https://sarabic.ae/20250424/الكرملين-مراعاة-مصالح-روسيا-شرط-أساسي-لتحقيق-السلام-في-أوكرانيا-1099848807.html
الكرملين: مراعاة مصالح روسيا شرط أساسي لتحقيق السلام في أوكرانيا
الكرملين: مراعاة مصالح روسيا شرط أساسي لتحقيق السلام في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن أخذ مصالح روسيا في الاعتبار يعد شرطا أساسيا لتحقيق السلام في أوكرانيا. 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T10:13+0000
2025-04-24T10:13+0000
2025-04-24T10:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن نركز على مواصلة الجهود لتحقيق السلام. نحن والرئيس بوتين نؤيد تحقيق السلام مع ضمان مصالح بلدنا. هذا شرط أساسي. هذا العمل مستمر".وتابع: "تواصل روسيا العمل مع الجانب الأمريكي. ونحن نركز على مواصلة الجهود لتحقيق السلام".وأشار إلى أن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أوكرانيا فقدت شبه جزيرة القرم منذ سنوات عديدة يتوافق تماما مع فهم القيادة في موسكو.وكان من المقرر أن تجرى في اليوم السابق مفاوضات بين الوفود الأمريكية والأوروبية والأوكرانية بشأن حل النزاع في لندن. ونتيجة لذلك، ألغى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف الزيارة، ثم رفض وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا أيضا المشاركة في الاجتماع الذي عقد على مستوى أدنى.وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن "انهيار المحادثات جاء بسبب غضب واشنطن من عدم رغبة كييف في قبول مقترحات التنازل عن الأراضي، وتفضيلها مناقشة وقف إطلاق النار الكامل أولاً ثم كل شيء آخر"، وفق وصف الصحيفة.وفي اليوم السابق، هاجم ترامب فلاديمير زيلينسكي، مشيرا إلى أن تصريحاته بشأن شبه جزيرة القرم تضر بالمفاوضات مع روسيا. وقال الزعيم الأمريكي إن الوضع في أوكرانيا خطير، ويجب على زيلينسكي إما تحقيق السلام وإلا فإنه سيخسر البلاد بأكملها في غضون ثلاث سنوات.ترامب: التعامل مع زيلينسكي أصعب مما توقعتترامب عن إمكانية اللقاء مع بوتين في السعودية: ممكنة لكن ليست مرجحة
https://sarabic.ae/20250424/موسكو-تعطيل-زيلينسكي-لمشاورات-لندن-بشأن-أوكرانيا-يؤكد-نية-كييف-نسف-عملية-السلام--1099846617.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a95d0c101f26ccca2b2a75208749c11e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الكرملين: مراعاة مصالح روسيا شرط أساسي لتحقيق السلام في أوكرانيا
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن أخذ مصالح روسيا في الاعتبار يعد شرطا أساسيا لتحقيق السلام في أوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن نركز على مواصلة الجهود لتحقيق السلام. نحن والرئيس بوتين نؤيد تحقيق السلام مع ضمان مصالح بلدنا. هذا شرط أساسي. هذا العمل مستمر".
وردًا على سؤال ذي صلة حول "خطة السلام" التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "لا يمكننا ولا نرغب في التعليق على أي تسريبات تتعلق بتفاصيل للخطة المزعومة. ونكرر أن العمل جارٍ على قدم وساق. نحن نتحدث فقط فيما يتعلق بأنفسنا. نحن نركز على مواصلة عملية التسوية ونقدر خدمات الوساطة التي يقدمها الجانب الأمريكي".
وتابع: "تواصل روسيا العمل مع الجانب الأمريكي. ونحن نركز على مواصلة الجهود لتحقيق السلام".
وأشار إلى أن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أوكرانيا فقدت شبه جزيرة القرم منذ سنوات عديدة يتوافق تماما مع فهم القيادة في موسكو.
وكان من المقرر أن تجرى في اليوم السابق مفاوضات بين الوفود الأمريكية والأوروبية والأوكرانية بشأن حل النزاع في لندن. ونتيجة لذلك، ألغى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف الزيارة، ثم رفض وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا أيضا المشاركة في الاجتماع الذي عقد على مستوى أدنى.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ستقترح خلال المحادثات مع الممثلين الأوكرانيين والأوروبيين في لندن، الاعتراف بشبه جزيرة القرم جزءا من روسيا وتجميد الخطوط الأمامية (في الجبهات) كجزء من اتفاق السلام.
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن "انهيار المحادثات جاء بسبب غضب واشنطن من عدم رغبة كييف في قبول مقترحات التنازل عن الأراضي، وتفضيلها مناقشة وقف إطلاق النار الكامل أولاً ثم كل شيء آخر"، وفق وصف الصحيفة.
وفي اليوم السابق، هاجم ترامب فلاديمير زيلينسكي، مشيرا إلى أن تصريحاته بشأن شبه جزيرة القرم تضر بالمفاوضات مع روسيا. وقال الزعيم الأمريكي إن الوضع في أوكرانيا خطير، ويجب على زيلينسكي إما تحقيق السلام وإلا فإنه سيخسر البلاد بأكملها في غضون ثلاث سنوات.