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رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذوكس يندد بحظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية
رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذوكس يندد بحظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
ندّد رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذوكس، المطران عطالله حنّا، "بقيام البرلمان الأوكراني بحظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية بحجة أنّها تابعة لروسيا"، واصفًا... 21.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-21T12:20+0000
2024-08-21T12:20+0000
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وأوضح المطران حنّا، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الكنيسة الأرثوذكسية، التي يستهدفها البرلمان الأوكراني، هي الكنيسة الوحيدة الشرعية والقانونية التي نعترف بها في أوكرانيا".وبيّن رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذوكس أن "الكنيسة المستهدفة من قبل نظام كييف هي الكنيسة الأولى والأعرق في أوكرانيا، وتاريخها بدأ مع نشأة هذه البلاد، وعليه نطالب كل الكنائس في العالم وكل الهيئات الحقوقية بموقف واضح ومندد ورافض لهذا الإجراء غير الحضاري، الذي يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان".وشدّد المطران حنا على أن "النظام الأوكراني يريد فرض كنيسة بديلة عن الكنيسة الأرثوذكسية بحسب أهوائه وأجنداته الغربية، إذ أنه لم يعد خافيًا على أحد أن فلاديمير زيلينسكي، ينفذ أجندة غربية، وهو أمر لا يمكن التغاضي عنه لأنهم يريدون القضاء على كل القيم الكنسية وإضعاف دورها من خلال حرب شعواء يمارسونها ضد الكنيسة، وأيضًا يقومون باضطهاد الميتروبوليت والأساقفة والمطارنة والكهنة".وأشار إلى أن "ما يحصل اليوم هو مؤشر خطير وهو يمثل استهدافا واضحا ليس فقط للكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا، بل لكل الكنائس في العالم وعليه ندعو للتحرك والعمل على إفشال هذا المخطط الغربي".
https://sarabic.ae/20240820/مجلس-حقوق-الإنسان-الروسي-يدعو-المنظمات-الدولية-للحيلولة-دون-حظر-الكنيسة-الأرثوذكسية-الأوكرانية-1091938067.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار أوكرانيا, روسيا
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار أوكرانيا, روسيا

رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذوكس يندد بحظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية

12:20 GMT 21.08.2024
© AFP 2023 / George Ourfalianكنيسة الأرمن في مدينة حلب السورية
كنيسة الأرمن في مدينة حلب السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
© AFP 2023 / George Ourfalian
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حصري
ندّد رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذوكس، المطران عطالله حنّا، "بقيام البرلمان الأوكراني بحظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية بحجة أنّها تابعة لروسيا"، واصفًا هذا الإجراء بالإجرام والتصرف غير المسؤول وغير الحكيم.
وأوضح المطران حنّا، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الكنيسة الأرثوذكسية، التي يستهدفها البرلمان الأوكراني، هي الكنيسة الوحيدة الشرعية والقانونية التي نعترف بها في أوكرانيا".

ولفت إلى أن "البرلمان الأوكراني يتخذ إجراءات ليست من صلاحياته، إذ أن هذا الأمر يقع على عاتق المنظومة الكنسية برمتها".

وبيّن رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذوكس أن "الكنيسة المستهدفة من قبل نظام كييف هي الكنيسة الأولى والأعرق في أوكرانيا، وتاريخها بدأ مع نشأة هذه البلاد، وعليه نطالب كل الكنائس في العالم وكل الهيئات الحقوقية بموقف واضح ومندد ورافض لهذا الإجراء غير الحضاري، الذي يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان".
كنيسة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
مجلس حقوق الإنسان الروسي يدعو المنظمات الدولية للحيلولة دون حظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية
أمس, 17:37 GMT
وشدّد المطران حنا على أن "النظام الأوكراني يريد فرض كنيسة بديلة عن الكنيسة الأرثوذكسية بحسب أهوائه وأجنداته الغربية، إذ أنه لم يعد خافيًا على أحد أن فلاديمير زيلينسكي، ينفذ أجندة غربية، وهو أمر لا يمكن التغاضي عنه لأنهم يريدون القضاء على كل القيم الكنسية وإضعاف دورها من خلال حرب شعواء يمارسونها ضد الكنيسة، وأيضًا يقومون باضطهاد الميتروبوليت والأساقفة والمطارنة والكهنة".
وأشار إلى أن "ما يحصل اليوم هو مؤشر خطير وهو يمثل استهدافا واضحا ليس فقط للكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا، بل لكل الكنائس في العالم وعليه ندعو للتحرك والعمل على إفشال هذا المخطط الغربي".
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