https://sarabic.ae/20250424/موسكو-تعطيل-زيلينسكي-لمشاورات-لندن-بشأن-أوكرانيا-يؤكد-نية-كييف-نسف-عملية-السلام--1099846617.html

موسكو: تعطيل زيلينسكي لمشاورات لندن بشأن أوكرانيا يؤكد نية كييف نسف عملية السلام

موسكو: تعطيل زيلينسكي لمشاورات لندن بشأن أوكرانيا يؤكد نية كييف نسف عملية السلام

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن فلاديمير زيلينسكي عطل المفاوضات بشأن أوكرانيا في لندن، مؤكدا بذالك مسار كييف لنسف عملية السلام... 24.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-24T08:50+0000

2025-04-24T08:50+0000

2025-04-24T08:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg

وقالت خلال إفادة صحفية: "بكل صراحة، قام زيلينسكي بتعطيل جولة المشاورات في لندن، مؤكدا بشكل مقنع نية بانكوفا (مقر اجتماعات زيلينسكي مع السياسيين والمسؤولين الأوكرانيين ومع السياسيين الغربيين) نسف عملية السلام الناشئة بأي ثمن".وتابعت: "هذا النهج الانفصامي الذي يتبعه نظام كييف أظهر مرة أخرى عجزه المطلق عن التفاوض، وعدم مسؤوليته، ورغبته في مواصلة هذه المذبحة حتى آخر أوكراني، دون مراعاة أي ضحايا".وأضافت: "انتهكت القوات المسلحة الأوكرانية وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا (على استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة) 136 مرة. انتهك نظام كييف هذا الوقف. كما انتهك هدنة عيد الفصح التي استمرت 30 ساعة والتي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وكان من المقرر أن تجرى في اليوم السابق مفاوضات بين الوفود الأمريكية والأوروبية والأوكرانية بشأن حل النزاع في لندن. ونتيجة لذلك، ألغى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف الزيارة، ثم رفض وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا أيضا المشاركة في الاجتماع الذي عقد على مستوى أدنى.وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن "انهيار المحادثات جاء بسبب غضب واشنطن من عدم رغبة كييف في قبول مقترحات التنازل عن الأراضي، وتفضيلها مناقشة وقف إطلاق النار الكامل أولاً ثم كل شيء آخر"، وفق وصف الصحيفة.

https://sarabic.ae/20250424/إعلام-الاعتراف-بشبه-جزيرة-القرم-من-شأنه-أن-ينسف-وحدة-الاتحاد-الأوروبي-1099844097.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا