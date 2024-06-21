الأمن الفيدرالي الروسي يرفع السرية عن أرشيف يكشف إخفاء ألمانيا خطتها لمهاجمة الاتحاد السوفييتي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:18 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:39 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:50 GMT
10 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
12:32 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة بوتين إلى فيتنام عززت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
09:03 GMT
29 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
11:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:43 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:28 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
16:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
16:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240621/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يرفع-السرية-عن-أرشيف-يكشف-إخفاء-ألمانيا-خطتها-لمهاجمة-الاتحاد-السوفييتي--1090033964.html
الأمن الفيدرالي الروسي يرفع السرية عن أرشيف يكشف إخفاء ألمانيا خطتها لمهاجمة الاتحاد السوفييتي
الأمن الفيدرالي الروسي يرفع السرية عن أرشيف يكشف إخفاء ألمانيا خطتها لمهاجمة الاتحاد السوفييتي
سبوتنيك عربي
رفع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي السرية عن أرشيف، يتضمن خطط ألمانيا النازية لشن هجوم مفاجئ على الاتحاد السوفييتي. 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T11:46+0000
2024-06-21T11:46+0000
مجتمع
سياسة
أرشيف
أخبار ألمانيا النازية
الاتحاد السوفيتي
روسيا
العالم
سياسة خارجية
الحرب العالمية الثانية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104531/91/1045319188_0:742:2049:1894_1920x0_80_0_0_82588a48927dbdd89cb320069bfdba9e.jpg
أثناء عملية برلين للجيش الأحمر في أوائل مايو/أيار 1945، اعتقل ضباط مكافحة التجسس السوفييت، في بوتسدام، مسؤولًا كبيرًا في وزارة التعليم والدعاية للرايخ، غروبنفوهرر فيرنر فاختر، الذي كان نائبًا للدعاية لأحد القادة النازيين.في 12 سبتمبر/أيلول 1945، أرسل رئيس قطاع العمليات في برلين التابع للاتحاد السوفييتي، اللواء أليكسي سيدنيف، رسالة خاصة إلى نائب مفوض الشعب للشؤون الداخلية العقيد جنرال، إيفان سيروف، حول التقدم المحرز في التحقيق في قضية فاختر. ويتم الآن نشر نسخة من هذه الوثيقة.كما اتضح أثناء الاستجوابات، كان فاختر مدركًا جيدًا لحملة التضليل الواسعة النطاق للتحضير لهجوم مفاجئ على الاتحاد السوفييتي.اعترف فاختر بأنه "من أجل خداع الرأي العام وإقناع الجميع بأن الاتفاقية مع الاتحاد السوفييتي أقوى من أي وقت مضى، قامت وزارة الدعاية، والمديرية الرئيسية للدعاية في الحزب النازي، من خلال منظماتها وعملائها، بنشر شائعات استفزازية".تم نقل شائعات حول الوصول الوشيك المزعوم، لجوزيف ستالين، أو مفوض الشعب للشؤون الخارجية للاتحاد السوفييتي، فياتشيسلاف مولوتوف، وقال فاختر: "لجعل هذه الشائعات أكثر احتمالا، قامت العديد من المصانع في ألمانيا بإنتاج أعلام الاتحاد السوفييتي، وحُذر من الضرورة الملحة والأهمية الخاصة لهذا الأمر". ووفقا لفاختر، بعد ذلك، أصبح العديد من الناس الألمان العاديين مقتنعين بصحة هذه الشائعات.تم إرسال هذا العدد من الصحيفة بكميات كبيرة إلى بلدان أخرى، وأشار فاختر إلى أنه "صدر أمر بمصادرة توزيع الصحيفة بالكامل، بغض النظر عن مكان وجودها".ووفقا له، فإن هذه الأحداث تسببت في اضطرابات في الخارج وأقنعت العديد من السياسيين الأجانب بأن الخطط العسكرية الحقيقية قد تم الكشف عنها بالفعل وأن ألمانيا لن تقاتل في الشرق، بل في الغرب، وفي ذلك الوقت كانت الاستعدادات للحرب مع الاتحاد السوفييتي قد اكتملت تقريبًا.وتم تقسيم الدعاية إلى قسمين، شمل الأول الدعاية التقليدية من خلال الراديو والمطبوعات والخطابة، في حين تخصص الثاني لـ "الدعاية الشفهية" (نشر الشائعات).ووفقا لفاختر، فإن "الخطة المعتمدة للحرب "الحرب الخاطفة" كانت مبنية بالكامل على مفاجأة العدو، لذا لعبت المعلومات المضللة عن عدو محتمل في شخص الاتحاد السوفييتي دورًا حاسمًا فيها". وفي نوفمبر/تشرين الثاني 1946، أُعدم فاختر من قبل محكمة عسكرية سوفييتية.يذكر أن الحملة الواسعة لتضليل قيادة الاتحاد السوفييتي، شارك فيها كبار المسؤولين في القيادة الألمانية، بما في ذلك هتلر نفسه، والوزراء والدبلوماسيون والمخابرات السياسية والعسكرية.لجنة التحقيق الروسية: رفض ألمانيا الاعتراف بحصار لينينغراد باعتباره إبادة جماعية له دلالات كبيرةالحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية: واشنطن تجدد ترسانتها النووية المتمركزة في 5 دول أوروبية
https://sarabic.ae/20210619/شتاينماير-يصف-حرب-الألمان-ضد-الاتحاد-السوفييتي-بـ-القتل-البربري-1049295637.html
https://sarabic.ae/20210412/من-أرشيف-صحيفة-نيويورك-تايمز-النجاحات-السوفيتية-في-الفضاء-لم-تكن-مفاجئة-1048653388.html
https://sarabic.ae/20201208/وفاة-آخر-وزير-دفاع-في-الاتحاد-السوفياتي-عن-عمر-79-سنة-1047444874.html
الاتحاد السوفيتي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104531/91/1045319188_0:550:2049:2086_1920x0_80_0_0_7c5d90f1fa2c19ed6d38ddf3c7dc1ccf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
سياسة, أرشيف, أخبار ألمانيا النازية, الاتحاد السوفيتي, روسيا, العالم, سياسة خارجية, الحرب العالمية الثانية
سياسة, أرشيف, أخبار ألمانيا النازية, الاتحاد السوفيتي, روسيا, العالم, سياسة خارجية, الحرب العالمية الثانية

