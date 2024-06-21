https://sarabic.ae/20240621/منظمة-دولية-استعدادات-نشر-الأسلحة-النووية-الأمريكية-في-المملكة-المتحدة-جارية-لكن-لم-يتم-نشرها-بعد-1090026181.html

منظمة دولية: استعدادات نشر الأسلحة النووية الأمريكية في المملكة المتحدة جارية لكن لم يتم نشرها بعد

منظمة دولية: استعدادات نشر الأسلحة النووية الأمريكية في المملكة المتحدة جارية لكن لم يتم نشرها بعد

سبوتنيك عربي

صرح أليستير بورنيت، رئيس قسم الإعلام في الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (ICAN)، أن الاستعدادات لنشر الأسلحة النووية الأمريكية في المملكة المتحدة لا تزال... 21.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-21T04:19+0000

2024-06-21T04:19+0000

2024-06-21T04:19+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

المملكة المتحدة

روسيا

السلاح النووي

الحد من السلاح النووي

السلاح النووي الأمريكي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101914/32/1019143261_0:1:1000:564_1920x0_80_0_0_dc8d95550661907e268523836ab83761.jpg

وأوضح بورنيت في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "أن هناك الكثير من التحضيرات اللازمة لنشر هذه الأسلحة، وأن الفرصة لا تزال قائمة رغم عدم نشرها بعد". كما أشار إلى أن المملكة المتحدة توقفت عن الشفافية بشأن أسلحتها النووية منذ عام 2021، بما في ذلك عدد الأسلحة ومستوى التحديث.في أكتوبر الماضي، كشفت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية عن وجود أدلة تشير إلى أن الولايات المتحدة تخطط لنشر أسلحة نووية في المملكة المتحدة، مما يضيف إلى حوالي 100 وحدة موجودة بالفعل في خمس دول أخرى من الناتو.وفي أبريل، أكدت الحملة أن دول الناتو قد تنتهك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إذا قامت بنشر الأسلحة النووية في بولندا. ودعت المنظمة في فبراير الولايات المتحدة إلى سحب أسلحتها النووية من أوروبا، مشيرة إلى أن تبادل الأسلحة النووية عبر الحدود يزيد من خطر التصعيد.يذكر أن الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية هي منظمة دولية تأسست في عام 2007 وتهدف إلى تعزيز تنفيذ معاهدة حظر الأسلحة النووية، وفي عام 2017، مُنحت المنظمة جائزة نوبل للسلام.تم توقيع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في عام 1968 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1970، حيث أقرت أن خمس دول فقط - الاتحاد السوفيتي، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، والصين - تمتلك الأسلحة النووية ومنعت ظهور قوى نووية جديدة.

https://sarabic.ae/20240524/بوتين-أنظمة-الدفاع-الروسية-والأسلحة-النووية-تغطي-بشكل-موثوق-حدود-روسيا-وبيلاروسيا-1089179847.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, المملكة المتحدة, روسيا, السلاح النووي, الحد من السلاح النووي, السلاح النووي الأمريكي