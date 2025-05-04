https://sarabic.ae/20250504/الكرملين-شي-جين-بينغ-يزور-روسيا-للمشاركة-في-احتفالات-الذكرى-الـ80-للنصر-على-النازية-1100145555.html

الكرملين: شي جين بينغ يزور روسيا للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 للنصر على النازية

الكرملين: شي جين بينغ يزور روسيا للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 للنصر على النازية

سبوتنيك عربي

ذكر المكتب الصحفي للكرملين، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيقوم بزيارة رسمية إلى روسيا، في الفترة من 7 إلى 10 مايو/ أيار، بناء على دعوة من الرئيس الروسي... 04.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-04T07:45+0000

2025-05-04T07:45+0000

2025-05-04T07:45+0000

الصين

روسيا

عيد النصر

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/04/1100145395_0:110:3251:1939_1920x0_80_0_0_115996fb2d32552641d0987065754537.jpg

وأضاف المكتب في بيان، اليوم الأحد: "بناء على دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيقوم رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ بزيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية في الفترة من 7 إلى 10 مايو، وسيشارك في الفعاليات الاحتفالية المخصصة للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى".وأعلنت روسيا بقرار من الرئيس بوتين، وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر، من منتصف ليل 7-8 مايو حتى منتصف ليل 10-11 من الشهر ذاته. وأعلن الكرملين، يوم أمس الاثنين، أن جميع العمليات العسكرية ستتوقف خلال هذه الفترة. وبحسب الكرملين، فإنه "في حالة انتهاك وقف إطلاق النار من قبل الجانب الأوكراني، فإن القوات المسلحة الروسية ستتخذ ردا مناسبا وفعالا".الصين تعلق على قرار روسيا بشأن وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام

https://sarabic.ae/20250428/زعماء-العالم-الذين-أكدوا-مشاركتهم-في-عرض-9-مايو-عيد-النصر-في-موسكو-1099977156.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, روسيا, عيد النصر