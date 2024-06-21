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الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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الإخراج بين العلم والفن
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خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
09:31 GMT
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
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عرب بوينت بودكاست
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روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
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الميراث والهبة في القوانين العربية
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
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بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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https://sarabic.ae/20240621/منظمة-دولية-استعدادات-نشر-الأسلحة-النووية-الأمريكية-في-المملكة-المتحدة-جارية-لكن-لم-يتم-نشرها-بعد-1090026181.html
منظمة دولية: استعدادات نشر الأسلحة النووية الأمريكية في المملكة المتحدة جارية لكن لم يتم نشرها بعد
منظمة دولية: استعدادات نشر الأسلحة النووية الأمريكية في المملكة المتحدة جارية لكن لم يتم نشرها بعد
سبوتنيك عربي
صرح أليستير بورنيت، رئيس قسم الإعلام في الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (ICAN)، أن الاستعدادات لنشر الأسلحة النووية الأمريكية في المملكة المتحدة لا تزال... 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T04:19+0000
2024-06-21T04:19+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
المملكة المتحدة
روسيا
السلاح النووي
الحد من السلاح النووي
السلاح النووي الأمريكي
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وأوضح بورنيت في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "أن هناك الكثير من التحضيرات اللازمة لنشر هذه الأسلحة، وأن الفرصة لا تزال قائمة رغم عدم نشرها بعد". كما أشار إلى أن المملكة المتحدة توقفت عن الشفافية بشأن أسلحتها النووية منذ عام 2021، بما في ذلك عدد الأسلحة ومستوى التحديث.في أكتوبر الماضي، كشفت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية عن وجود أدلة تشير إلى أن الولايات المتحدة تخطط لنشر أسلحة نووية في المملكة المتحدة، مما يضيف إلى حوالي 100 وحدة موجودة بالفعل في خمس دول أخرى من الناتو.وفي أبريل، أكدت الحملة أن دول الناتو قد تنتهك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إذا قامت بنشر الأسلحة النووية في بولندا. ودعت المنظمة في فبراير الولايات المتحدة إلى سحب أسلحتها النووية من أوروبا، مشيرة إلى أن تبادل الأسلحة النووية عبر الحدود يزيد من خطر التصعيد.يذكر أن الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية هي منظمة دولية تأسست في عام 2007 وتهدف إلى تعزيز تنفيذ معاهدة حظر الأسلحة النووية، وفي عام 2017، مُنحت المنظمة جائزة نوبل للسلام.تم توقيع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في عام 1968 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1970، حيث أقرت أن خمس دول فقط - الاتحاد السوفيتي، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، والصين - تمتلك الأسلحة النووية ومنعت ظهور قوى نووية جديدة.
https://sarabic.ae/20240524/بوتين-أنظمة-الدفاع-الروسية-والأسلحة-النووية-تغطي-بشكل-موثوق-حدود-روسيا-وبيلاروسيا-1089179847.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, المملكة المتحدة, روسيا, السلاح النووي, الحد من السلاح النووي, السلاح النووي الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية, المملكة المتحدة, روسيا, السلاح النووي, الحد من السلاح النووي, السلاح النووي الأمريكي

منظمة دولية: استعدادات نشر الأسلحة النووية الأمريكية في المملكة المتحدة جارية لكن لم يتم نشرها بعد

04:19 GMT 21.06.2024
© Sputnik . Sergei Kazakرأس نووي
رأس نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
© Sputnik . Sergei Kazak
تابعنا عبر
صرح أليستير بورنيت، رئيس قسم الإعلام في الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (ICAN)، أن الاستعدادات لنشر الأسلحة النووية الأمريكية في المملكة المتحدة لا تزال جارية، لكن لم يتم نشرها بعد.
وأوضح بورنيت في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "أن هناك الكثير من التحضيرات اللازمة لنشر هذه الأسلحة، وأن الفرصة لا تزال قائمة رغم عدم نشرها بعد". كما أشار إلى أن المملكة المتحدة توقفت عن الشفافية بشأن أسلحتها النووية منذ عام 2021، بما في ذلك عدد الأسلحة ومستوى التحديث.
زيارة عمل للرئيس فلاديمير بوتين إلى بيلاروسيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
بوتين: أنظمة الدفاع الروسية والأسلحة النووية تغطي بشكل موثوق حدود روسيا وبيلاروسيا
24 مايو, 15:03 GMT
في أكتوبر الماضي، كشفت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية عن وجود أدلة تشير إلى أن الولايات المتحدة تخطط لنشر أسلحة نووية في المملكة المتحدة، مما يضيف إلى حوالي 100 وحدة موجودة بالفعل في خمس دول أخرى من الناتو.
وفي أبريل، أكدت الحملة أن دول الناتو قد تنتهك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إذا قامت بنشر الأسلحة النووية في بولندا. ودعت المنظمة في فبراير الولايات المتحدة إلى سحب أسلحتها النووية من أوروبا، مشيرة إلى أن تبادل الأسلحة النووية عبر الحدود يزيد من خطر التصعيد.
يذكر أن الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية هي منظمة دولية تأسست في عام 2007 وتهدف إلى تعزيز تنفيذ معاهدة حظر الأسلحة النووية، وفي عام 2017، مُنحت المنظمة جائزة نوبل للسلام.
تم توقيع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في عام 1968 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1970، حيث أقرت أن خمس دول فقط - الاتحاد السوفيتي، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، والصين - تمتلك الأسلحة النووية ومنعت ظهور قوى نووية جديدة.
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