة زمنية طويلة. لذا، فقد أصبح أحد الرموز الرئيسية للمحرقة (الهولوكوست). وفقًا لوثائق محكمة نورمبرغ، قُتل 2.8 مليون شخص في المعسكر خلال فترة 1941-1945، 90٪ منهم كانوا من اليهود. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2024
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رفع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي السرية عن بيانات حول قيادة النازي الأوكراني، فاسيلي مالاجينسكي، الذي قام بإعدام البولنديين عام 1943، ولجأ إلى الولايات المتحدة وحصل على جنسيتها.
ونشر جهاز الأمن الفيدرالي مواد من لجنة أمن الدولة في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، مؤرخة عام 1967، بشأن القضية الجنائية للمتطرف الأوكراني رجل قوات الأمن الخاصة والضابط النازي فاسيلي مالاجينسكي، عضو اتحاد القومية الأوكرانية ومشارك نشط في مذبحة فولين عام 1943 (القتل الجماعي للبولنديين على يد عصابات القوميين المتطرفين الأوكرانيين).
تُعتبر بداية مذبحة فولين في 9 فبراير/شباط 1943، عندما قتل القوميون الأوكرانيون في قرية باروسليا بيرفايا في فولين (مقاطعة سارنينسكي حاليًا في منطقة ريفني في أوكرانيا) 150 بولنديا.
وبلغت مذبحة "فولين" ذروتها في 11 يوليو/تموز 1943، عندما هاجم المقاتلون الأوكرانيون نحو 150 قرية بولندية في يوم واحد. إذ في يوليو 1943 وحده، هوجمت 530 قرية بولندية على الأقل وقُتل 17,000 بولندي.
علم بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
الأمن الفيدرالي الروسي: تلقينا وثائق تؤكد تنسيق لندن لتصعيد الوضع العسكري والسياسي الدولي
13 سبتمبر, 06:17 GMT
ويعتبر المؤرخون البولنديون مذبحة "فولين" بمثابة إبادة جماعية وتطهير عرقي ويزعمون مقتل عدة عشرات الآلاف من الأشخاص - رجالاً ونساءً وشيوخًا وأطفالاً.
ووفقا لبيانات "كي جي بي"، في صيف عام 1944، شارك مالاجينسكي في المذبحة التي ارتكبها القتلة من "فيلق الدفاع الذاتي الأوكراني" وهو تشكيل عسكري داخل القوات المسلحة للرايخ الثالث، ضد المدنيين البولنديين في قرية خلانوف في منطقة كراسنوترافسكي في محافظة لوبلين.
ووفقًا للتقرير، حول نتائج التحقيق في قضية مالاجينسكي: "في يوليو 1944، أثناء انسحاب قوات هتلر من مقاطعتي سوكال وغروبيشيف، انضم مالاجينسكي طوعا إلى ما يسمى بـ " فيلق الدفاع الذاتي الأوكراني"، والذي كان جزءا من الجيش الألماني الكتيبة 31".
تم إنشاء "فيلق الدفاع الذاتي الأوكراني" في سبتمبر 1943 من الأعضاء الباقين على قيد الحياة في مفارز "ميلنيكوف" في اتحاد القومية الأوكرانية.
وفي 22 يوليو 1944، عندما قتل قائد فليق قوات الأمن الخاصة هاوبت شتورم فيوهرر على يد الثوار بالقرب من قرية خلانوف، "أحرق جنود الكتيبة 31، ومن بينهم مالاجينسكي، القرى" في خلانوف وفلاديسلافكي ومزرعة خلانوف وأطلقوا النار على 45 من سكان هذه القرى.
وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن "المذبحة قادها "قائد المئة" (مئة جندي) تحت الاسم المستعار "فوفك" (الذئب) - ميخائيل كاركوتس".
وأشارت وثائق "كي جي بي" إلى أنه في سبتمبر 1944، شارك مالاجينسكي كجزء من مائة "فوفك" من نفس الفيلق في قمع الانتفاضة المناهضة للفاشية في وارسو، وفي وقت لاحق، في خريف نفس العام، شارك مرتين في غارات ضد الثوار البولنديين في منطقة مدينة ميخوفا.
وفي عام 2013، أجرى صحفيون من وكالة "أسوشيتد برس" تحقيقا ووجدوا أن كاركوتس انتقل إلى الولايات المتحدة في عام 1949، وقدم معلومات كاذبة عن نفسه، أخفى فيها أنه خدم في قوات الأمن الخاصة النازية، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، عمل كاركوتس نجارا وحصل على الجنسية الأمريكية، ليصبح مايكل كاركوك.
صور من أرشيف الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) - نصب الجنديان السوفيتيين يغوروف وكانتاريا العلم الأحمر راية النصر فوق مبنى الرايخستاغ في برلين في 30 أبريل/ نيسان، والصورة تابعة للمصور يفيغيني خالدي التقطها للذكرى بتاريخ 2 مايو/ أيار 1945 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
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الأمن الفيدرالي الروسي يرفع السرية عن أرشيف يكشف إخفاء ألمانيا خطتها لمهاجمة الاتحاد السوفييتي
21 يونيو, 11:46 GMT
في التسعينيات، كتب كاركوك مذكراته أطلق فيها على نفسه اسم "الذئب". أثار الكتاب تحقيقا أجرته وكالة "أسوشيتد برس"، وتبين خلال التحقيق تورط كاركوك في مجازر بحق مدنيين، بينهم نساء وأطفال، خلال الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية)، وأصبحت بولندا وألمانيا مهتمتين بنتائج التحقيق.
وتم فتح قضية في ألمانيا، لكن في نهاية يوليو 2015، أغلقها مكتب المدعي العام البافاري بسبب صحة كاركوك. وفي مارس/آذار 2017، أصدرت محكمة في لوبلين في بولندا، مذكرة اعتقال بحق كاركوك وطلب تسليمه من الولايات المتحدة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، لكن في عام 2019، توفي كاركوك في الولايات المتحدة عن عمر ناهز 100 عام.
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