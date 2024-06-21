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https://sarabic.ae/20240621/الحملة-الدولية-لإلغاء-الأسلحة-النووية-واشنطن-تجدد-ترسانتها-النووية-المتمركزة-في-5-دول-أوروبية-1090026428.html
الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية: واشنطن تجدد ترسانتها النووية المتمركزة في 5 دول أوروبية
الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية: واشنطن تجدد ترسانتها النووية المتمركزة في 5 دول أوروبية
سبوتنيك عربي
أفاد أليستير بورنيت، رئيس قسم الإعلام في الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (ICAN)، أن الولايات المتحدة تقوم بتجديد ترسانتها النووية المتمركزة في خمس دول... 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T04:59+0000
2024-06-21T04:59+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
التصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية
معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية
السلاح النووي
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وأوضح بورنيت لوكالة "سبوتنيك" أن هذه العملية جارية، حيث يمكن تتبع طائرات القوات الجوية الأمريكية المصممة لنقل هذه الأسلحة بشكل مباشر. وأضاف المسؤول الدولي أن واشنطن لا تتحدث علنًا عن هذه العملية، ولكن عملية تجديد الترسانة النووية مستمرة.في فبراير/ شباط الماضي، دعت الحملة الولايات المتحدة إلى سحب أسلحتها النووية من أوروبا، حيث أن ممارسة تبادل الأسلحة النووية عبر الحدود يزيد من خطر تصاعد التوترات.وأشار متحدث باسم الحملة إلى بيانات متاحة تفيد بأن الولايات المتحدة لديها نحو 150 قنبلة نووية منتشرة في قواعد جوية أمريكية في ألمانيا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا وتركيا دون أي إعلانات رسمية.وتعتبر الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية منظمة دولية تأسست في عام 2007 وتهدف إلى تعزيز تنفيذ معاهدة حظر الأسلحة النووية. وفي عام 2017، مُنحت المنظمة جائزة "نوبل" للسلام.يشار إلى أنه تم توقيع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في عام 1968 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1970، حيث أقرت أن خمس دول فقط - الاتحاد السوفيتي، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، والصين - تمتلك الأسلحة النووية ومنعت ظهور قوى نووية جديدة. تم لاحقًا نقل التزامات وحقوق الاتحاد السوفيتي بموجب المعاهدة إلى روسيا.وتعهدت الدول النووية الخمس بعدم نقل أو المساعدة في تطوير الأسلحة النووية لدول أخرى، بينما وافقت الدول الأخرى التي وقعت على المعاهدة على عدم السعي للحصول على قنبلة نووية أو بنائها.
https://sarabic.ae/20240621/منظمة-دولية-استعدادات-نشر-الأسلحة-النووية-الأمريكية-في-المملكة-المتحدة-جارية-لكن-لم-يتم-نشرها-بعد-1090026181.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, التصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية, معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية, السلاح النووي
الولايات المتحدة الأمريكية, التصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية, معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية, السلاح النووي

الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية: واشنطن تجدد ترسانتها النووية المتمركزة في 5 دول أوروبية

04:59 GMT 21.06.2024
© AP Photo / Emrah Gurelطائرة أمريكية في قاعدة انجرليك الجوية التركية
طائرة أمريكية في قاعدة انجرليك الجوية التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
© AP Photo / Emrah Gurel
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أفاد أليستير بورنيت، رئيس قسم الإعلام في الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (ICAN)، أن الولايات المتحدة تقوم بتجديد ترسانتها النووية المتمركزة في خمس دول أوروبية من خلال استبدال الرؤوس الحربية النووية القديمة بأخرى من الجيل الجديد.
وأوضح بورنيت لوكالة "سبوتنيك" أن هذه العملية جارية، حيث يمكن تتبع طائرات القوات الجوية الأمريكية المصممة لنقل هذه الأسلحة بشكل مباشر. وأضاف المسؤول الدولي أن واشنطن لا تتحدث علنًا عن هذه العملية، ولكن عملية تجديد الترسانة النووية مستمرة.
في فبراير/ شباط الماضي، دعت الحملة الولايات المتحدة إلى سحب أسلحتها النووية من أوروبا، حيث أن ممارسة تبادل الأسلحة النووية عبر الحدود يزيد من خطر تصاعد التوترات.
رأس نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
منظمة دولية: استعدادات نشر الأسلحة النووية الأمريكية في المملكة المتحدة جارية لكن لم يتم نشرها بعد
04:19 GMT
وأشار متحدث باسم الحملة إلى بيانات متاحة تفيد بأن الولايات المتحدة لديها نحو 150 قنبلة نووية منتشرة في قواعد جوية أمريكية في ألمانيا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا وتركيا دون أي إعلانات رسمية.
وتعتبر الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية منظمة دولية تأسست في عام 2007 وتهدف إلى تعزيز تنفيذ معاهدة حظر الأسلحة النووية. وفي عام 2017، مُنحت المنظمة جائزة "نوبل" للسلام.
يشار إلى أنه تم توقيع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في عام 1968 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1970، حيث أقرت أن خمس دول فقط - الاتحاد السوفيتي، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، والصين - تمتلك الأسلحة النووية ومنعت ظهور قوى نووية جديدة. تم لاحقًا نقل التزامات وحقوق الاتحاد السوفيتي بموجب المعاهدة إلى روسيا.
وتعهدت الدول النووية الخمس بعدم نقل أو المساعدة في تطوير الأسلحة النووية لدول أخرى، بينما وافقت الدول الأخرى التي وقعت على المعاهدة على عدم السعي للحصول على قنبلة نووية أو بنائها.
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