الأمن الفيدرالي الروسي يرفع السرية عن أرشيف يكشف إخفاء ألمانيا خطتها لمهاجمة الاتحاد السوفييتي

11:46 GMT 21.06.2024
© Sputnik . Vladimir Grebnevصور من أرشيف الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) - نصب الجنديان السوفيتيين يغوروف وكانتاريا العلم الأحمر "راية النصر" فوق مبنى الرايخستاغ في برلين في 30 أبريل/ نيسان، والصورة تابعة للمصور يفيغيني خالدي التقطها للذكرى بتاريخ 2 مايو/ أيار 1945
صور من أرشيف الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) - نصب الجنديان السوفيتيين يغوروف وكانتاريا العلم الأحمر راية النصر فوق مبنى الرايخستاغ في برلين في 30 أبريل/ نيسان، والصورة تابعة للمصور يفيغيني خالدي التقطها للذكرى بتاريخ 2 مايو/ أيار 1945 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
© Sputnik . Vladimir Grebnev
تابعنا عبر
رفع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي السرية عن أرشيف، يتضمن خطط ألمانيا النازية لشن هجوم مفاجئ على الاتحاد السوفييتي.
أثناء عملية برلين للجيش الأحمر في أوائل مايو/أيار 1945، اعتقل ضباط مكافحة التجسس السوفييت، في بوتسدام، مسؤولًا كبيرًا في وزارة التعليم والدعاية للرايخ، غروبنفوهرر فيرنر فاختر، الذي كان نائبًا للدعاية لأحد القادة النازيين.
في 12 سبتمبر/أيلول 1945، أرسل رئيس قطاع العمليات في برلين التابع للاتحاد السوفييتي، اللواء أليكسي سيدنيف، رسالة خاصة إلى نائب مفوض الشعب للشؤون الداخلية العقيد جنرال، إيفان سيروف، حول التقدم المحرز في التحقيق في قضية فاختر. ويتم الآن نشر نسخة من هذه الوثيقة.
كما اتضح أثناء الاستجوابات، كان فاختر مدركًا جيدًا لحملة التضليل الواسعة النطاق للتحضير لهجوم مفاجئ على الاتحاد السوفييتي.

عُهد إلى فاختر مهمة استخدام الدعاية الكاذبة لإخفاء الاستعدادات لغزو الاتحاد السوفييتي عن سكان ألمانيا وعن حكومات أوروبا الغربية وبالتالي جعل الهجوم "غير متوقع وناجح بشكل خاص".

