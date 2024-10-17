مشهد صادم للحظة اقتحام نازيين لكنيسة أرثوذكسية في أوكرانيا... فيديو

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة ماكسيميليانفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يتم استخدام العملات المحلية في التعاملات بين روسيا ومصر قريبا؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
حظوظ المنتخبات العربية الآسيوية بالتأهل إلى كأس العالم وكلاسيكو منتظر
09:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
خطط إسرائيل للرد على إيران، هل تنقل الصراع لحرب مباشرة بين طهران وتل أبيب؟
09:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
11:38 GMT
22 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:28 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: جميع المؤسسات الدولية انتهى دورها ويجب تغييرها بأخرى أكثر فعالية
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
08:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
09:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
10:30 GMT
30 د
من الملعب
حظوظ المنتخبات العربية الآسيوية بالتأهل إلى كأس العالم وكلاسيكو منتظر
11:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:28 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
17:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241017/مشهد-صادم-للحظة-اقتحام-نازيين-لكنيسة-أرثوذكسية-في-أوكرانيا-فيديو---1093854212.html
مشهد صادم للحظة اقتحام نازيين لكنيسة أرثوذكسية في أوكرانيا... فيديو
مشهد صادم للحظة اقتحام نازيين لكنيسة أرثوذكسية في أوكرانيا... فيديو
سبوتنيك عربي
نشر النائب في البرلمان الأوكراني، أرتيوم دميتروك، على قناة "تلغرام"، مقطع فيديو لأشخاص اقتحموا معبد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية في تشيركاسي، وأطلقوا النار... 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T08:26+0000
2024-10-17T08:26+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
كنيسة
الكنيسة الأرثوذكسية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/11/1093853849_0:50:607:391_1920x0_80_0_0_800e858f205501f3686fb0371c30c419.png
وكتب دميتروك الذي غادر البلاد: "تظهر هذه اللقطات كيف أطلق "محارب" زيلينسكي النار على أبناء رعية الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية".وأظهر الفيديو قتالا في المعبد، حيث أطلق المهاجمون الذين يرتدون ملابس مموهة مع ربطات تعريف صفراء، النار على أبناء الرعية بمسدسات ورشوهم برذاذ الفلفل.وفقًا لاتحاد الصحفيين الأرثوذكس، دخل مئة شخص يرتدون ملابس مموهة وأقنعة بالقوة إلى أراضي كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل، التابعة للكنيسة الأرثوذكسية في حوالي الساعة الثالثة صباحًا. وفي هذا الوقت، كان هناك قداس ليلي.وفي نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، أبلغ اتحاد الصحفيين الأرثوذكس عن محاولة للاستيلاء على الكنيسة، ولكن بعد ذلك تمكن أبناء الرعية من الدفاع عن الكاتدرائية.وفي السنوات الأخيرة، نظمت السلطات الأوكرانية أكبر موجة اضطهاد للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية في تاريخ البلاد الحديث، وهي أكبر مجتمع من المؤمنين في البلاد. وبدعم من السلطات، استولت الكنيسة الأرثوذكسية المنشقة في أوكرانيا على مئات الكنائس بالقوة، ويهاجم القوميون والمنشقون رجال الدين والمؤمنين، وتجري عمليات تفتيش للكهنة والأساقفة والكنائس والأديرة. وأدانت المحاكم الأوكرانية بعض أعضاء رجال الدين، والعديد منهم رهن الاعتقال.وفي نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، دخل قانون يحظر أنشطة المنظمات الدينية المرتبطة بروسيا في أوكرانيا حيز التنفيذ، مما يجعل من الممكن حظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية. ووافقت الحكومة الأوكرانية هذا الأسبوع على إجراءات قانونية لمزيد من اضطهاد الكنيسة.وهذا الإجراء يعني الموافقة على "إجراء بحث بشأن وجود علامات انتماء" المنظمات الدينية إلى الكنيسة الأرثوذكسية الروسية. وإذا وجدت أجهزة الدولة للسياسة العرقية وحرية الضمير مثل هذه العلامات، فسوف تصدر حكما، وسيؤدي عدم الامتثال له إلى رفع دعوى قضائية لإنهاء أنشطة لمنظمة دينية.لحظة انهيار كنيسة تاريخية في تشيلي بسبب حريق هائل... فيديو4 ضحايا في عملية طعن داخل كنيسة في سيدني... فيديو
https://sarabic.ae/20240821/رئيس-أساقفة-سبسطية-للروم-الأرثوذوكس-يندد-بحظر-الكنيسة-الأرثوذكسية-الأوكرانية--1091962412.html
https://sarabic.ae/20240820/مجلس-حقوق-الإنسان-الروسي-يدعو-المنظمات-الدولية-للحيلولة-دون-حظر-الكنيسة-الأرثوذكسية-الأوكرانية-1091938067.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/11/1093853849_0:0:607:455_1920x0_80_0_0_8714b6b1f98ef406a6474c5788cff4de.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار أوكرانيا, كنيسة, الكنيسة الأرثوذكسية
العالم, أخبار أوكرانيا, كنيسة, الكنيسة الأرثوذكسية

