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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250424/الكرملين-مراعاة-مصالح-روسيا-شرط-أساسي-لتحقيق-السلام-في-أوكرانيا-1099848807.html
الكرملين: مراعاة مصالح روسيا شرط أساسي لتحقيق السلام في أوكرانيا
الكرملين: مراعاة مصالح روسيا شرط أساسي لتحقيق السلام في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن أخذ مصالح روسيا في الاعتبار يعد شرطا أساسيا لتحقيق السلام في أوكرانيا. 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T10:13+0000
2025-04-24T10:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن نركز على مواصلة الجهود لتحقيق السلام. نحن والرئيس بوتين نؤيد تحقيق السلام مع ضمان مصالح بلدنا. هذا شرط أساسي. هذا العمل مستمر".وتابع: "تواصل روسيا العمل مع الجانب الأمريكي. ونحن نركز على مواصلة الجهود لتحقيق السلام".وأشار إلى أن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أوكرانيا فقدت شبه جزيرة القرم منذ سنوات عديدة يتوافق تماما مع فهم القيادة في موسكو.وكان من المقرر أن تجرى في اليوم السابق مفاوضات بين الوفود الأمريكية والأوروبية والأوكرانية بشأن حل النزاع في لندن. ونتيجة لذلك، ألغى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف الزيارة، ثم رفض وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا أيضا المشاركة في الاجتماع الذي عقد على مستوى أدنى.وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن "انهيار المحادثات جاء بسبب غضب واشنطن من عدم رغبة كييف في قبول مقترحات التنازل عن الأراضي، وتفضيلها مناقشة وقف إطلاق النار الكامل أولاً ثم كل شيء آخر"، وفق وصف الصحيفة.وفي اليوم السابق، هاجم ترامب فلاديمير زيلينسكي، مشيرا إلى أن تصريحاته بشأن شبه جزيرة القرم تضر بالمفاوضات مع روسيا. وقال الزعيم الأمريكي إن الوضع في أوكرانيا خطير، ويجب على زيلينسكي إما تحقيق السلام وإلا فإنه سيخسر البلاد بأكملها في غضون ثلاث سنوات.ترامب: التعامل مع زيلينسكي أصعب مما توقعتترامب عن إمكانية اللقاء مع بوتين في السعودية: ممكنة لكن ليست مرجحة
https://sarabic.ae/20250424/موسكو-تعطيل-زيلينسكي-لمشاورات-لندن-بشأن-أوكرانيا-يؤكد-نية-كييف-نسف-عملية-السلام--1099846617.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

الكرملين: مراعاة مصالح روسيا شرط أساسي لتحقيق السلام في أوكرانيا

10:13 GMT 24.04.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن أخذ مصالح روسيا في الاعتبار يعد شرطا أساسيا لتحقيق السلام في أوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن نركز على مواصلة الجهود لتحقيق السلام. نحن والرئيس بوتين نؤيد تحقيق السلام مع ضمان مصالح بلدنا. هذا شرط أساسي. هذا العمل مستمر".

وردًا على سؤال ذي صلة حول "خطة السلام" التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "لا يمكننا ولا نرغب في التعليق على أي تسريبات تتعلق بتفاصيل للخطة المزعومة. ونكرر أن العمل جارٍ على قدم وساق. نحن نتحدث فقط فيما يتعلق بأنفسنا. نحن نركز على مواصلة عملية التسوية ونقدر خدمات الوساطة التي يقدمها الجانب الأمريكي".

وتابع: "تواصل روسيا العمل مع الجانب الأمريكي. ونحن نركز على مواصلة الجهود لتحقيق السلام".
وأشار إلى أن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أوكرانيا فقدت شبه جزيرة القرم منذ سنوات عديدة يتوافق تماما مع فهم القيادة في موسكو.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: تعطيل زيلينسكي لمشاورات لندن بشأن أوكرانيا يؤكد نية كييف نسف عملية السلام
08:50 GMT
وكان من المقرر أن تجرى في اليوم السابق مفاوضات بين الوفود الأمريكية والأوروبية والأوكرانية بشأن حل النزاع في لندن. ونتيجة لذلك، ألغى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف الزيارة، ثم رفض وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا أيضا المشاركة في الاجتماع الذي عقد على مستوى أدنى.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ستقترح خلال المحادثات مع الممثلين الأوكرانيين والأوروبيين في لندن، الاعتراف بشبه جزيرة القرم جزءا من روسيا وتجميد الخطوط الأمامية (في الجبهات) كجزء من اتفاق السلام.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن "انهيار المحادثات جاء بسبب غضب واشنطن من عدم رغبة كييف في قبول مقترحات التنازل عن الأراضي، وتفضيلها مناقشة وقف إطلاق النار الكامل أولاً ثم كل شيء آخر"، وفق وصف الصحيفة.
وفي اليوم السابق، هاجم ترامب فلاديمير زيلينسكي، مشيرا إلى أن تصريحاته بشأن شبه جزيرة القرم تضر بالمفاوضات مع روسيا. وقال الزعيم الأمريكي إن الوضع في أوكرانيا خطير، ويجب على زيلينسكي إما تحقيق السلام وإلا فإنه سيخسر البلاد بأكملها في غضون ثلاث سنوات.
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ترامب عن إمكانية اللقاء مع بوتين في السعودية: ممكنة لكن ليست مرجحة
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