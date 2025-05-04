https://sarabic.ae/20250504/الكرملين-شي-جين-بينغ-يزور-روسيا-للمشاركة-في-احتفالات-الذكرى-الـ80-للنصر-على-النازية-1100145555.html
الكرملين: شي جين بينغ يزور روسيا للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 للنصر على النازية
الكرملين: شي جين بينغ يزور روسيا للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 للنصر على النازية
سبوتنيك عربي
ذكر المكتب الصحفي للكرملين، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيقوم بزيارة رسمية إلى روسيا، في الفترة من 7 إلى 10 مايو/ أيار، بناء على دعوة من الرئيس الروسي... 04.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-04T07:45+0000
2025-05-04T07:45+0000
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الصين
روسيا
عيد النصر
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وأضاف المكتب في بيان، اليوم الأحد: "بناء على دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيقوم رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ بزيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية في الفترة من 7 إلى 10 مايو، وسيشارك في الفعاليات الاحتفالية المخصصة للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى".وأعلنت روسيا بقرار من الرئيس بوتين، وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر، من منتصف ليل 7-8 مايو حتى منتصف ليل 10-11 من الشهر ذاته. وأعلن الكرملين، يوم أمس الاثنين، أن جميع العمليات العسكرية ستتوقف خلال هذه الفترة. وبحسب الكرملين، فإنه "في حالة انتهاك وقف إطلاق النار من قبل الجانب الأوكراني، فإن القوات المسلحة الروسية ستتخذ ردا مناسبا وفعالا".الصين تعلق على قرار روسيا بشأن وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام
https://sarabic.ae/20250428/زعماء-العالم-الذين-أكدوا-مشاركتهم-في-عرض-9-مايو-عيد-النصر-في-موسكو-1099977156.html
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الصين, روسيا, عيد النصر
الكرملين: شي جين بينغ يزور روسيا للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 للنصر على النازية
ذكر المكتب الصحفي للكرملين، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيقوم بزيارة رسمية إلى روسيا، في الفترة من 7 إلى 10 مايو/ أيار، بناء على دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيشارك في الفعاليات الاحتفالية المخصصة للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
وأضاف المكتب في بيان، اليوم الأحد: "بناء على دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيقوم رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ بزيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية في الفترة من 7 إلى 10 مايو، وسيشارك في الفعاليات الاحتفالية المخصصة للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى".
سيتم خلال المفاوضات مناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بمواصلة تطوير علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي، فضلاً عن القضايا الراهنة على الأجندة الدولية والإقليمية.
وأعلنت روسيا بقرار من الرئيس بوتين، وقف إطلاق النار
في أيام الذكرى الثمانين للنصر، من منتصف ليل 7-8 مايو حتى منتصف ليل 10-11 من الشهر ذاته. وأعلن الكرملين، يوم أمس الاثنين، أن جميع العمليات العسكرية ستتوقف خلال هذه الفترة.
وبحسب الكرملين، فإنه "في حالة انتهاك وقف إطلاق النار من قبل الجانب الأوكراني، فإن القوات المسلحة الروسية ستتخذ ردا مناسبا وفعالا".