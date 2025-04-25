https://sarabic.ae/20250425/إعلام-يكشف-عن-مسودة-التسوية-الأمريكية-للأزمة-الأوكرانية-1099884198.html

إعلام يكشف عن مسودة التسوية الأمريكية للأزمة الأوكرانية

إعلام يكشف عن مسودة التسوية الأمريكية للأزمة الأوكرانية

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، عن مضمون مسودة التسوية الأمريكية لحل الأزمة الأوكرانية. 25.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-25T10:45+0000

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وتتضمن المقترحات الأمريكية للتسوية في أوكرانيا الاعتراف بشرعية السيطرة الروسية على شبه جزيرة القرم وعلى أربع مناطق جديدة، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الغربية.وجاء في نص الوثيقة التي تناقلتها وسائل الإعلام، أن "الولايات المتحدة تعترف قانونيًا بالسيطرة الروسية على شبه جزيرة القرم. كما تعترف بحكم الواقع بالسيطرة الروسية على مقاطعة لوغانسك، وتعترف بحكم الواقع بالأجزاء الخاضعة للسيطرة الروسية من مقاطعات زابوروجيه ودونيتسك وخيرسون".وتضمنت مسودة التسوية الأمريكية للأزمة الأوكرانية البنود الآتية:وتضمن الاقتراح المتبادل بين أوروبا وكييف لحل النزاع الأوكراني مراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار تحت قيادة الولايات المتحدة وبدعم من دول ثالثة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الغربية.وبحسب الوثيقة، قدّم المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، هذا المشروع إلى أوروبا وأوكرانيا، خلال المفاوضات في باريس في 17 أبريل/نيسان الجاري.وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن أخذ مصالح روسيا في الاعتبار يعد شرطا أساسيا لتحقيق السلام في أوكرانيا.البيت الأبيض: ويتكوف يعاود زيارة روسيا هذا الأسبوع لمواصلة المباحثات مع بوتيننائب أوكراني: الولايات المتحدة لا ترى جدوى من المفاوضات على شروط أوكرانيا

https://sarabic.ae/20250424/الكرملين-مراعاة-مصالح-روسيا-شرط-أساسي-لتحقيق-السلام-في-أوكرانيا-1099848807.html

https://sarabic.ae/20250424/موسكو-تعطيل-زيلينسكي-لمشاورات-لندن-بشأن-أوكرانيا-يؤكد-نية-كييف-نسف-عملية-السلام--1099846617.html

https://sarabic.ae/20250418/روبيو-المناقشات-بشأن-التسوية-الأوكرانية-لا-يمكن-أن-تستمر-إلى-الأبد-1099667188.html

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