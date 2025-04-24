https://sarabic.ae/20250424/إعلام-الاعتراف-بشبه-جزيرة-القرم-من-شأنه-أن-ينسف-وحدة-الاتحاد-الأوروبي-1099844097.html

إعلام: الاعتراف بشبه جزيرة القرم من شأنه أن ينسف وحدة الاتحاد الأوروبي

إعلام: الاعتراف بشبه جزيرة القرم من شأنه أن ينسف وحدة الاتحاد الأوروبي

سبوتنيك عربي

كتبت صحيفة أمريكية، نقلا عن ممثل للاتحاد الأوروبي لم تكشف عن هويته، أن تحرك الولايات المتحدة للاعتراف بشبه جزيرة القرم كجمهورية روسية من شأنه أن يدمر وحدة... 24.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-24T08:23+0000

2025-04-24T08:23+0000

2025-04-24T08:23+0000

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ونقلت الصحيفة عن المسؤول، قوله إن "الأمور تبدو سيئة للغاية... وأي تحرك من جانب الولايات المتحدة للاعتراف بشبه جزيرة القرم كجمهورية روسية أو مطالبة العواصم الأوروبية بتخفيف العقوبات ضد موسكو "سيقضي على وحدة الاتحاد الأوروبي".وقالت: "يخشى بعض المسؤولين الأوروبيين من أن تؤدي الخلافات حول مسودة الاتفاق الأحادية الجانب التي قدمتها إدارة ترامب إلى اختبار العلاقات الثنائية مع لندن وبرلين وعواصم أخرى، وتقويض الأمن عبر الأطلسي، وربما وعرقلة قمة حلف شمال الأطلسي المقرر عقدها في أواخر يونيو/حزيران".ووفقاً لصحيفة " فاينانشال تايمز"، فإن الخلافات في الاتحاد الأوروبي قد تشتد، لا سيما بشأن مسألة كيفية التعامل مع العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد على روسيا، إذا قررت واشنطن المضي قدماً ورفع قيودها.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ستقترح خلال المحادثات مع الممثلين الأوكرانيين والأوروبيين في لندن، الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا وتجميد الخطوط الأمامية (في الجبهات) كجزء من اتفاق السلام.وفي اليوم السابق، هاجم ترامب فلاديمير زيلينسكي، مشيرا إلى أن تصريحاته بشأن شبه جزيرة القرم تضر بالمفاوضات مع روسيا. وقال الزعيم الأمريكي إن الوضع في أوكرانيا خطير، ويجب على زيلينسكي إما تحقيق السلام وإلا فإنه سيخسر البلاد بأكملها في غضون ثلاث سنوات.ترامب: التعامل مع زيلينسكي أصعب مما توقعتترامب عن إمكانية اللقاء مع بوتين في السعودية: ممكنة لكن ليست مرجحة

https://sarabic.ae/20250424/ترامب-روسيا-مستعدة-للتوصل-لاتفاق-بشأن-أوكرانيا----1099840445.html

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