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https://sarabic.ae/20250425/إعلام-يكشف-عن-مسودة-التسوية-الأمريكية-للأزمة-الأوكرانية-1099884198.html
إعلام يكشف عن مسودة التسوية الأمريكية للأزمة الأوكرانية
إعلام يكشف عن مسودة التسوية الأمريكية للأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، عن مضمون مسودة التسوية الأمريكية لحل الأزمة الأوكرانية. 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T10:45+0000
2025-04-25T10:45+0000
روسيا
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وتتضمن المقترحات الأمريكية للتسوية في أوكرانيا الاعتراف بشرعية السيطرة الروسية على شبه جزيرة القرم وعلى أربع مناطق جديدة، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الغربية.وجاء في نص الوثيقة التي تناقلتها وسائل الإعلام، أن "الولايات المتحدة تعترف قانونيًا بالسيطرة الروسية على شبه جزيرة القرم. كما تعترف بحكم الواقع بالسيطرة الروسية على مقاطعة لوغانسك، وتعترف بحكم الواقع بالأجزاء الخاضعة للسيطرة الروسية من مقاطعات زابوروجيه ودونيتسك وخيرسون".وتضمنت مسودة التسوية الأمريكية للأزمة الأوكرانية البنود الآتية:وتضمن الاقتراح المتبادل بين أوروبا وكييف لحل النزاع الأوكراني مراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار تحت قيادة الولايات المتحدة وبدعم من دول ثالثة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الغربية.وبحسب الوثيقة، قدّم المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، هذا المشروع إلى أوروبا وأوكرانيا، خلال المفاوضات في باريس في 17 أبريل/نيسان الجاري.وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن أخذ مصالح روسيا في الاعتبار يعد شرطا أساسيا لتحقيق السلام في أوكرانيا.البيت الأبيض: ويتكوف يعاود زيارة روسيا هذا الأسبوع لمواصلة المباحثات مع بوتيننائب أوكراني: الولايات المتحدة لا ترى جدوى من المفاوضات على شروط أوكرانيا
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https://sarabic.ae/20250424/موسكو-تعطيل-زيلينسكي-لمشاورات-لندن-بشأن-أوكرانيا-يؤكد-نية-كييف-نسف-عملية-السلام--1099846617.html
https://sarabic.ae/20250418/روبيو-المناقشات-بشأن-التسوية-الأوكرانية-لا-يمكن-أن-تستمر-إلى-الأبد-1099667188.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم

إعلام يكشف عن مسودة التسوية الأمريكية للأزمة الأوكرانية

10:45 GMT 25.04.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالمبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف
المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، عن مضمون مسودة التسوية الأمريكية لحل الأزمة الأوكرانية.
وتتضمن المقترحات الأمريكية للتسوية في أوكرانيا الاعتراف بشرعية السيطرة الروسية على شبه جزيرة القرم وعلى أربع مناطق جديدة، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الغربية.
وجاء في نص الوثيقة التي تناقلتها وسائل الإعلام، أن "الولايات المتحدة تعترف قانونيًا بالسيطرة الروسية على شبه جزيرة القرم. كما تعترف بحكم الواقع بالسيطرة الروسية على مقاطعة لوغانسك، وتعترف بحكم الواقع بالأجزاء الخاضعة للسيطرة الروسية من مقاطعات زابوروجيه ودونيتسك وخيرسون".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: مراعاة مصالح روسيا شرط أساسي لتحقيق السلام في أوكرانيا
أمس, 10:13 GMT
وتضمنت مسودة التسوية الأمريكية للأزمة الأوكرانية البنود الآتية:
1.
رفع العقوبات المفروضة على روسيا
2.
الاعتراف القانوني بشبه جزيرة القرم وأراضي أربع مناطق جديدة تحت السيطرة الفعلية لموسكو
3.
وقف إطلاق النار الدائم وبدء المفاوضات الفورية بين روسيا وأوكرانيا
4.
رفض مسعى كييف للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي
5.
سوف تكون أوكرانيا قادرة على العمل نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
6.
ضمانات أمنية لكييف، في المقام الأول على حساب أوروبا
7.
إعادة الأراضي في مقاطعة خاركوف إلى أوكرانيا
8.
استعادة سيطرة كييف على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ولكن مع إبقاء المحطة تحت إدارة الولايات المتحدة
9.
مرور غير معوق على طول نهر الدنيبر للسفن الأوكرانية
10.
واشنطن وكييف تنفذان اتفاقية بشأن الموارد المعدنية والتعاون الاقتصادي
11.
تتعاون روسيا والولايات المتحدة في مجال الطاقة والصناعة
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: تعطيل زيلينسكي لمشاورات لندن بشأن أوكرانيا يؤكد نية كييف نسف عملية السلام
أمس, 08:50 GMT
وتضمن الاقتراح المتبادل بين أوروبا وكييف لحل النزاع الأوكراني مراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار تحت قيادة الولايات المتحدة وبدعم من دول ثالثة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الغربية.
وذكرت الوثيقة أيضا أنه "سيتم مناقشة القضايا الإقليمية وحلها بعد وقف إطلاق النار الكامل وغير المشروط... وتبدأ المفاوضات حول الأراضي بتحديد خط التماس".
السناتور ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2025
روبيو: المناقشات بشأن التسوية الأوكرانية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد
18 أبريل, 08:38 GMT
وبحسب الوثيقة، قدّم المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، هذا المشروع إلى أوروبا وأوكرانيا، خلال المفاوضات في باريس في 17 أبريل/نيسان الجاري.
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن أخذ مصالح روسيا في الاعتبار يعد شرطا أساسيا لتحقيق السلام في أوكرانيا.
البيت الأبيض: ويتكوف يعاود زيارة روسيا هذا الأسبوع لمواصلة المباحثات مع بوتين
نائب أوكراني: الولايات المتحدة لا ترى جدوى من المفاوضات على شروط أوكرانيا
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