مشهد صادم للحظة اقتحام نازيين لكنيسة أرثوذكسية في أوكرانيا... فيديو

08:26 GMT 17.10.2024
© Photo / Xصورة للحظة اقتحام كنيسة أرثوذكسية في أوكرانيا
صورة للحظة اقتحام كنيسة أرثوذكسية في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
© Photo / X
تابعنا عبر
نشر النائب في البرلمان الأوكراني، أرتيوم دميتروك، على قناة "تلغرام"، مقطع فيديو لأشخاص اقتحموا معبد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية في تشيركاسي، وأطلقوا النار على أبناء الرعية واستخدموا رذاذ الفلفل.
وكتب دميتروك الذي غادر البلاد: "تظهر هذه اللقطات كيف أطلق "محارب" زيلينسكي النار على أبناء رعية الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية".
وأظهر الفيديو قتالا في المعبد، حيث أطلق المهاجمون الذين يرتدون ملابس مموهة مع ربطات تعريف صفراء، النار على أبناء الرعية بمسدسات ورشوهم برذاذ الفلفل.
وفقًا لاتحاد الصحفيين الأرثوذكس، دخل مئة شخص يرتدون ملابس مموهة وأقنعة بالقوة إلى أراضي كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل، التابعة للكنيسة الأرثوذكسية في حوالي الساعة الثالثة صباحًا. وفي هذا الوقت، كان هناك قداس ليلي.
وقام المهاجمون بطرد المؤمنين من الكاتدرائية، وأخذوا هواتفهم ولم يسمحوا لهم بتصوير ما كان يحدث، كما قاموا بتعطيل كاميرات المراقبة. بالإضافة إلى ذلك، قاموا بسرقة الخزانة والوثائق وأجهزة الكمبيوتر والأيقونات من المعبد.
كنيسة الأرمن في مدينة حلب السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذوكس يندد بحظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية
21 أغسطس, 12:20 GMT
وفي نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، أبلغ اتحاد الصحفيين الأرثوذكس عن محاولة للاستيلاء على الكنيسة، ولكن بعد ذلك تمكن أبناء الرعية من الدفاع عن الكاتدرائية.
وفي السنوات الأخيرة، نظمت السلطات الأوكرانية أكبر موجة اضطهاد للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية في تاريخ البلاد الحديث، وهي أكبر مجتمع من المؤمنين في البلاد. وبدعم من السلطات، استولت الكنيسة الأرثوذكسية المنشقة في أوكرانيا على مئات الكنائس بالقوة، ويهاجم القوميون والمنشقون رجال الدين والمؤمنين، وتجري عمليات تفتيش للكهنة والأساقفة والكنائس والأديرة. وأدانت المحاكم الأوكرانية بعض أعضاء رجال الدين، والعديد منهم رهن الاعتقال.
كنيسة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
مجلس حقوق الإنسان الروسي يدعو المنظمات الدولية للحيلولة دون حظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية
20 أغسطس, 17:37 GMT
وفي نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، دخل قانون يحظر أنشطة المنظمات الدينية المرتبطة بروسيا في أوكرانيا حيز التنفيذ، مما يجعل من الممكن حظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية. ووافقت الحكومة الأوكرانية هذا الأسبوع على إجراءات قانونية لمزيد من اضطهاد الكنيسة.
وهذا الإجراء يعني الموافقة على "إجراء بحث بشأن وجود علامات انتماء" المنظمات الدينية إلى الكنيسة الأرثوذكسية الروسية. وإذا وجدت أجهزة الدولة للسياسة العرقية وحرية الضمير مثل هذه العلامات، فسوف تصدر حكما، وسيؤدي عدم الامتثال له إلى رفع دعوى قضائية لإنهاء أنشطة لمنظمة دينية.
لحظة انهيار كنيسة تاريخية في تشيلي بسبب حريق هائل... فيديو
4 ضحايا في عملية طعن داخل كنيسة في سيدني... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:41 GMTДым поднимается от израильских авиаударов по Дахие, южному пригороду Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل05:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала