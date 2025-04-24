https://sarabic.ae/20250424/موسكو-تعطيل-زيلينسكي-لمشاورات-لندن-بشأن-أوكرانيا-يؤكد-نية-كييف-نسف-عملية-السلام--1099846617.html
موسكو: تعطيل زيلينسكي لمشاورات لندن بشأن أوكرانيا يؤكد نية كييف نسف عملية السلام
موسكو: تعطيل زيلينسكي لمشاورات لندن بشأن أوكرانيا يؤكد نية كييف نسف عملية السلام
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن فلاديمير زيلينسكي عطل المفاوضات بشأن أوكرانيا في لندن، مؤكدا بذالك مسار كييف لنسف عملية السلام... 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T08:50+0000
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وقالت خلال إفادة صحفية: "بكل صراحة، قام زيلينسكي بتعطيل جولة المشاورات في لندن، مؤكدا بشكل مقنع نية بانكوفا (مقر اجتماعات زيلينسكي مع السياسيين والمسؤولين الأوكرانيين ومع السياسيين الغربيين) نسف عملية السلام الناشئة بأي ثمن".وتابعت: "هذا النهج الانفصامي الذي يتبعه نظام كييف أظهر مرة أخرى عجزه المطلق عن التفاوض، وعدم مسؤوليته، ورغبته في مواصلة هذه المذبحة حتى آخر أوكراني، دون مراعاة أي ضحايا".وأضافت: "انتهكت القوات المسلحة الأوكرانية وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا (على استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة) 136 مرة. انتهك نظام كييف هذا الوقف. كما انتهك هدنة عيد الفصح التي استمرت 30 ساعة والتي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وكان من المقرر أن تجرى في اليوم السابق مفاوضات بين الوفود الأمريكية والأوروبية والأوكرانية بشأن حل النزاع في لندن. ونتيجة لذلك، ألغى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف الزيارة، ثم رفض وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا أيضا المشاركة في الاجتماع الذي عقد على مستوى أدنى.وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن "انهيار المحادثات جاء بسبب غضب واشنطن من عدم رغبة كييف في قبول مقترحات التنازل عن الأراضي، وتفضيلها مناقشة وقف إطلاق النار الكامل أولاً ثم كل شيء آخر"، وفق وصف الصحيفة.
https://sarabic.ae/20250424/إعلام-الاعتراف-بشبه-جزيرة-القرم-من-شأنه-أن-ينسف-وحدة-الاتحاد-الأوروبي-1099844097.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
موسكو: تعطيل زيلينسكي لمشاورات لندن بشأن أوكرانيا يؤكد نية كييف نسف عملية السلام
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن فلاديمير زيلينسكي عطل المفاوضات بشأن أوكرانيا في لندن، مؤكدا بذالك مسار كييف لنسف عملية السلام الناشئة.
وقالت خلال إفادة صحفية: "بكل صراحة، قام زيلينسكي بتعطيل جولة المشاورات في لندن، مؤكدا بشكل مقنع نية بانكوفا (مقر اجتماعات زيلينسكي مع السياسيين والمسؤولين الأوكرانيين ومع السياسيين الغربيين) نسف عملية السلام الناشئة بأي ثمن".
ووفقًا لزاخاروفا، فقد سخرت كييف من اتفاقات مينسك وهدنة عيد الفصح، وعرقلت وقف الضربات على منشآت الطاقة والمفاوضات في إسطنبول.
وتابعت: "هذا النهج الانفصامي الذي يتبعه نظام كييف أظهر مرة أخرى عجزه المطلق عن التفاوض، وعدم مسؤوليته، ورغبته في مواصلة هذه المذبحة حتى آخر أوكراني، دون مراعاة أي ضحايا".
وأشارت إلى أن كييف انتهكت هدنة عيد الفصح وكأنها تحاول الإيقاع بالولايات المتحدة من خلال استخدام الأسلحة الأمريكية خلالها.
وأضافت: "انتهكت القوات المسلحة الأوكرانية وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا (على استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة) 136 مرة. انتهك نظام كييف هذا الوقف. كما انتهك هدنة عيد الفصح التي استمرت 30 ساعة والتي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وكان من المقرر أن تجرى في اليوم السابق مفاوضات بين الوفود الأمريكية والأوروبية والأوكرانية بشأن حل النزاع في لندن. ونتيجة لذلك، ألغى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف الزيارة، ثم رفض وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا أيضا المشاركة في الاجتماع الذي عقد على مستوى أدنى.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ستقترح خلال المحادثات مع الممثلين الأوكرانيين والأوروبيين في لندن، الاعتراف بشبه جزيرة القرم جزءا من روسيا وتجميد الخطوط الأمامية (في الجبهات) كجزء من اتفاق السلام.
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن "انهيار المحادثات جاء بسبب غضب واشنطن من عدم رغبة كييف في قبول مقترحات التنازل عن الأراضي، وتفضيلها مناقشة وقف إطلاق النار الكامل أولاً ثم كل شيء آخر"، وفق وصف الصحيفة.