كيف وجه الجيش الأحمر ضربة موجعة للرايخ الثالث خلال عملية هجوم البلطيق في الحرب العالمية الثانية؟

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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
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خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
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30 د
ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
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183 د
ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
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30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
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شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
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مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: القدرات العسكرية في الكوكب تنحصر بثلاثة مختبرات روسي شرعي وأمريكي غير منضبط وكوري مرعب
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مدار الليل والنهار
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كيف وجه الجيش الأحمر ضربة موجعة للرايخ الثالث خلال عملية هجوم البلطيق في الحرب العالمية الثانية؟
كيف وجه الجيش الأحمر ضربة موجعة للرايخ الثالث خلال عملية هجوم البلطيق في الحرب العالمية الثانية؟
سبوتنيك عربي
كيف وجه الجيش الأحمر ضربة موجعة للرايخ الثالث خلال عملية هجوم البلطيق في الحرب العالمية الثانية؟
2024-09-16T12:44+0000
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كان الهجوم ناجحًا بشكل مدوٍ، حيث تم طرد القوات النازية من الأراضي السوفيتية أو عزلها وحصارها في شبه جزيرة كورلاند دون أمل في الهروب من قوات الجيش الأحمر.يوضح الإنفوغراف الذي أعدته وكالة "سبوتنيك"، ملخصًا موجزًا ​​لهذه العملية العسكرية الضخمة - هجوم البلطيق.يذكر أن بعض دول البلطيق اليوم تفضل عدم تذكر أنها مدينة بتحريرها للاتحاد السوفيتي/روسيا، ففي يوليو/تموز الماضي بدأت السلطات الإستونية في هدم شواهد قبور الجنود السوفيت الذين سقطوا وهم يقاتلون من أجل تحرير إستونيا من القوات الألمانية النازية، في حين تقيم لاتفيا احتفالات سنوية لتكريم أعضاء لاتفيا من قوات الأمن الخاصة.
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كيف وجه الجيش الأحمر ضربة موجعة للرايخ الثالث خلال عملية هجوم البلطيق في الحرب العالمية الثانية؟
كيف وجه الجيش الأحمر ضربة موجعة للرايخ الثالث خلال عملية هجوم البلطيق في الحرب العالمية الثانية؟

كيف وجه الجيش الأحمر ضربة موجعة للرايخ الثالث خلال عملية هجوم البلطيق في الحرب العالمية الثانية؟

12:44 GMT 16.09.2024
تابعنا عبر
قبل ثمانين عامًا، بدأت القوات السوفيتية ما أصبح يُعرف بالهجوم على البلطيق - وهي عملية إستراتيجية كان هدفها طرد الغزاة الألمان النازيين من دول البلطيق الثلاث - إستونيا ولاتفيا وليتوانيا - التي كانت في ذلك الوقت جزءًا من الاتحاد السوفيتي.
كان الهجوم ناجحًا بشكل مدوٍ، حيث تم طرد القوات النازية من الأراضي السوفيتية أو عزلها وحصارها في شبه جزيرة كورلاند دون أمل في الهروب من قوات الجيش الأحمر.
يوضح الإنفوغراف الذي أعدته وكالة "سبوتنيك"، ملخصًا موجزًا ​​لهذه العملية العسكرية الضخمة - هجوم البلطيق.
يذكر أن بعض دول البلطيق اليوم تفضل عدم تذكر أنها مدينة بتحريرها للاتحاد السوفيتي/روسيا، ففي يوليو/تموز الماضي بدأت السلطات الإستونية في هدم شواهد قبور الجنود السوفيت الذين سقطوا وهم يقاتلون من أجل تحرير إستونيا من القوات الألمانية النازية، في حين تقيم لاتفيا احتفالات سنوية لتكريم أعضاء لاتفيا من قوات الأمن الخاصة.
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