تحرير بروسيا الشرقية من سيطرة النازيين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2021
شتاينماير يصف حرب الألمان ضد الاتحاد السوفييتي بـ "القتل البربري"
19 يونيو 2021, 10:36 GMT
اعترف فاختر بأنه "من أجل خداع الرأي العام وإقناع الجميع بأن الاتفاقية مع الاتحاد السوفييتي أقوى من أي وقت مضى، قامت وزارة الدعاية، والمديرية الرئيسية للدعاية في الحزب النازي، من خلال منظماتها وعملائها، بنشر شائعات استفزازية".
تم نقل شائعات حول الوصول الوشيك المزعوم، لجوزيف ستالين، أو مفوض الشعب للشؤون الخارجية للاتحاد السوفييتي، فياتشيسلاف مولوتوف، وقال فاختر: "لجعل هذه الشائعات أكثر احتمالا، قامت العديد من المصانع في ألمانيا بإنتاج أعلام الاتحاد السوفييتي، وحُذر من الضرورة الملحة والأهمية الخاصة لهذا الأمر". ووفقا لفاختر، بعد ذلك، أصبح العديد من الناس الألمان العاديين مقتنعين بصحة هذه الشائعات.
يوري غاغارين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2021
من أرشيف صحيفة "نيويورك تايمز": النجاحات السوفيتية في الفضاء لم تكن مفاجئة
12 أبريل 2021, 07:36 GMT

ووفقا لفاختر، نشرت الجريدة الرسمية لحزب هتلر، "فولكيشر بيوباختر" مقالا، ألمحت فيه "بشفافية تامة" إلى أنه في الأيام المقبلة، وبمساعدة عمليات الإنزال بالمظلات الألمانية، سيتم تنفيذ عملية وسيتم الاستيلاء على جزيرة، مثل جزيرة "كريت".

تم إرسال هذا العدد من الصحيفة بكميات كبيرة إلى بلدان أخرى، وأشار فاختر إلى أنه "صدر أمر بمصادرة توزيع الصحيفة بالكامل، بغض النظر عن مكان وجودها".
ووفقا له، فإن هذه الأحداث تسببت في اضطرابات في الخارج وأقنعت العديد من السياسيين الأجانب بأن الخطط العسكرية الحقيقية قد تم الكشف عنها بالفعل وأن ألمانيا لن تقاتل في الشرق، بل في الغرب، وفي ذلك الوقت كانت الاستعدادات للحرب مع الاتحاد السوفييتي قد اكتملت تقريبًا.
مارشال الاتحاد السوفيتي، بطل الاتحاد السوفياتي، فاسيلي سوكولوفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2020
وفاة آخر وزير دفاع في الاتحاد السوفييتي عن عمر 79 سنة
8 ديسمبر 2020, 18:27 GMT
وتم تقسيم الدعاية إلى قسمين، شمل الأول الدعاية التقليدية من خلال الراديو والمطبوعات والخطابة، في حين تخصص الثاني لـ "الدعاية الشفهية" (نشر الشائعات).

تزامنت هذه الأحداث مع توقيع هتلر، في 18 ديسمبر/كانون الأول 1940، على خطة استراتيجية لهجوم على الاتحاد السوفييتي يحمل الاسم الرمزي "بربروسا".

ووفقا لفاختر، فإن "الخطة المعتمدة للحرب "الحرب الخاطفة" كانت مبنية بالكامل على مفاجأة العدو، لذا لعبت المعلومات المضللة عن عدو محتمل في شخص الاتحاد السوفييتي دورًا حاسمًا فيها". وفي نوفمبر/تشرين الثاني 1946، أُعدم فاختر من قبل محكمة عسكرية سوفييتية.
يذكر أن الحملة الواسعة لتضليل قيادة الاتحاد السوفييتي، شارك فيها كبار المسؤولين في القيادة الألمانية، بما في ذلك هتلر نفسه، والوزراء والدبلوماسيون والمخابرات السياسية والعسكرية.
لجنة التحقيق الروسية: رفض ألمانيا الاعتراف بحصار لينينغراد باعتباره إبادة جماعية له دلالات كبيرة
الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية: واشنطن تجدد ترسانتها النووية المتمركزة في 5 دول أوروبية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:14 GMTПалестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تحتاج الأسلحة الأمريكية من أجل وجودها05:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала