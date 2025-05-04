الكرملين: شي جين بينغ يزور روسيا للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 للنصر على النازية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تقف وراء الاقتتال في سوريا لكي تستثمر فيه وتحقق أهدافها الاستراتيجية
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تتجه أوروبا نحو الصين لمواجهة حرب ترامب التجارية؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
12:14 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
16:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:41 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير، اتهامات إيرانية لفرنسا بمحاولة إفساد المفاوضات النووية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هجوم إسرائيلي على قافلة مساعدات إنسانية كانت متجهة لغزة وسط صمت دولي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
العنف الجنسي.. بين القوانين والنفس البشرية
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
ملفات ساخنة
هجوم إسرائيلي على قافلة مساعدات إنسانية كانت متجهة لغزة وسط صمت دولي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:21 GMT
39 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تقف وراء الاقتتال في سوريا لكي تستثمر فيه وتحقق أهدافها الاستراتيجية
18:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250504/الكرملين-شي-جين-بينغ-يزور-روسيا-للمشاركة-في-احتفالات-الذكرى-الـ80-للنصر-على-النازية-1100145555.html
الكرملين: شي جين بينغ يزور روسيا للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 للنصر على النازية
الكرملين: شي جين بينغ يزور روسيا للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 للنصر على النازية
سبوتنيك عربي
ذكر المكتب الصحفي للكرملين، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيقوم بزيارة رسمية إلى روسيا، في الفترة من 7 إلى 10 مايو/ أيار، بناء على دعوة من الرئيس الروسي... 04.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-04T07:45+0000
2025-05-04T07:45+0000
الصين
روسيا
عيد النصر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/04/1100145395_0:110:3251:1939_1920x0_80_0_0_115996fb2d32552641d0987065754537.jpg
وأضاف المكتب في بيان، اليوم الأحد: "بناء على دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيقوم رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ بزيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية في الفترة من 7 إلى 10 مايو، وسيشارك في الفعاليات الاحتفالية المخصصة للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى".وأعلنت روسيا بقرار من الرئيس بوتين، وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر، من منتصف ليل 7-8 مايو حتى منتصف ليل 10-11 من الشهر ذاته. وأعلن الكرملين، يوم أمس الاثنين، أن جميع العمليات العسكرية ستتوقف خلال هذه الفترة. وبحسب الكرملين، فإنه "في حالة انتهاك وقف إطلاق النار من قبل الجانب الأوكراني، فإن القوات المسلحة الروسية ستتخذ ردا مناسبا وفعالا".الصين تعلق على قرار روسيا بشأن وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام
https://sarabic.ae/20250428/زعماء-العالم-الذين-أكدوا-مشاركتهم-في-عرض-9-مايو-عيد-النصر-في-موسكو-1099977156.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/04/1100145395_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_0e2d46da0e758089de723a7e8b9170e2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, روسيا, عيد النصر
الصين, روسيا, عيد النصر

الكرملين: شي جين بينغ يزور روسيا للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 للنصر على النازية

07:45 GMT 04.05.2025
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصوربوتين وشي جين بينغ
بوتين وشي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ذكر المكتب الصحفي للكرملين، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيقوم بزيارة رسمية إلى روسيا، في الفترة من 7 إلى 10 مايو/ أيار، بناء على دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيشارك في الفعاليات الاحتفالية المخصصة للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
وأضاف المكتب في بيان، اليوم الأحد: "بناء على دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيقوم رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ بزيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية في الفترة من 7 إلى 10 مايو، وسيشارك في الفعاليات الاحتفالية المخصصة للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى".
سيتم خلال المفاوضات مناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بمواصلة تطوير علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي، فضلاً عن القضايا الراهنة على الأجندة الدولية والإقليمية.
زعماء العالم الذين أكدوا مشاركتهم في عرض 9 مايو عيد النصر في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
وسائط متعددة
زعماء العالم الذين أكدوا مشاركتهم في عرض 9 مايو "عيد النصر" في موسكو
28 أبريل, 15:34 GMT
وأعلنت روسيا بقرار من الرئيس بوتين، وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر، من منتصف ليل 7-8 مايو حتى منتصف ليل 10-11 من الشهر ذاته. وأعلن الكرملين، يوم أمس الاثنين، أن جميع العمليات العسكرية ستتوقف خلال هذه الفترة.
وبحسب الكرملين، فإنه "في حالة انتهاك وقف إطلاق النار من قبل الجانب الأوكراني، فإن القوات المسلحة الروسية ستتخذ ردا مناسبا وفعالا".
الصين تعلق على قرار روسيا بشأن وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала