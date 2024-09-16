https://sarabic.ae/20240916/كيف-وجه-الجيش-الأحمر-ضربة-موجعة-للرايخ-الثالث-خلال-عملية-هجوم-البلطيق-في-الحرب-العالمية-الثانية-1092775909.html
كيف وجه الجيش الأحمر ضربة موجعة للرايخ الثالث خلال عملية هجوم البلطيق في الحرب العالمية الثانية؟
كيف وجه الجيش الأحمر ضربة موجعة للرايخ الثالث خلال عملية هجوم البلطيق في الحرب العالمية الثانية؟
سبوتنيك عربي
كيف وجه الجيش الأحمر ضربة موجعة للرايخ الثالث خلال عملية هجوم البلطيق في الحرب العالمية الثانية؟
2024-09-16T12:44+0000
2024-09-16T12:44+0000
2024-09-16T12:44+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
أخبار روسيا اليوم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/10/1092775754_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_25f99f9fd7383c8d6729560afc270cac.png
كان الهجوم ناجحًا بشكل مدوٍ، حيث تم طرد القوات النازية من الأراضي السوفيتية أو عزلها وحصارها في شبه جزيرة كورلاند دون أمل في الهروب من قوات الجيش الأحمر.يوضح الإنفوغراف الذي أعدته وكالة "سبوتنيك"، ملخصًا موجزًا لهذه العملية العسكرية الضخمة - هجوم البلطيق.يذكر أن بعض دول البلطيق اليوم تفضل عدم تذكر أنها مدينة بتحريرها للاتحاد السوفيتي/روسيا، ففي يوليو/تموز الماضي بدأت السلطات الإستونية في هدم شواهد قبور الجنود السوفيت الذين سقطوا وهم يقاتلون من أجل تحرير إستونيا من القوات الألمانية النازية، في حين تقيم لاتفيا احتفالات سنوية لتكريم أعضاء لاتفيا من قوات الأمن الخاصة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/10/1092775754_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_980e6acab200853d5194192226406b03.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
كيف وجه الجيش الأحمر ضربة موجعة للرايخ الثالث خلال عملية هجوم البلطيق في الحرب العالمية الثانية؟
كيف وجه الجيش الأحمر ضربة موجعة للرايخ الثالث خلال عملية هجوم البلطيق في الحرب العالمية الثانية؟
كيف وجه الجيش الأحمر ضربة موجعة للرايخ الثالث خلال عملية هجوم البلطيق في الحرب العالمية الثانية؟
قبل ثمانين عامًا، بدأت القوات السوفيتية ما أصبح يُعرف بالهجوم على البلطيق - وهي عملية إستراتيجية كان هدفها طرد الغزاة الألمان النازيين من دول البلطيق الثلاث - إستونيا ولاتفيا وليتوانيا - التي كانت في ذلك الوقت جزءًا من الاتحاد السوفيتي.
كان الهجوم ناجحًا بشكل مدوٍ، حيث تم طرد القوات النازية من الأراضي السوفيتية أو عزلها وحصارها في شبه جزيرة كورلاند دون أمل في الهروب من قوات الجيش الأحمر.
يوضح الإنفوغراف الذي أعدته وكالة "سبوتنيك"، ملخصًا موجزًا لهذه العملية العسكرية الضخمة - هجوم البلطيق.
يذكر أن بعض دول البلطيق اليوم تفضل عدم تذكر أنها مدينة بتحريرها للاتحاد السوفيتي/روسيا، ففي يوليو/تموز الماضي بدأت السلطات الإستونية في هدم شواهد قبور الجنود السوفيت الذين سقطوا وهم يقاتلون من أجل تحرير إستونيا من القوات الألمانية النازية، في حين تقيم لاتفيا احتفالات سنوية لتكريم أعضاء لاتفيا من قوات الأمن الخاصة.